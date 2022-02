AMLO se cansó de los abusos de las empresas españolas y puso "pausa"

https://mundo.sputniknews.com/20220210/amlo-se-canso-de-los-abusos-de-las-empresas-espanolas-y-puso-pausa-1121504192.html

Las declaraciones del presidente mexicano sobre las empresas españolas provocaron la reacción de Madrid. En otro orden, se pospuso el inicio del juicio contra la expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez. Estas y otras noticias en 'En Órbita'.

La Cancillería de España rechazó "tajantemente" las críticas del presidente mexicano hacia gobiernos anteriores del país europeo y a supuestas prácticas de corrupción por parte de empresas españolas, con complicidad de Ejecutivos del país norteamericano.El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de proponer "una pausa" en las relaciones entre México y España, aclaró que no habló de una "ruptura" ni de "xenofobia", sino de un tiempo para "serenar la relación".AMLO se había referido en su rueda de prensa del 9 de febrero a las compañías españolas a las que acusó de comportarse ventajosamente en México para obtener ganancias. Y afirmó que gobiernos anteriores permitieron que empresas como Repsol e Iberdrola invirtieran bajo condiciones injustas para el pueblo mexicano."Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista", dijo en su conferencia de prensa diaria del miércoles 9. No es la primera vez que el jefe de Estado critica a España.De acuerdo con el periodista, estos nuevos dichos del presidente "causan incertidumbre", y "ponen en duda las históricas relaciones bilaterales con España''.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones en Bolivia, luego de que la Justicia pospusiera, sin fijar fecha, el inicio del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez. Además la vigencia luego de 15 años del discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en relación con el avance de la OTAN y sobre la importancia de trabajar por un mundo multipolar.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

