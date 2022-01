https://mundo.sputniknews.com/20220127/este-superalimento-fermentado-te-ayudara-a-mejorar-la-vista-y-reducir-el-colesterol-1120810182.html

Este superalimento fermentado te ayudará a mejorar la vista y reducir el colesterol

Una dieta equilibrada es fundamental para la salud y nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Este alimento fermentado originario de Asia no solo es...

Se trata del kimchi, un plato típico coreano con más de 3.000 años de historia y cuyos ingredientes principales son la col, el ajo y el jengibre, aunque en Corea del Sur existen cientos de variedades de kimchi. Los surcoreanos comen un promedio de 100 gramos de kimchi por día.Pero, ¿cuáles son los beneficios de este increíble producto? 1. Estimula la digestiónEl kimchi no solo es rico en fibra, sino que también destaca por tener grandes cantidades de microorganismos vivos, al igual que otros alimentos fermentados como el yogur o el té kombucha. En particular, es rico en lactobacilos que juegan un papel importante en la digestión y hasta refuerzan las defensas naturales del organismo.Al mismo tiempo, es un alimento saciante y muy bajo en calorías (15 por cada 100 gramos), por lo que no dudes en agregarlo a tu dieta.2. Mejora la vistaLa col es una increíble fuente natural del antioxidante beta-caroteno, esencial para la salud de los ojos, por lo que el kimchi podría ser útil para quienes desean prevenir problemas de la vista asociados a la edad.Nuestro organismo convierte los carotenoides en vitamina A, esencial en la prevención de la pérdida de visión.3. Baja el colesterolEl kimchi es capaz de regular el colesterol gracias a su contenido en alicina, una sustancia presente en el ajo que es capaz de reducir el colesterol y los triglicéridos.Un estudio también demostró que consumir kimchi por al menos ocho semanas mejora el metabolismo de glucosa y, por lo tanto, baja los niveles de azúcar en sangre, algo que podría ser de gran ayuda a las personas que padecen diabetes.4. 'Alimenta' el cerebroVarios estudios demostraron que existe un vínculo entre el sistema digestivo y el cerebro. El kimchi cuida la flora intestinal, lo que, por su parte, contribuye a regular el sueño, mejorar la memoria y la concentración.5. Retrasa el envejecimientoEl kimchi cuenta con cantidades significativas de antioxidantes, algo que lo convierte en un verdadero elixir de la juventud. Estos compuestos químicos protegen las células de los radicales libres y, por lo tanto, frenan el envejecimiento prematuro y te ayudan a lucir una piel radiante y sana.Gracias a sus beneficios para la salud, la OMS ha incluído en kimchi en la lista de los cinco alimentos más saludables del mundo, junto con el aceite de oliva, la soja, el yogur y las lentejas, así que ¡no dudes en prepararlo ahora mismo!

