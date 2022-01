https://mundo.sputniknews.com/20220115/que-es-el-partygate-el-escandalo-que-podria-poner-fin-al-gobierno-de-boris-johnson-1120365053.html

¿Qué es el 'partygate', el escándalo que podría poner fin al Gobierno de Boris Johnson?

El escándalo —bautizado partygate por los medios locales— ha provocado indignación tanto entre los ciudadanos de a pie, como entre los políticos del país, incluso entre algunos representantes del mismo partido de Johnson.Si bien el primer ministro negó inicialmente que estuviera involucrado en las celebraciones, o que incluso estuviera al tanto de su realización, los últimos días reconoció su participación en algunas de ellas.Johnson pide disculpasEl 12 de enero, el político conservador se disculpó ante sus colegas del Parlamento del país por participar en una fiesta que se había realizado en el inicio de la pandemia, en mayo de 2020, cuando todo el país se encontraba confinado para evitar la propagación del COVID-19.Dos días más tarde, un portavoz del 10 de Downing Street envió una carta al Palacio de Buckingham, la residencia de la reina Isabel II, para presentar disculpas oficiales por la celebración de dos fiestas durante el pasado abril. Las reuniones festivas en cuestión ocurrieron en la noche que antecedió al funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la monarca, detalló BBC.¿Qué pasó realmente en Downing Street?El punto de partida del partygate podría considerarse a mediados de 2021 cuando se filtraron a la prensa británica unas imágenes de Matt Hancock, en aquel momento secretario de Salud de Reino Unido, besando a la asesora Gina Coladangelo en una oficina en el 10 de Downing Street.La publicación de las grabaciones, registradas días antes, cuando regían en el país severas restricciones sobre las reuniones sociales y el distanciamiento social, llevaron a la renuncia del ministro. Desde entonces, se han filtrado diversas imágenes en reuniones festivas en Downing Street durante la época del confinamiento.Las filtraciones han surgido en distinto orden y muestran la realización de fiestas en la sede del Gobierno en diferentes momentos de la pandemia. En una de ellas, con fecha del mayo de 2020, se ve al primer ministro en el jardín de la residencia oficial disfrutando de una copa de vino junto a otros funcionarios.También se han publicado en los medios fotos y videos de celebraciones navideñas del 2020 y de la despedida de funcionarios que se retiraban de sus cargos.¿Qué ha dicho Johnson?Luego de que surgieron los primeros reportes de las fiestas del Gobierno, el primer ministro negó que esos encuentros se hubieran realizado del todo. Posteriormente, reconoció que se llevaron a cabo, pero afirmó que no había estado presente en ellos.No obstante, las filtraciones de las últimas semanas ubicaron al alto cargo en varios encuentros a lo largo del año, lo que obligó a Johnson a cambiar su discurso y a pedir disculpas ante el Parlamento británico. El político, sin embargo, dijo que en todas las ocasiones pensó que se trataban de reuniones de trabajo.¿La calma que precede la tormenta?Algunos analistas consideran que lo único que ha conseguido Johnson con sus disculpas "es tener un poco de aire" hasta que se inicie el nuevo capítulo de esta historia: la investigación de Sue Gray, apuntó BBC.Gray, secretaria permanente del Gabinete de Gobierno, actualmente lleva a cabo una investigación para conocer los detalles de las fiestas y establecer si infringieron alguna ley. El informe se hará público en unas semanas.Laura Kuenssberg, editora política de BBC, considera que aunque el documento no signifique una salida inmediata de Johnson del poder, podría hacer que el período de Boris Johnson al mando del Reino Unido acabe más pronto de lo que se imaginaba.¿Dejará Johnson el Gobierno?Desde que salieran a la luz las informaciones acerca de las fiestas en Downing Street, aumentan en la sociedad británica las especulaciones acerca de una pronta salida de Johnson del Gobierno. Existen varias vías para que eso ocurra, pero las principales son dos: que el mismo primer ministro renuncie a su cargo o que lo saquen los miembros de su partido.La segunda opción podría volverse realidad en el marco del llamado Comité 1922. Se trata de una reunión semanal de un grupo de parlamentarios conservadores que revisa las estrategias y acciones del partido.De hecho, el Comité 1922 cuenta con una herramienta que permite a cualquier parlamentario conservador expresar su descontento con el liderazgo del partido. Para hacerlo, el político necesita sencillamente enviar una carta al director del comité.En el caso de que más de un 15% de los parlamentarios conservadores enviaran una misiva de este tipo al Comité 1922, sería posible convocar una votación que, en última instancia, podría resultar en la destitución del primer ministro.Actualmente son 360 los parlamentarios conservadores, por lo que serían necesarias al menos 54 cartas para que se convoque una votación. Hasta el momento, seis políticos del partido han expresado públicamente su disconformidad con las acciones de Johnson.Los posibles pasos de Johnson para salvar su reputaciónPara hacer frente al daño que le pueden causar los resultados de la investigación de Sue Gray, Johnson elaboró un plan que prevé la dimisión de varios funcionarios del Gobierno, informó el periódico The Independent, citando fuentes no nombradas de Whitehall, el centro administrativo del Reino Unido.El plan, denominado Salvar al gran perro, supuestamente estipula las posibles salidas del jefe de Gabinete del primer ministro, Dan Rosenfield, y de su secretario privado, Martin Reynolds.Un cambio en los funcionarios que rodean Johnson sería esencial para poner fin al partygate, creen las fuentes consultadas por el periódico. Un exministro laborista considera que la media sería lo mínimo que se puede hacer "para traducir en acción el arrepentimiento" del primer ministro.El plan que busca mantener a Johnson en su cargo también prevé una campaña mediática para retratar a un "primer ministro arrepentido" y "enumerar sus logros en medio de las difíciles decisiones que plantea la pandemia de coronavirus".Al mismo tiempo, el plan también busca sondear a los backbenchers —los miembros del Parlamento o legisladores que no tienen un cargo en el Gobierno— para conocer si apoyarían a los posibles rivales de Johnson, como el canciller Rishi Sunak, la secretaria de Exteriores, Liz Truss, e incluso el exsecretario de Sanidad, Jeremy Hunt.

