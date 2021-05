https://mundo.sputniknews.com/20210525/por-que-espana-fracasa-ano-tras-ano-en-eurovision-1112532438.html

¿Por qué España fracasa año tras año en Eurovisión?

Las casas de apuestas lo venían diciendo. Ellos confirmaron sus predicciones. La banda Maneskin, enfundada en trajes de cuero y tatuajes a la vista, derrochó actitud sobre el escenario del Ahoy Rotterdam y lo hicieron de una forma, en principio, poco eurovisiva: a base de rock. Pero, su propuesta convenció. Los representantes de Italia levantaron el Micrófono de Cristal de la sexagésimo quinta edición de Eurovisión, respaldados por los jurados de los países participantes, pero sobre todo por el público. La alegría se desató en la delegación transalpina. En contraste, las otras 25 agrupaciones del concurso, decepcionadas bajo una lluvia de confeti. Incluida España, que tuvo que conformarse con ser antepenúltima.Se dice que el Big Five, los países que pasan directos a la final (Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia), suelen ser rechazados en Eurovisión. Pero, Italia amagaba desde hace tiempo con el triunfo. "Era evidente que iban a acabar ganando. Se debe a que las canciones salen de San Remo, un certamen que roza la excelencia musical", explica Laura Ortiz, periodista y experta en Eurovisión, a Sputnik Mundo. Hace 10 años, Raphael Gualazzi rozó la victoria con los dedos. En 2015, Il Volo se quedó con la medalla de bronce. Más fresco en la memoria, el segundo puesto de Mahmood la pasada edición. Una inercia positiva que ha desembocado en Maneskin, tercer representante italiano que gana el certamen. Un camino muy diferente al que ha recorrido España en la última década. El mejor resultado cosechado ha sido la décima plaza tanto de Pastora Soler, en 2012, como de Ruth Lorenzo, en 2014. El resto de candidaturas han encontrado en el puesto 20 una barrera infranqueable. Ni el romanticismo de Amaia y Alfred, ni la charanga de Miki Núñez, ni la épica de Edurne impulsaron el voto europeo para sufrimiento del eurofan español. Tampoco lo consiguió Blas Cantó con Voy a quedarme.El intérprete se plantó bajo una gigantesca luna, envuelto en un mar de niebla. Él apareció vestido de negro. Una apuesta por la sobriedad entre más de una decena de artistas que tenían en la lentejuela su mejor alidada. La canción estaba dedicada a su abuela fallecida por coronavirus. A Cantó no le temblaron las cuerdas vocales. Fue al acabar cuando explotaron las emociones. Un dedo al cielo, un nudo a la garganta y un "I love you". Un sentimiento que no tocó los corazones de Europa. Tan solo recibió 6 puntos. Todos del jurado, ninguno del televoto.El puesto 24 estaba casi pronosticado para el representante español. "Fue justa la posición. Era previsible y esperada. No sorprendió a nadie. La propuesta hacía aguas desde el principio", asevera José García, director de Eurovision-Spain, a Sputnik Mundo. Desde los primeros ensayos se mascaba la tragedia. El "eurodrama" como se acostumbra a decir en este contexto. La noche del 22 de mayo se hizo realidad. "La actuación fue correcta y bonita, pero no competitiva frente al resto de países en una final tan llamativa como la de Rotterdam. Blas cantó bien, pero la candidatura no daba más de sí. España pasó desapercibida en Eurovisión, algo que se paga. Al final, la corrección no da votos", continúa.España acudió a Países Bajos con una balada convencional y una escenografía básica. "La misma que habíamos visto todos en febrero", apunta García. Su propuesta para ganar el festival palideció ante el resto de candidaturas, por lo general, más vistosas. Fuego y rabia trajo Italia. Ucrania aceleró al público con su folklore electrónico. Islandia encandiló con un tema de tintes nerd. Francia conquistó con intimismo y grandilocuencia a partes iguales, traducidos en un foco de luz. La actuación de Blas Cantó tampoco resistió al envite de divas con bailarines o apuestas más indie. Su gran baza era la emoción, la dedicatoria a su abuela. En