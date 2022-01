https://mundo.sputniknews.com/20220118/espana-vigila-las-criptomonedas-limites-a-su-publicidad-y-normas-para-influencers-1120452564.html

España vigila las criptomonedas: límites a su publicidad y normas para 'influencers'

Según la circular publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá desde febrero competencias para "sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos y otros activos e instrumentos que no se regulan en la Ley del Mercado de Valores y que se ofrecen como propuesta de inversión".El pasado noviembre, la CNMV ya regañó públicamente al exjugador del FC Barcelona y centrocampista del japonés Vissel Kobe, Andrés Iniesta, por hacer publicidad de un famoso portal de criptodivisas a través de su cuenta de Twitter.El objetivo de esta medida, pionera en Europa, es proteger a los usuarios de estos servicios, particularmente pequeños inversores que son atraídos por engañosas promesas de ganancias que no avisan de los riesgos económicos de invertir en estos activos tan volátiles.Atención a los riesgosCon una presencia cada vez mayor en el sistema financiero y el mercado español, el auge de las criptomonedas conlleva grandes oportunidades pero también importantes retos en el ámbito de la protección de los inversores.De acuerdo con la Asociación de Usuarios Financieros de España (ASUFIN), unos 4,4 millones de españoles, el 11 por ciento de la población, son inversores de criptomonedas pese al gran desconocimiento que existe sobre estos activos digitales.Actualmente no existe una regulación al respecto, lo que significa la desprotección de los consumidores, habitualmente poco cualificados, que se lanzan a la compraventa animados por las esperanzas de riqueza, hecho que preocupa especialmente a reguladores como la CNMV.Por ello, en su nueva normativa el organismo español establece que la publicidad sobre criptoactivos deberá ser "clara, equilibrada e imparcial", y los mensajes proporcionarán información sobre los riesgos del producto de manera "fácilmente legible y perceptible".Concretamente, los anuncios deberán advertir de que la inversión en estas divisas "no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido" y resaltar la importancia de comprender estas indicaciones.Control sobre campañas masivasAdemás de los requisitos en cuanto al formato y el mensaje, los promotores de las criptomonedas deberán comunicar a la CNMV con una antelación de 10 días el inicio de cualquier campaña de publicidad masiva, es decir, aquella que esté dirigida a 100.000 personas o más.El regulador del mercado podrá oponerse a estas acciones publicitarias, exigir el cese o pedir modificaciones si no se adecuan a la normativa, cuyo incumplimiento conllevará sanciones.Estarán sometidos a estas obligaciones todos los proveedores de servicios publicitarios, las plataformas de criptomonedas que busquen promocionarlas o cualquier persona física o jurídica que participe en una campaña, por iniciativa propia o a través de una empresa.Esto incluye a personas influyentes, como se vio en el caso de Iniesta, o expertos en redes sociales que "mediante programas de referidos, promociones o comisiones percibidas de cualquier tipo, divulguen contenido promocionado señalando las ventajas de los criptoactivos como inversión".El CNMV aplicará exenciones en los casos en que las criptomonedas tengan la naturaleza de instrumentos financieros y puntualizó que su circular no afecta a los activos en sí, sino a su publicidad.Está previsto que el reglamento entre en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a mediados de febrero.Desde ese momento, los famosos o influencers con más de 100.000 seguidores que se lancen a la promoción del bitcóin u otras criptomonedas, deberán adaptarse a las normas, si no quieren enfrentarse a multas de hasta 300.000 euros.

