Crypto Tortell, un dulce navideño español con oro y pagado en bitcoin

2022-01-05T16:09+0000

2022-01-05T16:09+0000

2022-01-05T16:09+0000

Las fiestas de Navidad acostumbran a cerrarse en España con roscón de Reyes. Este dulce típico se sirve cada 6 de enero para celebrar la venida de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este se prepara desde la Edad Media y se ha convertido en un hábito por estas fechas en miles de hogares. La tradición marca que hay que introducir un haba y un muñeco en su masa. Quién encuentra la legumbre paga el próximo roscón, mientras que quién encuentra el juguete es coronado como rey. Un juego que se repite a lo largo de todo el país. Pero, hay quien busca romper las reglas.El pastelero Christian Escribà es uno de estos rebeldes culinarios. En su local de Barcelona, la receta del roscón de Reyes sufre varios cambios. La masa dulce es la misma, pero el relleno no es de nata, sino de mermelada de naranja y trufa. En la superficie, no hay fruta confitada. En su lugar, 'peta zetas' bañados en oro comestible. Una versión moderna y algo más lujosa de esta delicia navideña.Eso sí, no solo se innova con su elaboración y aspecto. Escribà también ha alterado las normas del juego del haba y el muñeco. En concreto, lo ha dejado en un solo artículo a buscar. "Hemos sacado el haba, pero lo que sería la sorpresa es una moneda, representativa del bitcoin, con un baño de 24K de oro", indica el repostero.Un detalle que no es baladí. Y es que el roscón de Reyes creado por Escribà se puede pagar con criptomonedas. De ahí, su nombre, Crypto Tortell. "Desde hace mucho tiempo he estado oyendo hablar de bitcoin, de metaverso, de criptodivisas, de un mundo que no conocía. Así que como veo que la gente está hablando cada día más de ello, se me ocurrió fusionar esta nueva forma de pagar, una cosa que es realmente nueva, con una tradicional, puedo decir ancestral, como un roscón de Reyes. Así que me interesa hacer este encuentro", apunta Escribà.En caso de querer pagar con criptomonedas, al hacer la compra, el cliente puede elegir la opción coinbase. Entonces, se abre automáticamente una ventana con un código QR y la cantidad a ingresar por el dulce. Un formato solo habilitado a través de Internet. A posteriori se puede pasar por la pastelería para recibir el roscón de Reyes o se puede solicitar su envío a domicilio.Su valor en bitcoin dependerá de la volatilidad del precio en el momento de la compra. En caso de optar por un modelo de pago más tradicional, el Crypto Tortell se vende a 59 euros. Para algunos, la novedad solo está en el paladar y no tanto en la cartera.

