Cumbre Putin-Lukashenko: una alianza cada vez más inquebrantable

Putin y Lukashenko se reúnen en San PetersburgoRusia y Bielorrusia, que forman parte del Estado de la Unión, confirmaron su determinación de profundizar, ampliar y consolidar los lazos en todas las esferas. Muestra de ello es la reunión entre los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko respectivamente, celebrada en el Palacio de Constantino de San Petersburgo, al día siguiente de la cumbre de los países de la Comunidad de Estados Independientes [CEI].Al inicio mismo del encuentro se produjeron unas declaraciones que llamaron la atención. "Le agradezco por haber respaldado la cooperación en el sector de construcción de aparatos de aviación. Tenemos empresas tanto civiles como militares que trabajan en este sector y podríamos hacer muchas cosas en el marco de cooperación para la industria aeroespacial rusa, en particular para su nuevo avión", dijo Lukashenko. En la réplia, Putin incidió en que ese tema será transformado en un encargo para el Gobierno ruso.El mandatario ruso aprovechó para destacar los intercambios comerciales entre Moscú y Minsk. "Desafortunadamente, en el año de la pandemia 2020, el intercambio comercial disminuyó en casi un 17%, pero este año tenemos un crecimiento de un 36%, es decir, cubrimos todo lo que perdimos [...] y agregamos casi el doble", puntualizó Putin. Asimismo, agradeció a los colegas de los Gobiernos de Rusia y Bielorrusia, así como al propio Lukashenko, por el apoyo a estos procesos y expresó su esperanza de que los Estados mantengan una fructífera cooperación en el año 2022.Los dos líderes no pasaron por alto el tema de cooperación en la esfera de defensa. "Le pido continuar nuestros ejercicios conjuntos y también seguir creando centros donde los militares bielorrusos pudieran capacitarse en el manejo de las armas que compramos a Rusia", refirió Lukashenko, a lo que Putin respondió: "Lo haremos a principios del nuevo año, los militares ya acordarán si serán en febrero o marzo".Al referirse a las relaciones entre Moscú y Minsk en su conjunto, Putin destacó que "este año, los dos países dimos un gran paso al aprobar 28 programas de desarrollo del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Quizá son cosas que no saltan a la vista, pero que son muy importantes para la integración de Rusia y Bielorrusia, y me refiero a finanzas y a la legislación aduanera y fiscal", relató el presidente ruso.El Estado de la Unión es una entidad supranacional, cada país conserva su soberanía, integridad territorial, instituciones, así como la Constitución, la bandera nacional y el escudo. El tratado del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia se firmó el 8 de diciembre de 1999 y entró en vigor el 26 de enero de 2000. Sus competencias se extienden a la política exterior, la defensa, la seguridad, las aduanas y los presupuestos, los sistemas crediticios, tributario, de energía, transporte y comunicaciones.Libertad de prensa en 2021: nada que celebrarBuena noticia: el número de periodistas asesinados descendió a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Mala noticia: la cantidad de periodistas presos o retenidos contra su voluntad alcanzó un récord histórico. Son datos del balance anual sobre los riesgos de la libertad de prensa revelado por Reporteros Sin Fronteras [RFS].Según la organización, 46 periodistas murieron en 2021 por ejercer su profesión, una "cifra históricamente baja" que "se explica por la baja intensidad de los conflictos armados" en países como Siria, Irak y Yemen, "así como por la movilización de organizaciones en defensa de la libertad de prensa" para "poner en marcha mecanismos nacionales e internacionales de protección". Se indica, asimismo, que "México y Afganistán siguen siendo este año los países más peligrosos, con siete y seis asesinados, respectivamente".Al comentar el caso de la nación latinoamericana, el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo matizó en conversación con Sputnik que el problema de las agresiones contra trabajadores del gremio ya no es tan agudo en el país, donde las estadísticas de RFS –aunque sí son graves los hechos recogidos– testimonian, al mismo tiempo, una significativa mejora durante la gestión del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el desastre que ocurría durante la presidencia de figuras como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Mientras, RSF señala que "nunca", desde la creación de su balance anual en 1995, el número de periodistas encarcelados había sido tan alto. La organización cifra en 488 el número de periodistas y colaboradores de medios entre rejas por ejercer su profesión, lo que supone un aumento del 20% en un año. Tampoco nunca RFS había contabilizado tantas mujeres periodistas encarceladas: 60 se encuentran actualmente privadas de libertad por ejercer su profesión, es decir, un tercio más que en 2020.Bienestar económico de Corea del Norte, el gran reto de Kim Jong-UnKim Jong-Un, quien este diciembre cumplió 10 años al frente de Corea del Norte, demostró ser un líder hábil, pese a asumir el poder a una edad joven, logrando, entre otros avances, completar el programa nuclear del país. No obstante, todavía persisten grandes retos que resolver, entre los cuales el económico está en primer lugar.Así opina el experto en asuntos norcoreanos Xavier Boltaina, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, consultado por Sputnik acerca del balance de la década de la gestión de Kim Jong-Un, enfatizando que con él "Corea del Norte se ha nuclearizado", un hecho consumado que "no tiene vuelta atrás".En este contexto, insistió en que la posesión de este arsenal por parte de la nación asiática es "su seguro de vida", donde Pyongyang tiene muy presentes los casos de "Libia, Yugoslavia o Irak", es decir, que no habrían sido atacados por Occidente "si hubieran tenido armas nucleares".Tampoco contribuye a la confianza de Corea del Norte el desprecio norteamericano por las promesas que da a otros países, entre ellas la de no expansión de la OTAN hacia el territorio ruso, lo cual resultó "un papel mojado".Al mismo tiempo, el experto constató que este armamento le cuesta mucho al país, tratándose del daño para su economía de las sanciones occidentales.Ante estas circunstancias, no descartó que Pyongyang opte por no ampliar su arsenal nuclear, lo cual daría pie a que Occidente pudiera levantar "determinadas restricciones", entre otras razones, para evitar la catástrofe que significaría el "colapso" de Corea del Norte, lo cual "tendría unas consecuencias desastrosas"."Creo que Corea del Norte necesita hacer tres acciones en los próximos 10 años: mejorar la economía; mejorar su sanidad pública que está muy mal; y necesita mejorar su educación. Después puede venir quizás la democracia, pero mal funcionan las democracias si los ciudadanos no pueden comer, no pueden estudiar, no pueden progresar, o se enferman y fallecen", concluyó Boltaina.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

