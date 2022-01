https://mundo.sputniknews.com/20220120/operaciones-de-iberdrola-en-mexico-estan-a-punto-de-enfrentar-una-paralisis-1120546146.html

Operaciones de Iberdrola en México están a punto de enfrentar una parálisis

Con el final del primer mes de 2022 viene también un desafío para las operaciones en México de la empresa energética española Iberdrola, pues una de sus... 20.01.2022, Sputnik Mundo

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México le negó la renovación de su permiso de autoabasto y lo modificó a uno de generación eléctrica.En su conferencia matutina del miércoles 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el estado de Nuevo León, donde se ubica la planta en cuestión, ha logrado abastecerse en su totalidad de energía eléctrica mediante Iberdrola, situación que va a cambiar por la falta de aprobación del permiso correspondiente.Dicha planta se ubica en el municipio de Pesquería, a unos 35 kilómetros al oriente del centro de la capital del estado, Monterrey, y genera unos 500 mega watts mediante tres unidades de ciclo combinado de gas y vapor, además de abastecer de manera exclusiva a 44 socios.Entre los beneficiarios de la planta, de acuerdo con una nota del sitio especializado en negocios Bloomberg, figuran Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec) y la manufacturera de autopartes Nemak.El llamado grupo Monterrey es uno de los conjuntos empresariales más complejos y económicamente poderosos de México por su capacidad financiera y su presencia nacional e internacional, además de contar con su escuela de formación profesional para la administración de esas firmas y con una alianza histórica con el Grupo Reforma, que publica diarios en esa ciudad, junto con Guadalajara y la Ciudad de México.Iberdrola presentó a la autoridad reguladora un plan para expandir sus servicios a firmas como Altos Hornos de México, Femsa, a cargo de las tiendas Oxxo, y Kimberly Clark.En contraste, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que su proyecto de reforma eléctrica busca regular la participación de la iniciativa privada en la generación mexicana de energía eléctrica, además de considerar onerosos los beneficios en el pago de luz que se permite hoy en día a firmas como Oxxo, precisamente.Según el diario Reforma, Iberdrola buscará un arbitraje internacional tras la negación de permisos y advirtió que no venderá sus plantas, en caso de que esa sea la intención del Gobierno de México al obstaculizar sus operaciones.No obstante, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó en entrevista con Bloomberg tener intenciones de adquirir las plantas de la empresa española operativas en Nuevo León, además de que el mandatario ha reiterado que su reforma eléctrica no busca la nacionalización de la industria, sino acotar la participación privada al 46%.En octubre de 2021, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, advirtió que en México 239 centrales eléctricas tienen permiso de autoabasto y cuentan con 77.767 consumidores que no pagan el costo real del transporte de la energía a la empresa estatal. Además de que la CFE considera que este esquema generó un mercado negro con daños al erario de 7.500 millones de dólares anuales.Iberdrola ha sido en reiteradas ocasiones criticada por el presidente López Obrador al considerar que estableció una especie de renovación de la conquista española en México por su explotación del mercado nacional en beneficio de las arcas europeas, además de que el mandatario reprocha que el expresidente Felipe Calderón se sumó a sus asesores en cuanto dejó el cargo.

