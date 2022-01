https://mundo.sputniknews.com/20220103/cual-es-la-polemica-entre-la-escuela-nacional-de-antropologia-e-historia-y-el-gobierno-de-mexico-1119965558.html

¿Cuál es la polémica entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno de México?

La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es uno de los principales recintos académicos de la educación pública en México; sin embargo, recibió el... 03.01.2022, Sputnik Mundo

El sábado 1 de enero de 2022 la plataforma de difusión cultural de la escuela presentó públicamente una carta firmada por el doctor Hilario Topete Lara, director de la ENAH, donde anunciaba que la administración de Andrés Manuel López Obrador había determinado recortar a todos los trabajadores eventuales de la institución académica.El directivo, además, expresó en una lista todas las operaciones de la escuela que quedarían comprometidas o directamente obsoletas si no se contaba con ese personal incorporado."A fin de evitar afectaciones tanto al funcionamiento interno como a los usuarios, la calidad del proceso educativo, los estudiantes y trabajadores, solicito la pronta y total contratación de la plantilla del personal eventual de la ENAH", expresó Topete Lara en la misiva.La información desató una ola generalizada de críticas contra la decisión presupuestal, que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y permitió a egresados y estudiantes de la ENAH defender su escuela con aseveraciones de que a pesar de sus limitantes técnicas y operativas es un recinto de excelencia.Ubicada en el sur de la Ciudad de México, en un territorio aledaño a la histórica pirámide de Cuicuilco, la ENAH forma profesionales en distintas ramas, como etnografía, antropología social y física, y lingüística.Ha participado en episodios significativos de la historia reciente, como la visita en 2001 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Comandante Galeano, entonces identificado como Subcomandante Marcos, al plantel ubicado en Periférico Sur.La respuesta de la comunidad académicaNo sólo universitarios de la ENAH, sino también egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incluso simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación salieron a manifestar su inconformidad con el riesgo de entorpecer las operaciones de la escuela.La filósofa de la UNAM e integrante de la Revista Común Diana Fuentes consideró que la situación en la ENAH podía escalar."Lo de la ENAH va a prender. Ahorcada presupuestalmente durante años, con directores ineficientes y dependientes de las ocurrencias del INAH, con poco le darían el golpe de gracia. Sin embargo, estudiantes y académicos tienen varios años organizados, eso proliferará ahora", anotó.Entre las críticas, el alumnado y profesorado de la escuela destacó que la crisis de precariedad en Cuicuilco no proviene de la actual administración federal sino que se arrastra desde hace varios años."Egresé y fui profesor de la ENAH. No me vengan con sus tonterías de que están desmantelando a la escuela si en 2008 nos daban 20 pesos de viáticos para trabajo de campo. La bronca siempre ha sido la burocracia dorada del INAH", reclamó Marco García."Imagínense qué haría la ENAH con el presupuesto de la UNAM y con laboratorios dignos y viáticos para sus estudiantes. Esa escuela aun en abandono sigue siendo un ejemplo de la antropología en América Latina y en el mundo", señaló Natasha Hernández, egresada de la escuela y estudiante de doctorado en la Universidad de Minnesota.La respuesta institucionalAnte las quejas generalizadas sobre la situación laboral en la ENAH, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, la vocería de la presidencia y el INAH, que dirige Diego Prieto, emitieron información oficial donde aseguran que todo el personal eventual de 2021 será reincorporado a la escuela este año."En la Secretaría de Cultura nos regimos por principios de austeridad y ejercicio responsable del gasto, los cuales no implican despidos ni recortes de personal", abundó.No obstante esta solución oficial, emitida el domingo 2 de enero, la comunidad académica llamó a resolver los problemas de fondo de la ENAH y no satisfacerse con la solución específica del problema de los trabajadores eventuales.El director del INAH, Diego Prieto, dijo que se presentaría pronto en el plantel de Cuicuilco para resolver dudas, sin embargo su mensaje fue recibido con críticas por la comunidad escolar."Espero estar pronto en la ENAH para platicar con los compañeros, maestros y estudiantes, despejar inquietudes infundadas y platicar sobre las perspectivas de la institución", apuntó.Los afectados le exigieron al director Prieto que abunde el diálogo con la comunidad y evite la simulación, además de resolver los derechos laborales de los trabajadores de la ENAH de manera profunda y no sólo aspectual.

