Estos 5 errores te hacen subir de peso incluso si haces ejercicios y llevas una dieta saludable

El nutricionista Michael Mosley ha revelado cuáles son los cinco errores que pueden dar lugar a un aumento de peso, sin importar si se lleva un estilo de vida... 22.12.2021, Sputnik Mundo

En primer lugar, el especialista señaló que a menudo no se respeta la cantidad recomendada por porción de los alimentos."Es posible que esté controlando las calorías por porción, pero no mucha gente se da cuenta de cuán grandes deberían ser las porciones. Piense en los cereales; el tamaño de la porción recomendada es considerablemente más pequeño de lo que puede pensar y la mayoría de las marcas recomiendan 40 g, que es el equivalente a unas tres cucharadas", señaló el nutricionista al tabloide Express.Respecto a las salsas y los aderezos señaló que su tamaño de porción recomendada es de alrededor de una cucharada y no es tanto como uno desee o se imagine, ya que estas pueden estar llenas de azúcar y saborizantes que contienen altas calorías.El segundo error, según Mosley, es beber las calorías en café, alcohol y jugos de fruta cuando uno está buscando perder peso.El tercer error común está relacionado con el intervalo del consumo de carbohidratos. De acuerdo con el especialista, comer dos refrigerios al día puede agregar fácilmente 400 calorías adicionales."Hoy en día, es poco común que las personas pasen más de dos o tres horas sin consumir algún tipo de calorías (…) comemos más del 20% de la comida chatarra que en 1980 y esto no es coincidente con el aumento de las tasas de obesidad en todo el mundo".Algunas formas de reducir los refrigerios propuestas por Mosley consisten en hidratarse, hacer ejercicio y comer comidas llenas de proteínas para obtener energía de larga duración.El nutricionista halló un cuarto error en la calidad de sueño basándose en estudios científicos que han comprobado que las personas que no duermen bien pueden aumentar unas 385 calorías promedio cada día."Si se suma más de una semana, equivale a 2.695 calorías, que son alrededor de tres porciones de pescado y patatas fritas. No solo esto, sino que las calorías que tiende a consumir cuando está cansado generalmente no son saludables. Esto se debe a que las áreas del cerebro asociadas con la recompensa se vuelven más activas cuando se les priva del sueño; se siente más motivado para buscar alimentos no saludables que le den energía rápidamente", precisó.El quinto error está en dejarse dominar por el estrés. Michael Mosley explicó que la ansiedad y el estrés pueden tener un impacto negativo significativo en el aumento de peso y el azúcar en sangre.El nutricionista propone solucionar este error con una dieta mediterránea que contiene alimentos capaces de mejorar la salud intestinal y ayudan a aliviar la ansiedad y facilitan el sueño.

