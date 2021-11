https://mundo.sputniknews.com/20211122/la-nueva-batalla-de-mexico-contra-la-apropiacion-cultural-de-textiles-indigenas-1118510561.html

México se enfrenta a Levi's por la apropiación cultural de textiles indígenas

La Secretaría de Cultura de México reclamó a la empresa Levi's la apropiación de textiles mazatecas en su nueva colección de pantalones y chamarras, por... 22.11.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la colección lanzada en colaboración con Draco Tradición Textil, Rótulos Bautista y la diseñadora Sarai Silva, y en la cual se utilizaron "técnicas como bordado de relleno, ilustración pintada a mano y rotulación manual por artesanos" originarios de Tuxtepec, la región Mixteca y la de los Valles Centrales.Según la Secretaría de Cultura de México, los diseños copian "elementos bordados pertenecientes a la cultura mazateca de la comunidad de San Felipe, Jalapa de Díaz", en Oaxaca, lo que constituye una violación a los artículos 157, 158, 159, 160 y 161 de la Ley Federal de Derechos de Autor del Estado México.Los artículos referidos otorgan protección a las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales.Para el gobierno mexicano, Levi's no cumple con los principios de protección incluidos en la normativa citada "en tanto que los diseños han sido recortados para ser aplicados a prendas industrializadas; no indican el nombre de las comunidades y no existe retribución alguna hacia los dueños de dichos diseños, que en este caso pertenecen a la comunidad mazateca de Jalapa de Díaz, los cuales se han trasmitido de generación en generación y son producto de la creatividad colectiva por lo que forman parte intangible de su patrimonio cultural inmaterial".Diseñadores reconocen a artesanosAunque hasta el momento Levi's no se ha pronunciado por el reclamo de la Secretaría de Cultura, el colectivo Draco Textil, de manera independiente, sí reconoció la labor de los artesanos oaxaqueños con los que trabajó para la colección.A través de su cuenta de Instagram, el colectivo agradeció y reconoció el trabajo del "talentosísimo grupo de maestros artesanos de Jalapa de Díaz, en Tuxtepec, que le dieron vida a este proyecto".Entre los artesanos se reconocen a Daniel Moreno, Luisa Méndez, María Martín, Fidel Lazo y Tere Osorio, quienes han colaborado con la marca "desde hace ya varios años"."Queremos aprovechar la oportunidad para mencionar que la intervención de estos bordados se llevó a cabo en nuestro taller en Oaxaca, conformado por puras mujeres, lo cual nos llena de muchísimo orgullo, con sus manos logramos que esto se hiciera realidad. Soco, Ado, Normita, Cecy, Ali, Doña Yola ¡Las queremos!", se lee en el comunicado.No es la primera vez que el Gobierno de México exige a marcas internacionales respetar los derechos de autor de diseños indígenas. En mayo, la Secretaría de Cultura también se pronunció en contra de la apropiación de diseños textiles de comunidades oaxaqueñas por parte de las empresas Zara, Anthropologie y Patowl.En la misiva, las autoridades culturales mexicanas invitar a "desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo, que coloque en un plano de igualdad a las y los creadores indígenas, empresarios y diseñadores".

