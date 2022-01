https://mundo.sputniknews.com/20220103/amlo-los-empresarios-no-pueden-quejarse-de-este-gobierno-1119957671.html

AMLO: "Los empresarios no pueden quejarse de este Gobierno"

AMLO: "Los empresarios no pueden quejarse de este Gobierno"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el papel de los empresarios para el avance de la nación. "No podríamos sacar adelante al país... 03.01.2022

El mandatario mexicano indicó en su conferencia de prensa de este 3 de enero que el sector empresarial ha tenido de parte del Gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y obtener ganancias lícitas y razonables. López Obrador resaltó que no ha habido aumento en los impuestos para los empresarios quienes, dijo, "lo saben y lo reconocen". Asimismo, se ha incentivado la reactivación económica y resaltó que un logro importante ha sido mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El presidente de México señaló que en su Gobierno no se otorgan contratos por consigna, pues no hay corrupción en la esfera gubernamental, lo que beneficia al sector empresarial, la cual ha pagado a tiempo sus impuestos ante la confianza que hay en las autoridades. "Otra cosa que saben, requetesaben, es que les ha ido bien a pesar de la pandemia", agregó el mandatario mexicano, quien detalló que la Bolsa Mexicana de Valores creció y dijo que hay estabilidad económica y financiera.

