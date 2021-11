https://mundo.sputniknews.com/20211122/panderetas-con-regueton-tanxugueiras-el-sonido-tradicional-gallego-que-puede-ir-a-eurovision-1118503012.html

Panderetas con reguetón: Tanxugueiras, el sonido tradicional gallego que puede ir a Eurovisión

La banda de esta región española mezcla ritmos actuales con folclore y acaba de pasar una primera selección para intentar llegar al certamen musical. 22.11.2021

Para las componentes, Tanxugueiras son "tres mujeres que tocan música tradicional gallega con un estilo personal". Así lo define Aida Tarrío, una de ellas, en conversación con Sputnik. Unos días después de que el nombre del grupo sonara por haber sido seleccionado para emprender el camino a Eurovisión, explican que esa unión entre lo folclórico y las nuevas influencias de estas décadas ha tenido una gran acogida dentro y fuera de Galicia. Basta con ver su éxito a la hora de presentarse para el certamen y el respaldo de las críticas."Aún nos queda mucho, pero trabajamos muy duro para que todo sea bueno. Vayamos o no, esto es un sueño. Estamos en una nube", sostiene Tarrío. Junto a esta joven de 24 años están Olaia y Sabela Maneiro, dos hermanas gemelas de 31. Se conocieron en una asociación de música de Santiago de Compostela. "Llegué a estudiar y como quería seguir con esto, me apunté en la suya. Surgió la amistad y empezamos a actuar por diversión, para bailar", rememora.Sabían, dice, que este género folclórico tenía empuje en su comunidad autónoma, pero no que fuera a tenerlo más allá de los límites de esta región del noroeste de España. "La música tradicional engancha porque todo el mundo tiene la suya, de su pueblo, de su parroquia… Y se consigue mucho apego. Estás fuera y la echas de menos. Es ancestral y la tenemos todos en el cuerpo. Un gallego escucha una gaita o una pandereta y ya se anima", esgrime Tarrío, a la que sí le asombró que se unieran generaciones nuevas, menos acostumbradas, o público global."Vimos que con Midas nos llegaban algunos comentarios, y luego siguieron con Figa, pero no pensábamos que fuera nada más", resume Tarrío aludiendo a dos de las últimas canciones publicadas. Antes tenían dos álbumes desde 2018. Surgieron sin muchas pretensiones, sino como el cauce natural de su proceso como grupo. "Nosotras tocábamos en conciertos y fiestas con un repertorio tradicional o con nuestros temas, y ya pensábamos que había que meterlas en un disco, pero poco más", concede la cantante.Con ese punto de partida, las integrantes de Tanxugueiras fueron recabando adeptos. También ampliaron el equipo, que ahora es "una pequeña familia". Y aunque iban con paso firme, la zancada era tranquila. Nada de optar a representar a España en un concurso como Eurovisión, con millones de seguidores. "Pensábamos que eso era algo de privilegiados", rememora Tarrío. Sin embargo, en un sondeo promovido por Eurovision-Spain, medio especializado, salieron como favoritas. Los votantes las eligieron por encima de otras artistas como Lola Indigo, Aitana, Mägo de Oz o incluso Rosalía.Y así alcanzaron la preselección para el Benidorm Fest, prueba previa que se celebrará a principios de 2022 en esta ciudad alicantina. Después será a través de una votación en RTVE (la televisión y radio pública) como se emita el veredicto final de entre 12 finalistas: según han anunciado desde el organismo, para este primer filtro se habían registrado 886 canciones, de las que 692 han llegado por la convocatoria web y 194 por invitación directa a artistas. El certamen será en el mes de mayo en Turín, al norte de Italia. "Nos llena de orgullo y satisfacción", advierte con sorna, imitando al rey emérito, "que alguien de fuera se sienta representado con música gallega".De hecho, esa peculiaridad del idioma y de las referencias a la región, con los trajes típicos o las panderetas, ha sido la más hablada. A Tanxugueiras las describen como folk gallego y valoran su atrevimiento a usar el acervo de esta comunidad. Tarrío, no obstante, cree que esa etiqueta no se ajusta del todo y amplía el foco: "Si pones una lista de folk, ves que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Me gusta decir, copiando al músico Xavier Díaz, que hacemos trad, una mezcla de tradición y trap". A las melodías más tradicionales, la banda añade toques de hip-hop o reguetón. Y toda una atmósfera que devuelve a esa tierra de mitos y meigas."Creo que la música es universal. El rollo del gallego está bien para que se vea diferente y original, pero lo maravilloso es que se normalicen las lenguas cooficiales", apunta la cantante, convencida de que cada vez más se diluyen las barreras. Desde hace unos años, indica, se ha ido pasando a esa marginación implícita al conocimiento. Y de ese conocimiento a la normalización. "Está habiendo un cambio en todo. No solo en la música o el cine, sino en la cultura", comenta.El aumento de plataformas y de vías para mostrar el trabajo influye. En España ya hay producciones audiovisuales de gran repercusión internacional rodadas en gallego, como El sabor de las margaritas o la premiada Lo que arde. "Ahora sabes que existe y, si te gusta, da igual la lengua", insiste. Tanxugueiras, con una estética y un estilo impactante, pueden hasta cruzar la frontera autonómica y tocar una esfera mundial."Vamos al día, recogiendo poco a poco. Lo damos todo y salga o no estaremos contentas", sentencia Tarrío, una de esas tres mujeres "fuertes, valientes y empoderadas" que montaron un grupo como algo lúdico y ahora se encaminan sin miedo a una cima tan complicada como Eurovisión.

