https://mundo.sputniknews.com/20210714/quince-anos-despues-se-acaba-de-construir-en-espana-el-rascacielos-residencial-mas-grande-de-europa-1114096918.html

Quince años después se acaba de construir en España el rascacielos residencial más grande de Europa

Quince años después se acaba de construir en España el rascacielos residencial más grande de Europa

El edificio Intempo, situado en la ciudad alicantina de Benidorm, da por concluida una obra que se inició a principios del siglo y estuvo a punto de ser otra... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T17:39+0000

2021-07-14T17:39+0000

2021-07-14T17:39+0000

españa

edificios

residencia

rascacielos

turistas

crisis económica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1114095001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_57b82bdbd6790ecae429dc90207313c8.jpg

Benidorm ya gozaba de una fama descomunal a finales del siglo pasado. Esta ciudad alicantina, icono del turismo español, presume de ser la que más rascacielos tiene por metro cuadrado. Su categoría de "la Manhattan del Mediterráneo" o sus luces al anochecer iluminando un skyline más propio de otras metrópolis atraían a millones de visitantes al año. Algunos fijaban aquí su residencia y otros pasaban temporadas, ya fuera en invierno o en verano. Con unos 68.000 habitantes censados, que se multiplica en los meses de julio o agosto, esta urbe brindaba playa, ocio y accesibilidad a sus huéspedes.A las decenas de bloques que acariciaban las nubes se le sumó un proyecto aún más ambicioso. El Intempo Sky Resort se anunciaba hace dos décadas como el edificio residencial más grande de Europa. En total, alcanzaría los 198 metros, con 47 plantas y 256 viviendas. La obra iba a marcar otro hito en este rincón del mapa, pero atravesó un agitado camino. La crisis económica de 2008 y los diferentes cataclismos urbanísticos dejaron en punto muerto una idea que muchos vieron como símbolo de poderío y estatus.El 14 de julio de 2021, sin embargo, el Intempo Sky Resort ha logrado rematar su trayectoria de avatares financieros y judiciales. La promotora Uniq Residential y la constructora Dragados han anunciado que están a punto de recibir el certificado de fin de obra. Así se pone la rúbrica a casi tres lustros de bancarrotas, rescates y vigas mostrando sus cicatrices: el inmueble ya podrá albergar inquilinos y abrir sus puertas. De hecho, ya presumen de sus 13.000 metros cuadrados de zonas comunes, de pisos con vistas infinitas y de un 40% de apartamentos vendidos.La posibilidad de ser habitado ha sido celebrada por una empresa que tenía más de fotografía y estética que de funcionalidad. En estos años, los parones provocaban las dudas de los vecinos. Incluso se ha notado la incomodidad cuando los políticos de la zona han tenido que retratarse junto a él o hacer declaraciones sobre lo que pudo haber sido el fraude del boom urbanístico. Además, la pandemia de coronavirus ha puesto en entredicho un modelo de ciudad que desde hace 60 años está rendido al turismo: su concepción era la de un balneario sin estaciones, donde prima el sector servicios y adolece de cualquier otro músculo económico.Jorge Romagosa, jefe de producto de la promotora Uniq aceptaba, de hecho, que el 40% aproximado de venta no respondía a las expectativas. "Es un porcentaje bajo respecto a lo que se había previsto, pero en 2020 los clientes no se podían desplazar", argumentaba al diario El País. "Ahora que está terminado, la acogida ha sido buenísima", defendía, augurando un buen futuro.Intempo Sky Resort llama la atención. Se puede vislumbrar casi desde cada punto de Benidorm y popularmente se le conoce como "la M" por su forma: son dos torres unidas por un diamante que hace de eje entre las plantas 38 y 45, las más lujosas (con cuatro habitaciones y hasta 250 metros cuadrados). Según las informaciones publicadas, desde la primera planta hasta el piso 22 se encuentran las viviendas más baratas y, a medida que se asciende de planta, mayor es el precio, que va desde los 250.000 euros hasta más de un millón.El director de Ventas y Marketing de Uniq Residential, Àngel Gregori, afirmaba en la presentación que "la finalización de las obras del edificio Intempo supone un gran hito en el ámbito residencial, no solo local, sino también nacional e internacional, que atiende a la demanda más exclusiva del mercado". Además, la empresa detalló que entre los potenciales compradores figuran tanto clientes extranjeros (rusos, nórdicos, franceses o alemanes, habituales de estas latitudes) o españoles, con "un gran número de reservas".Desde que se iniciara el proceso de venta, explicaban desde la compañía, se ha comprobado la existencia de tres perfiles de compradores: el de residente, que usaría el piso durante los periodos vacacionales; el de inversor, que tiene el objetivo de obtener un beneficio económico a través de la rentabilidad del alquiler, y uno mixto, para disfrutarlo una parte del año y otros meses alquilarlo.Todas las estancias, han incidido, se basan en el lujo. La entrada, por ejemplo, consta de un gran lobby de 600 metros cuadrados. Contará al mismo tiempo con acceso para vehículos y cubrimiento ajardinado de parking público, en la parte frontal del edificio. En la posterior habrá una "piscina de estilo playa" y una piscina infantil, de 800 y 90 metros cuadrados respectivamente. Cada torre ofrecerá, aparte, una zona de niños o un restaurante. Y en las dos últimas plantas, la 46 y 47, habrá un espacio de bienestar con saunas o jacuzzis. El Intempo Sky Resort se compromete, además, a ofrecer "servicios comunitarios al estilo de un resort de lujo" como, por ejemplo, fisioterapeuta, entrenador personal, recogida en aeropuerto o servicios de gestión de alquileres. Nada parece echarse de menos en esta obra, que ya corona el talismán turístico español y añade otro galardón a su leyenda.

https://mundo.sputniknews.com/20210630/propuesta-a-la-valenciana-hoteles-con-minibar-y-pension-completa-para-los-turistas-con-covid-19-1113660349.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edificios, residencia, rascacielos, turistas, crisis económica