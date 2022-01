Divas, pechos y panderetas: recta final del Benidorm Fest para dar con el candidato a Eurovisión

https://mundo.sputniknews.com/20220129/divas-pechos-y-panderetas-recta-final-del-benidorm-fest-para-dar-con-el-candidato-a-eurovision-1120885784.html

El Benidorm Fest se estrena como proceso de selección del representante español para Eurovisión. Ocho candidaturas se la juegan el 14 de mayo en un gran evento... 29.01.2022

Benidorm es una ciudad kitsch. Carteles de luces de neón brillan en la noche, entrecortada por los rascacielos que caracterizan su urbanismo. De pronto, aparece un bar con la proa de un barco surgiendo del techo. A escasos metros, los Beatles convierten una terraza en el famoso paso de cebra de Abbey Road. Una estética de otra época que aparecería en las pesadillas de casi cualquier arquitecto. Sin embargo, cada año el enclave atrae a millones de personas. Encanto fundamentado en sus bajos precios, pero también en el espíritu de libertad que se respira en sus calles, para bien o mal de sus vecinos. Todo se permite, desde la lentejuela mañanera hasta el bikini como atuendo de paseo. No importa la edad o la apariencia, nadie juzga en la meca del turismo nacional. No extraña que el lugar acoja el primer festival para seleccionar la canción que representará a España en Eurovisión.En el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm sonará la canción que acudirá a Turín el 14 de mayo de 2022. El billete está entre Chanel, Tanxugueiras, Varry Brava, Blanca Paloma, Rayden, Rigoberta Bandini, Xeinn y Gonzalo Hermida. Estos son los ocho artistas que competirán en la gran final del sábado 29 de enero tras superar dos semifinales en las que cayeron otras cinco candidaturas. Una gama de propuestas para todos los gustos y ubicadas en el siglo XXI. "Son frescas y muy diferentes entre ellas. Es cierto que hay una gran diversidad de estilos y artistas. Es positivo ver como queda representada la música que se consume ahora en España en los distintos públicos", indica el director de Eurovision-Spain, José García, a Sputnik.Las favoritas son Chanel y Rigoberta Bandini, ambas ganadoras de sus respectivas semifinales. La primera, de origen cubano, defiende SloMo, una canción de tintes latinos. Tres minutos en los que la artista se enfrenta con solvencia a una coreografía digna de las divas del pop del otro lado del océano Atlántico. "Chanel es muy profesional sobre el escenario, tanto a nivel vocal como de baile. Ella es explosiva y su candidatura es muy fácil de identificar con España, aunque nunca hayamos mandado una propuesta así. Es la J-Lo española", comenta García. "Sin embargo, su estilo se ha visto muchas veces en Eurovisión. Es similar a lo que suelen llevar Chipre o Grecia. Digamos que es una apuesta segura y conservadora. Su funcionamiento es una incógnita, ya que este tipo de número no siempre triunfan", añade el experto.Rigoberta Bandini se encuentra al otro lado del espectro. Si Chanel se enfunda en un mono de pedrería y calza tacón alto, la catalana aparece descalza y con un largo vestido blanco. Su apuesta es Ay mamá, una oda a la maternidad y la lactancia materna. "Es la propuesta más original y diferente. Ella es un fenómeno musical ahora mismo y ha creado un himno para la sociedad. Tiene la canción, que es lo más importante para Eurovisión. La puesta en escena puede ir cambiando", puntualiza García. La que fuera dobladora del personaje de dibujos animados Caillou se planta en el escenario con un globo terráqueo en forma de seno. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", reza la letra de su canción.A pesar de no vencer en su semifinal, el grupo Tanxugueiras también parte con opciones de viajar a Italia. El trío presenta una composición en gallego y con fragmentos en español, catalán, euskera y bable asturiano. Una base profunda, un fuerte componente folklórico y un gran poderío vocal coronan Terra, primera canción que podría defender a España en Eurovisión en una lengua cooficial. "Es muy interesante su propuesta. Nos quedamos un poco sorprendidos cuando el jurado le dio tan pocos puntos a una candidatura con tanto apoyo popular. No fue del todo justo", afirma García. Hace referencia a que Tanxugueiras recibió la segunda menor puntuación de parte del jurado en la primera fase de clasificación. La respuesta del estadio fueron los abucheos. "Sabemos que es gente que tiene las ideas muy claras. Nosotras intentaremos afinar un poco más y a ellos les pedimos que abran un poquito las miras", resaltaron las gallegas.Menos probabilidades tienen de alzarse con el triunfo el rapero Rayden, quien va cuarto en las apuestas, lideradas por Rigoberta