su lugar, una gran luna. Fría para los espectadores. "La puesta en escena no ayudó en absoluto a que los espectadores entendieran el mensaje. Un año más, el elemento de la puesta en escena ha hecho sombra al propio cantante", puntualiza Ortiz.Necesidad de cambiosEl eurofan español mira el certamen con desconfianza y sufrimiento. Intuye lo que va a ocurrir con el representante de su país. El público general se acerca al festival con una premisa: España quedará última o similar. Es la certeza de los últimos tiempos, que empieza a erosionar la paciencia de los seguidores del concurso. "Creo que TVE no apuesta por Eurovisión", critica Karina, candidata por España en 1971, en una entrevista a La Sexta. "No llevaba luz, ni movimiento, no se veían cosas bonitas… No llevaba nada la criatura. Parece que lo abandonaron a su suerte", resalta la cantante sobre el paso de Blas Cantó por Rotterdam. Palabras con las que concuerdan la mayoría de expertos sobre el festival. Para el director de Eurovisión-Spain es imprescindible contar con "un plan de trabajo serio y focalizado en hacerlo bien". "Se debería prestar atención a las puestas de escena, ya que casi siempre fallan. La parte creativa lastra a España. Además, hay que ser exigente con las canciones y profundizar en la búsqueda del candidato. Con esto no quiero decir nada malo de Blas Cantó, pero tal vez sería el momento para probar cosas distintas más allá de la balada o la típica canción eurovisiva", apunta García.La diferencia y el riesgo fueron valedores del televoto este 2021. Italia y Ucrania, dos de las candidaturas más extravagantes, se coronaron como las favoritas del público. Las que fueron capaces a diferenciarse del resto. "La autenticidad se suele premiar en el festival. El atrevimiento también. En España tenemos centenares de bandas buenas de música indie o heavy metal. El mainstream no tiene que ser siempre la batuta de medir a la hora de elegir un representante o tema", explica. Precisamente, en la última edición de Eurojunior, España se presentó con Soleá y Palante, una fusión de flamenco y ritmos urbanos. "Fueron atrevidos y quedó tercera. Es lo que nos falta en el sénior", recalca García.No solo Karina ha puesto en duda el funcionamiento de la delegación española. Barei, representante de España en 2016, criticó que nunca se aprovechan las oportunidades que brinda el festival. "La gente lleva propuestas muy heavies que aprovechan de verdad la superproducción que es Eurovisión. Nosotros jamás", lamenta en el canal de Twitch de la Cadena Ser. La interprete confiesa que estuvo cerca de abandonar a un mes de la celebración del certamen ante las constantes negativas recibidas a sus propuestas. "Era un no siempre por delante", afirma la eurovisiva. En concreto, Barei se refería a Federico Llano, antiguo director de la delegación española. Ahora su puesto lo ocupa Ana María Bordas. En la sombra, Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE. Sus nombres suenan en redes sociales cada vez que España repite un mal puesto en el concurso. Podría ser que sus nombres entrasen en la próxima restructuración de la corporación de los medios públicos. Países como Francia, Italia, Portugal o Bulgaria remontaron en el certamen mediante cambios estructurales en sus delegaciones o mayores inversiones. España dedicó 617.403 euros para la candidatura de 2021. 300.000 euros se invierten en la compra de los derechos de emisión. La otra mitad iría a los pagos al artista y equipo, las dietas y, por supuesto, el espectáculo en sí. Rotterdam ya forma parte de la historia del festival. 52 años de sequía para España en Eurovisión. La última vez que ganó el país corría el año 1969 y el peso recaía sobre Salomé. Desde entonces, escenografía, canción y artistas, piezas del puzzle eurovisivo, han encajado en un par de ocasiones. En la última década, el rompecabezas parece más dispar que nunca. Pero, los seguidores del concurso, sufridores por naturaleza, no pierden la esperanza. "A ver si acertamos el año que viene. Aunque sea por un poco de amor propio", sentencia García.

