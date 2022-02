https://mundo.sputniknews.com/20220201/el-partygate-persigue-a-johnson-hasta-ucrania-1121022044.html

El 'partygate' persigue a Johnson hasta Ucrania

LONDRES (Sputnik) — El primer ministro británico, Boris Johnson, viajó a Kiev este martes 1, en un gesto de apoyo a Ucrania ante la creciente tensión con... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Prioridades personalesEl hueco abierto en la agenda fue cubierto por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien habló el 31 de enero, por segunda vez en cuatro días, con su homólogo ruso, según recalcó la mayoría de los medios británicos. Además, el orden de prioridades del mandatario conservador, que antepuso su futuro político a la labor diplomática para rebajar la tensión internacional, se cuestionó en la conferencia de prensa que compartió con su anfitrión, Vladímir Zelenski, en el Palacio Mariyinski."Hablaré con el presidente Putin mañana [miércoles 2]", zanjó Johnson, evadiendo el núcleo de la pregunta.El escándalo de las fiestas presuntamente ilegales de la pandemia persigue al primer ministro desde hace más de dos meses y está poniendo en cuestión su credibilidad e integridad dentro y fuera del Reino Unido. "En medio de una crisis peligrosa que amenaza la paz en Europa, se ha perdido una oportunidad diplomática vital. Estas son las consecuencias de un primer ministro distraído e inepto para gobernar", criticó el responsable laborista en Asuntos Exteriores, David Lammy.Días atrás, el exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lord Richard Dannatt, advirtió que la "muy precaria posición" de Johnson y su "deficiente" liderazgo debilita al Reino Unido y al resto de Occidente. "Todo el mundo sabe que es un hombre con una bomba de relojería bajo su regazo", declaró a la emisora Times Radio.Disuasión y diplomaciaEl plan diplomático del premier británico sufrió otro revés antes de volar desde el aeropuerto de Stansted. La canciller Liz Truss, que tenía previsto avalar en Kiev un tripartito de seguridad con Ucrania y Polonia, comunicó por Twitter que cancelaba su viaje tras dar positivo de COVID-19. Poco antes, había anunciado una reforma legislativa que hará posible ampliar el ámbito de las sanciones británicas contra Rusia.En Kiev, Johnson aseguró que el paquete de penalizaciones que ultiman los aliados estará listo para entrar en vigor en el "momento en que la primera bota militar entre en territorio ucraniano". "Lo hacemos, no como una muestra de hostilidad hacia Rusia, sino para demostrar que siempre apoyaremos la libertad, la democracia y la soberanía de Ucrania frente a la agresión", dijo en la conferencia de prensa.La pesadilla del partygate acompañó a Johnson hasta la antigua república soviética. No pudo evitar preguntas sobre las llamadas a dimitir que se intensificaron en las últimos horas con la publicación del informe preliminar del escándalo, que critica "errores de liderazgo" y exceso de consumo de alcohol en Downing Street.Evadir responsabilidades"Parece que Boris Johnson intenta escapar de los muy graves problemas domésticos, como las cuestiones sobre su propio liderazgo y su comportamiento, además de la cada vez más profunda crisis económica", denuncia a Sputnik Dermot Hudson, presidente de la rama británica de la Asociación de Amistad con Corea —KFA, en sus siglas en inglés—.El politólogo de izquierdas, que en esta ocasión habla en su propio nombre, considera que "Reino Unido no debería interferir en Ucrania ni sostener al régimen ucraniano" con ayuda militar ni financiera."El dinero del contribuyente británico no debería destinarse a financiar a los herederos de Stepan Bandera", dice en referencia al respecto al controvertido militante nacionalista ucraniano. Johnson endulzó su visita al presidente Zelenski con una inyección de 88 millones de libras [por encima de 100 millones de euros] dirigida a programas de anticorrupción política y para potenciar la independencia energética de Ucrania.Reino Unido ha aportado misiles antitanques para hacer frente a la asumida amenaza rusa, ha enviado buques de guerra al Mar Negro y se ha ofrecido a duplicar la presencia de tropas británicas en Estonia. El Gobierno de Johnson descarta intervenir militarmente en Ucrania.