Bandini, Chanel y Tanxugueiras, en este orden. Le siguen el tema urbano de Xeinn, la balada de pop español compuesta por Gonzalo Hermida, el acercamiento al flamenco de Blanca Paloma y Varry Brava, grupo alicantino de la escena indie que se ha colado en la final del Benidorm Fest.Entre las candidaturas ya descartadas, García mostró sorpresa por la eliminación de Javiera Mena. La chilena atesora una carrera de más de 15 años y era una de las artistas más conocidas de la selección. "Es una artista conocida a nivel nacional e internacional y creo que lo hizo bien. Aquí convenció, la verdad" comenta. Precisamente, el experto pensaba que esa fama sería también suficiente para el dúo Azúcar Moreno. Las extremeñas acudieron a Eurovisión en 1990, donde fueron quintas. Junto a estas, Marta Sango, Unique y Sara Deop no pasaron el corte de las semifinales.Tampoco estará Luna Ki. La intérprete era una de las elegidas para el Benidorm Fest, pero decidió retirarse días antes de su inicio. El motivo era la negativa de la organización al uso de autotune, programa para modular la voz, durante la actuación. "No me hubiese presentado si hubiese sabido que las cosas iban a ser así. Yo creo sinceramente que Luna canta, y que canta sin autotune, pero Luna Ki canta con autotune", alegó la artista. Agregó que no tuvo tiempo suficiente para encontrar soluciones, a pesar del apoyo que reconoce que le ofreció RTVE. Desde la delegación española para Eurovisión zanjan que las normas para participar eran claras desde un principio."Nunca sabremos si Luna Ki tenía opciones reales. Sin duda, tuvo mucha repercusión en lo musical. Igualmente, en Eurovisión no se prohíbe el uso de autotune, siempre que no sea toda la canción. Podría haber actuado según el reglamento y trabajar una propuesta con parte en autotune o con apoyo vocal. Pero, prefirió no buscar alternativas", lamenta García. Tal vez, sea una de las notas negras que deja este primer proceso de selección.El reverdecer de la delegación española de EurovisiónMás allá del resultado del certamen, este primer Benidorm Fest se considera un triunfo por parte de las bases de eurofans. De los despachos se pasa a un proceso en el que el público puede ser partícipe de la elección del artista. Cambios llegados tras el cese de la directora de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, debilitada por el descalabro de España en la edición del festival en 2021. Este puesto depende de la antigua jefa de la delegación española para Eurovisión, Ana María Bordás, ahora directora de entretenimiento y divulgación de RTVE. Su vacante en el equipo eurovisivo fue ocupada por la periodista Eva Mora.La aparente preocupación de RTVE por el festival se traduce en el sustancial aumento de financiación. El conglomerado de medios públicos ha cifrado en 3,3 millones de euros el presupuesto destinado a la celebración del Benidorm Fest. Número que casi multiplica por cuatro el gasto en la edición anterior, cuando el formato de selección se realizó de una manera diferente. En total, la aventura de Blas Cantó en Países Bajos costó 931.612 euros. Una mitad corresponde a la gala Destino Eurovisión, la otra a la participación en el concurso musical. Todavía no se sabe que cantidad invertirá en el viaje a Turín o la puesta en escena definitiva.A pesar de la buena acogida de este proceso selectivo, también se intuyen debilidades. Por ejemplo, el director de Eurovisión-Spain advierte que el sistema de puntuación debería estudiarse. "En el caso del televoto, los concursantes se ordenan de más a menos votado y reciben una puntuación determinada. El que más apoyo ha recibido del público se lleva 12 puntos y el segundo 10. Esto no es muy justo si, por ejemplo, los primeros han tenido 100.000 votos y los segundos 5.000. Según el sistema, solo habría dos puntos de diferencia reales. Creo que se deberían otorgar de una manera porcentual ya que es más representativa", apunta. Además, opina que el jurado podría tener más integrantes para incluir distintos perfiles. Pasar de cinco a 12 o13. Y es que las valoraciones de sus integrantes suponen el 50% del resultado final. El resto se divide en un 25% del televoto y otro 25% proveniente de un público demoscópico, formado por una muestra de 350 personas en representación de la población española.Benidorm será la primera ciudad española en la que actúe el representante español de Eurovisión 2022. Los seguidores del festival esperan que no sea la última vez que se dé esta situación. Qué mejor escenario que la urbe alicantina. Festiva, sinvergüenza y, por supuesto, un poco kitsch. Adjetivos que también se pueden aplicar al certamen. Al menos, a diferencia de la arquitectura de la sede, las candidaturas del Benidorm Fest no rezuman a décadas pasadas.

