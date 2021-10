https://mundo.sputniknews.com/20211004/cinco-consejos-para-mantener-tus-ojos-sanos-1116703046.html

Además de visitar al oftalmólogo con regularidad y pasar menos tiempo frente a las pantallas, te recomendamos seguir estos simples pasos:1. Usa unas gafas de sol con protección UVLa exposición a los rayos ultravioleta puede dañarte la vista, por lo que te recomendamos usar siempre unas gafas de sol cuando salgas. Busca unas de calidad que tengan una etiqueta que especifique que bloquean entre el 99% y el 100% de los rayos UVA y UVB.Tampoco deberías mirar directamente al sol aunque estés usando lentes, y es que los rayos son capaces de dañar tu retina.2. Di no al tabacoFumar no solo es malo para tus pulmones y para tu salud en general, sino que también representa un peligro para tu visión, y es que está vinculado a un mayor riesgo de desarrollar una degeneración macular, una catarata o hasta un daño en el nervio óptico.Todos estos pueden causar ceguera, así que trata de reducir el consumo de tabaco o hasta dejar de fumar.3. Lleva una dieta saludableTodo el mundo sabe que las zanahorias son buenas para la vista, pues son ricas en betacaroteno, el precursor de la vitamina A esencial para la salud de los ojos. Sin embargo, hay otros nutrientes que te ayudarán a mantener tus ojos sanos.Llena tu plato con alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas C y E y ácidos grasos omega-3, como vegetales de hoja verde, cítricos, salmón, huevos y frutos secos.4. Ojo con el maquillajeSi quieres proteger tu vista, nunca te olvides de quitarte el maquillaje de los ojos antes de ir a la cama. Tampoco deberías usar cosméticos viejos —pueden albergar bacterias peligrosas, por lo que es recomendable cambiarlos cada tres meses— ni compartir tu rímel con otras personas.También es importante lavar tu cara antes y después de aplicar el maquillaje.5. Controla los niveles de azúcar en la sangre¿Sabías que hasta el 90% de la ceguera causada por la diabetes se puede prevenir? Mantener los niveles de glucosa estables es fundamental para proteger tus ojos.Trata de limitar el consumo de alimentos que contienen azúcar y el llamado colesterol malo.Opta por los edulcorantes, pues no afectan el nivel de azúcar en sangre. Para prevenir la diabetes, también deberías consumir más frutas, legumbres, pescado, lácteos bajos en grasa y cereales integrales.

