Putin y Macron abordan el tema de las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, discutieron en su conversación telefónica el tema de las garantías de... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Se precisa que durante su conversación con Macron, el líder ruso declaró que Moscú determinará sus acciones futuras después de estudiar atentamente la respuesta de EEUU y la OTAN sobre sus propuestas de garantías de seguridad.En particular, Putin comentó que en su respuesta EEUU y la OTAN no tomaron en consideración las preocupaciones principales de Rusia, como la no ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este, la renuncia a la instalación de sus armas cerca de las fronteras rusas y la retirada de las fuerzas del bloque en Europa a las posiciones de 1997.A su vez, Macron, según el Kremlin, informó a Putin de los enfoques de Francia –que preside el Consejo de la UE en los primeros seis meses de 2022– en la política europea y las partes acordaron continuar dialogando sobre la seguridad en la región.

