'Rayden': "A veces cuesta gestionar el ego, salí del estudio a la psicóloga por pánico y ansiedad"

'Rayden': "A veces cuesta gestionar el ego, salí del estudio a la psicóloga por pánico y ansiedad"

David Martínez, originario de Alcalá de Henares (Madrid), es 'Rayden', uno de los artistas de rap y música urbana más consolidados de España y del mundo.

Rayden prefiere que le llamemos David en esta entrevista para Sin Tapujos, donde se descubre al ser humano más íntimo, que cuenta con una sonrisa en la cara cómo comenzó en esto de la música. Tenía apenas 15 o 16 años y solía juntarse con sus amigos a rapear en alguna plaza de su ciudad natal mientras comían alguna gominola.Medio de broma, medio en serio, surgió el nombre de Rayden, "porque los raperos tienen nombre de Pokemon", explica entre risas el artista; aunque reconoce que nunca hubo una causa concreta para elegir su nombre artístico y que solía inventar diferentes motivos cuando le preguntaban los medios de comunicación: "Era como un juego". Tras dos décadas cosechando éxitos rotundos sobre los escenarios; con más de 100 canciones propias a sus espaldas y una legión de seguidores por todo el mundo, el artista está viviendo su mejor momento, y también el más maduro tanto a nivel personal como profesional: "Desde el inconformismo pienso en todo lo que me queda todavía por hacer", asegura.Además, ha confesado durante esta charla que ha sufrido "ataques de ansiedad severos" y que "antes nunca me había pasado". El cantante explica que la autoexigencia le llevó a sobrepasar todos los límites: "Me gusta decir que salí directo del estudio a la psicóloga"; y anima a todos y todas a buscar ayuda psicológica cuando sea necesario porque la salud mental es debe ser prioritaria.Rayden no deja indiferente a nadie con sus letras. La palabra y los juegos de palabras son las auténticas protagonistas de sus canciones: "Darle valor a las palabras es una forma de no darlas por hecho. En la vida no hay que dar nada por hecho”, sostiene. Sus letras buscan siempre el pensamiento crítico y la reivindicación política y social.En esta nueva entrega para el programa de Sputnik, el artista desvela además detalles de sus próximos trabajos y cómo le ha cambiado la vida la paternidad.

