Así se preparan Eurovisión y los 'eurofans' para celebrar la edición más rara de su historia

El Festival de la Canción de Eurovisión, que acoge espectáculos de 39 países, supone un hito de la cultura musical europea; y a lo largo de sus más de seis... 22.05.2021

La 65ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión tiene lugar el sábado 22 de mayo en la que probablemente será la edición más especial de su historia. Y es que, tras un año de parón obligatorio por la pandemia (en 2020 no pudo celebrarse), las delegaciones han aterrizado en Róterdam (Países Bajos) con una mezcla de enorme emoción por volver a encontrarse y a vivir la experiencia eurovisiva, pero con los sentimientos encontrados de tener que vivirlo todavía a medio gas y con bastantes restricciones.Julia Varela, la periodista de RTVE encargada de retransmitir el festival junto a Tony Aguilar por tercer año consecutivo, explica a Sputnik desde Róterdam cómo están viviendo este año la edición del festival."Este año Eurovisión es Covidvisión. Está marcado absolutamente por la pandemia global que estamos viviendo. Para que todo salga bien hay muchas limitaciones. Vamos del hotel al recinto para trabajar y nada más. Nos recomiendan no salir y de hecho hay multas de hasta 5.000 o 6.000 euros… Multaron a la delegación de Moldavia porque la pillaron de compras", cuenta.La periodista explica que les hacen test de antígenos cada dos días y que en las cabinas de retransmisión estarán separados por pantallas. Además, el poco público afortunado que haya conseguido una entrada (solo se permite un 20% del aforo, lo que supone unas 3.500 personas) podrá disfrutar en las gradas del espectáculo sin mascarilla, algo que según cuenta Varela, sorprenderá sin duda a la audiencia."En los Países Bajos no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores y en interiores sí, pero no si estás sentado", explica. Algo que a priori no parecería tener una lógica aplastante (ni lógica de ningún tipo), pero que sin embargo permitirá a los fans poder disfrutar de la gala casi como si estuviesen en la tan ansiada antigua normalidad.¿Qué es el festival de Eurovisión y cuándo nace?La primera edición de Eurovisión se celebró el 24 de mayo de 1956 en Lugano, Suiza. Aquella primera vez participaron solo siete países (Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Suiza y Luxemburgo) y cada uno presentaba dos canciones.El festival nació a principios de los años cincuenta, en una época muy convulsa en Europa tras la II Guerra Mundial. El continente estaba deprimido y destruido y necesitaba fomentar la unión de los países. Eurovisión nace con esa vocación de integración y reconstrucción y es la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la que decide ponerlo en marcha con su emisión en simultáneo para todos los participantes.Su formato ha sufrido muchas modificaciones hasta llegar a lo que conocemos hoy, con un total de 39 países en el escenario. España debutó en el festival en 1961 junto a Finlandia y la antigua Yugoslavia, y ha conseguido la victoria en dos ocasiones: en 1968 en Londres, con aquella memorable interpretación de Massiel de su famosa "La, la, la"; y en 1969 España repitió número uno con la canción de Salomé, "Vivo Cantando".¿Cómo será Eurovisión este año?Si bien es cierto que Eurovisión no levanta en España las mismas pasiones entre el público que hace unos cuantos años, cuando era habitual que en las pandillas de amigos y las familias se reservara la noche del festival para reunirse en torno a alguna pantalla de televisión y pasar el rato disfrutando del espectáculo, la gala continúa siendo uno de los programas más vistos del ente público.En esta ocasión, arrancará a las 20:00 h con un previo especial llamado Eurovisión First. Se trata de un espacio donde el espectador puede engancharse y ponerse al día de quiénes son los candidatos que participarán en la gran final. Habrá entrevistas y mucho backstage con los artistas, entre ellos, claro Blas Cantó, el representante español, que llevará al escenario una balada, "Voy a quedarme", dedicada a su abuela, fallecida recientemente por COVID.El cantante ha asegurado que participar en Eurovisión es lo más emocionante que le ha pasado en su vida como artista y las redes sociales ya se han volcado con él y han lanzado el hashtag #MeQuedoConBlas con el que los usuarios podrán manifestarle su apoyo durante la noche.Sin embargo, la actuación de Blas Cantó ha traído polémica. La televisión pública Noruega (NRK) criticó duramente su puesta en escena en una tertulia donde dijeron: "Es terrible ser tan negativo con Blas, pero se hace demasiado