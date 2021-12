https://mundo.sputniknews.com/20211229/criptomonedas-al-asalto-de-gibraltar-puede-ser-el-primer-mercado-regulado-de-estas-divisas-1119838764.html

Valereum, una empresa de este tipo, ha hecho una oferta para comprar un 80% de la Bolsa de Valores de esta península en el sur de la península ibérica

El auge de las criptomonedas desde el nacimiento de Bitcoin, en 2008, no se detiene. Al avance legislativo en la materia, con países que abogan por la prohibición y otros que permiten su uso, como El Salvador, se le suma un anuncio que puede dar otro carpetazo al asunto. En Gibraltar, territorio británico en el sur de España, la empresa Valereum ha realizado una oferta para comprar el 80% de la Bolsa de Valores y que este tipo de divisas pueda operar de forma regulada.Si se llevara a cabo, el peñón sería el primer lugar en donde una bolsa de valores aceptara criptomonedas. Valereum, que gestiona la transacción de estas divisas, pretende que se incluyan nombres como Ethereum o Binance, dos de las principales compañías de este tipo de economía, en el mercado bursátil. Gibraltar, cuya bolsa está en manos privadas, creó en 2018 un marco normativo para atraer a empresas con tecnología blockchain. Su bolsa, además, está en manos privadas. Pero tiene que ser el Gobierno el que dé el visto bueno.Atraer a estas nuevas tendencias financieras implica más inversión en el lugar, y Gibraltar ya había maniobrado para proponer una regulación favorable. Con esta propuesta sobre la mesa, el peñón tiene la llave para convertirse en el primero que autorice a que interactúen en el mismo plano las empresas con bonos o acciones y los tokens en forma de criptodivisas o NFT. De momento, el Gobierno no se ha pronunciado.Y se enfrenta a un movimiento arriesgado. En general, a pesar de la expansión de este tipo de divisas, los bancos centrales de cada país son reticentes. Ni el de España ni el de Reino Unido, por ejemplo, han mostrado mucho interés en los criptoactivos. En general existe oficialmente un escepticismo por los riesgos que puedan conllevar: estas divisas tienen un carácter volátil, que está regido por el comportamiento de sus usuarios, sin mecanismos de protección. Además, algunas criptomonedas se usan actualmente para el blanqueo de capitales, el tráfico de armas o la financiación de grupos terroristas.Ese aspecto es el mayor escollo. Permitir el uso de criptomonedas podría empañar el nombre de la Bolsa de Valores de Gibraltar. Además de hundir su reputación, podría incluso acarrear sanciones internacionales de otros países u organismos supranacionales. De ahí que todavía no haya una respuesta por parte del Gobierno de esta península unida a La Línea de la Concepción, en Cádiz.No se han pronunciado oficialmente acerca de este movimiento de Valereum ni sobre su intención de convertir la Bolsa de Valores de Gibraltar en un mercado regulado de criptomonedas. El veredicto, según apunta The Guardian, lo estudia una oficina con 82 personas y tres empleados de la firma. A pesar de este silencio, Gibraltar ya se ha mostrado a favor de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas desde 2018. Albert Isola, ministro de Servicios Digitales, Financieros y Servicios Públicos del Peñón, presumía en el periódico británico de que su sistema normativo era una garantía de buenas prácticas.Y Richard Poulden, presidente de Valereum, confía en que su tecnología sea suficiente para detectar y expulsar a los potenciales criminales. Según recoge el diario El Economista, el responsable "no considera que los controles necesarios para este tipo de instrumento sean tan diferentes a los que usan los bancos normales desde hace décadas".La oferta tendría la ventaja de que los inversores podrían comprar criptomonedas o invertir en finanzas descentralizadas de la misma forma en que se pueden comprar bonos del Tesoro de distintos países o acciones de empresas normales. Sería, aparte, una manera de normalizar las criptomonedas como una forma de inversión y facilitar las operaciones a los clientes, aumentando su liquidez y accesibilidad. El riesgo sería que se convirtiera en un nicho del pirateo fiscal, con roces entre la legislación del territorio y las de su país titular o la Unión Europea.

