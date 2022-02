https://mundo.sputniknews.com/20220210/colonialismo-y-corrupcion-las-razones-por-las-que-amlo-pidio-una-pausa-en-sus-relaciones-con-espana-1121445311.html

Colonialismo y corrupción: las razones por las que AMLO pidió una pausa entre México y España

Las tensiones diplomáticas entre México y España suceden en un contexto de resentimiento histórico por el pasado colonial del pueblo mexicano y presuntos actos... 10.02.2022, Sputnik Mundo

La relación entre ambos países ha cambiado de giro desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018. Desde entonces, la postura de México ha sido clara: no se permitirá que las empresas españolas como Iberdrola, OHL o Repsol saquen provecho en el país latinoamericano para obtener contratos. Sin embargo, no todo se trata de un asunto económico. Expertos consultados por Sputnik consideran que el pasado de las dos naciones juega un papel fundamental. Solo mediante una visión histórica y contemporánea puede entenderse el vínculo que existe entre mexicanos y españoles, el cual no ha estado exento de peculiaridades y claroscuros.Las tensiones entre ambas naciones han crecido en las últimas horas luego de que el mandatario mexicano sugiriera hacer "una pausa" en sus relaciones diplomáticas y comerciales con el país ibérico. ¿La razón? Las compañías españolas de los sectores de la construcción y la energía se comportan ventajosamente en México para obtener ganancias. López Obrador afirma que los Gobiernos que lo antecedieron permitieron que empresas como Repsol e Iberdrola invirtieran en el país bajo condiciones que, según él, son injustas para el pueblo mexicano. "Era un contubernio de arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España, pero como durante tres sexenios seguidos. Y México se llevaba la peor parte: nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se establecen las relaciones. Yo desearía que cuando no esté aquí no sean igual a como eran antes", comentó el presidente mexicano en su conferencia de prensa del 9 de febrero. A las pocas horas, España expresó su "sorpresa". El canciller José Manuel Albares pidió que México aclare su postura y dijo que el vínculo entre ambos países es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales. Iberdrola es una de las empresas que más menciona López Obrador durante sus discursos anti corrupción. Según el mandatario, esta compañía con sede en Bilbao se benefició de la reforma energética que impulsó el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2013. Lo que ahora quiere el Gobierno de México es renegociar los contratos que tiene con Iberdrola para no afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal del país latinoamericano. Incluso López Obrador dijo en enero de 2021 que platicó con "el dueño de Iberdrola" para advertirle sobre los "contratos inmorales" que tiene con el Gobierno mexicano.¿Por qué México cambió de postura en tan pocos años?La relación diplomática entre México y España siempre ha sido cordial. Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el pueblo mexicano acogió a cientos de familias republicanas españolas cuando las fuerzas del general Francisco Franco triunfaron y establecieron una dictadura que duraría 36 años. Los españoles que llegaron a México se colocaron en diferentes áreas productivas y académicas del país latinoamericano. "Se cree que el exilio español fue eminentemente intelectual, pero a bordo del Sinaia [un buque de carga] venía el pueblo español en toda su diversidad: telegrafistas, campesinos, obreros, impresores, científicos, médicos, profesores, escritores", contó la vicepresidenta del Ateneo Español de México, Josefina Tomé, en una entrevista con el diario mexicano El Financiero.Gracias al exilio español, se crearon organismos medulares para la cultura mexicana, como El Colegio de México y el Instituto Luis Vives, así como en el enriquecimiento de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Fondo de Cultura Económica (FCE). Por eso ha sorprendido a muchos que López Obrador cargue tanto contra el vínculo mexicano-español. Y sobre todo que haya solicitado una "pausa" en las relaciones binacionales. "[Lo que sucedió] es que, con el inicio del sexenio obradorista, hubo un cambio de proyecto nacional y, desde luego, un cambio de estilo en la política exterior del país. Uno de los puntos centrales de este Gobierno es la lucha contra la corrupción, por eso el presidente critica tanto la liga tan estrecha que hubo entre los anteriores Gobiernos mexicanos y las empresas españolas, que se dedicaron a la explotación energética y la construcción de vías públicas y carreteras", asegura el autor de El poder vacío: el agotamiento de un régimen sin legitimidad (2019).El pasado colonial: ¿un resentimiento histórico?Desde que comenzó su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que España ofrezca una disculpa histórica a México por la Conquista armada y espiritual de los pueblos mesoamericanos que estaban asentados en territorio mexicano. De hecho, envió una carta al rey Felipe IV de España y al papa Francisco para instarlos a pedir perdón por los atropellos cometidos contra las comunidades indígenas. "Envié una carta al rey de España y al Papa por el relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce derechos humanos, matanzas, en la llamada Conquista, que se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos, y bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de la patria", comentó el mandatario mexicano en sus redes sociales en marzo de 2019. El Gobierno español respondió con un silencio que avivó el estrés diplomático. Sólo emitió un breve comunicado para expresar que rechazaba "con toda firmeza" la petición de México. Si España es el país que más ha criticado López Obrador es justamente por ese conflicto inicial sobre la disculpa histórica, considera Fausto Pretelin. Para él, ese ha sido el mayor error de López Obrador en política exterior. "Lo vimos en el caso de Panamá al designar de manera pública a una persona acusada de acoso sexual [Pedro Salmerón] antes de pedir el beneplácito de ese país. Panamá se enteró de todo esto por los medios de comunicación, no por su embajada". ¿Cómo se afectarán las inversiones?Después de Estados Unidos, España es el segundo país con el mayor número de inversiones en México. Según datos de la Secretaría de Economía, en los últimos 22 años el país ibérico invirtió 76.500 millones de dólares en México, es decir, el 12% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por el país latinoamericano en dicho periodo.Las empresas españolas tienen participación en diferentes ramos, como los sectores energético, inmobiliario, construcción, telecomunicaciones, servicios, turismo, transportes, medio ambiente, biotecnología y aeronáutico. El experto tampoco cree que el conflicto diplomático provoque un retiro masivo de capitales que afecte la economía nacional, ya que los fondos de inversión ya habían adoptado posturas cautelosas desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Sin embargo, uno de los riesgos económicos es que España se oponga a la renovación del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE).