aburrido". Aunque lo peor llegó cuando entre risas y de una manera extremadamente frívola trataron el tema de su abuela fallecida a la que va dedicado su single."Está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y baila con él. Parece un sketch" o "Me conmueve, pero no me llega", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en levantar un auténtico polvorín de críticas e indignación en las redes sociales, hasta el punto de que la televisión ha tenido que pedir disculpas públicas alegando que desconocían la situación personal por la que está atravesando el artista.Desde Róterdam, habla con este medio en entrevista telefónica, Vicente Rico, eurofan declarado y codirector de la web eurovisionspain.com.Rico acude al festival desde el 2008 y se declara seguidor del festival desde su infancia, cuando sus primeros recuerdos eurovisivos lo trasladan al salón de su casa con su madre y sus tías viendo la actuación de Sergio Dalma en 1991. En aquel entonces tenía solo cinco años y a partir de ese momento, su amor por el festival no paró de crecer hasta llegar a lo que él mismo denomina "la generación OT" y la actuación de Rosa con aquel memorable "Europe’s Living a Celebration", que sin duda levantó a toda España en pro de un festival que llevaba algunos años muerto entre el público local.Sobre la actuación española, el experto entiende las pocas pasiones que está despertando el artista murciano entre el público en general. Sin embargo, Rico no cree que el festival esté de capa caída, sino que en España no se está entendiendo su realidad por parte de los organizadores. "Es el programa de TV musical más importante del mundo, pero venimos a cubrir el expediente con una actuación más. Falta ilusión y ganas de trabajar", sostiene.Pero a pesar del momento mediocre que atraviesan las candidaturas españolas, el eurofan asegura estar "muy feliz de poder recuperar una parte de la normalidad y estar aquí de nuevo, recuperando parte del espíritu de lo que significa el festival". Para él se trata de un formato que lleva décadas formando parte de la cultura europea y que "nos une como continente".¿Y cómo lo viven los 'eurofans' en España?Iván Iñarra, de 42 años y oriundo de Gijón, se declara como "activista de Eurovisión", y es uno de esos fans de corazón que no sabe explicar muy bien porqué siente esa pasión por el festival, pero la siente, y de qué manera. Desde el año 2001 organiza "europartys" para ver el festival con sus amigos. Hace fiestas temáticas donde son imperativos los disfraces o platos típicos de cada uno de los países participantes.Este año, por fin, y después del parón del año pasado, volverá a juntarse en un local alquilado para la ocasión con unos cuantos amigos y una pantalla gigante para seguir el minuto a minuto del espectáculo. Eso sí, mascarilla, aforo limitado y nada de comida para evitar la propagación del virus. Solo bebida, y controalda.Iñarra es además vocal de la Asociación de Eurovisivos de España, que nació en el año 89 y que realiza congresos anuales en alguna ciudad española elegida previamente. En sus encuentros invitan a artistas, hay coloquios, exposiciones, hacen turismo, proyectan festivales de otros años, y por la noche mucha fiesta eurovisiva para compartir su amor por este espectáculo.Además, publican dos veces al año "Olevisión", la única revista sobre el festival que existe en España.Iván tampoco sabe explicar muy bien cuándo fue el punto de inflexión para declararse eurofan, pero explica a esta agencia que se recuerda de pequeño imitando a su hermano mayor, cuando apuntaba en un papel las puntuaciones que iban sumando los países. Y empezó a engancharse hasta tal punto que asegura que tiene su cabeza "llena de datos absurdos. Lo sé todo sobre el festival. Mis amigos me gastan bromas y me preguntan cosas como quién ganó en tal año o qué puntuación sacó tal país. Soy como un trivial de Eurovisión. Tendría que monetizarlo de alguna manera", bromea el asturiano.Sobre el papel de España, se mantiene en la línea opinativa del público en general: "España no emociona", sostiene. "Siempre es lo mismo. Elegimos canciones no competitivas. No hay atrevimiento o propuestas de vanguardia que tengan impacto".Sus favoritos, aunque le cuesta elegir, dice que son Italia y Francia.Rezuma nervios y emoción a partes iguales al otro lado del teléfono. Sea como sea, el espectáculo está asegurado un año más, y sus fieles eurofans no se lo van a perder, aunque este año la lucha por la audiencia tiene una dificultad añadida. El sábado también se decide la liga de fútbol española, que se quedará (y esta es la única certeza del fin de semana) en Madrid.

