Putin y Xi afirman que el bloque AUKUS socava el equilibro nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, señalaron en la videoconferencia que el bloque Aukus (EEUU, Reino... 15.12.2021

Según Ushakov, en la reunión ambos líderes expresaron preocupación por la actividad de EEUU de "reconfigurar la situación en la región de Asia-Pacífico" y ambas partes evaluaron negativamente la creación de nuevas alianzas como el cuarteto Indo-Pacífico Quad, compuesto por EEUU, Japón, Australia y la India, y la asociación trilateral Aukus."Como dijeron, la última alianza socava los fundamentos del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y en general aumenta el volumen de la tensión militar en la región, los líderes lo discutieron detalladamente", agregó.El 15 de septiembre, Australia, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron un nuevo pacto en materia de defensa, Aukus, por las iniciales de estos países en inglés, que busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico y cuya primera fase estipula la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.Lucha anti-COVIDAdemás, Putin y Xi Jinping acordaron intensificar los contactos entre los organismos nacionales competentes para luchar contra el coronavirus, añadió Ushakov.Los dos presidentes "discutieron en detalle la cooperación en materia de la lucha contra la pandemia, acordaron potenciar los contactos de trabajo entre los organismos sanitarios y epidemiológicos pertinentes, señalaron la importancia de la producción de las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik Light en China", dijo ante la prensa.Precisó que los acuerdos alcanzados implican la producción de más de 150 millones de dosis por año.Recordó que los antiguos acuerdos implican la producción de más de 150 millones de dosis por año.Este año el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), que comercializa la vacuna Sputnik V, estableció varios contratos con las compañías chinas para producir el fármaco en el país asiático.El 29 de marzo, el RDIF y la empresa de biotecnología china Shenzhen Yuanxing Gene-tech lograron un acuerdo para producir más de 60 millones de dosis del inmunizante al año.Pocos días después, el 1 de abril, el fondo ruso anunció la firma de un convenio con la farmacéutica china TopRidge Pharma para fabricar 100 millones de dosis anuales de Sputnik V.El 19 de abril, el RDIF alcanzó un contrato con la compañía Hualan Biological Bacterin Inc. para producir más de 100 millones de dosis de la vacuna anticovid rusa por año en el territorio de China.Creación del sistema de garantías de seguridadPekín apoya la iniciativa de Moscú para establecer un sistema de garantías de seguridad global, comunicó Ushakov."Dado que el presidente [chino] ha señalado deliberadamente que apoya las demandas de garantías de Rusia, entonces, por supuesto, es muy consciente de esto y comprende qué es lo que le preocupa a Rusia en sus fronteras occidentales", afirmó.Según el asesor presidencial, Putin también informó a su homólogo chino de que esta mañana en el Ministerio de Exteriores de Rusia "fueron entregados a los representantes estadounidenses propuestas concretas, destinadas a desarrollar garantías legales para garantizar la seguridad de Rusia".Destacó que Moscú esta dispuesto a "discutir públicamente propuestas concretas" sobre ese asunto de fundamental importancia.El 15 de diciembre, el viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov también se reunió con su par estadounidense, Karen Donfried, para abordar el tema de las garantías de seguridad creíbles que reclama Moscú.Según la Cancillería rusa, "tuvo lugar un debate detallado de la problemática de las garantías de seguridad a la luz de los intentos incesantes de Estados Unidos y la OTAN de cambiar la situación político-militar en Europa a su favor".El 18 de noviembre, Putin pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país.El mandatario subrayó que Rusia no quería conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías "creíbles y duraderas".En una reciente videoconferencia con el líder estadounidense, Joe Biden, Putin le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazará misiles de ataque cerca de las fronteras de Rusia.Según denuncian desde Moscú, los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas.Aumentación de los intercambios comerciales en divisas nacionalesLos presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente, defendieron el aumento de la presencia de sus monedas nacionales en el comercio entre Moscú y Pekín, declaró Ushakov.Las conversaciones entre el mandatario ruso y su homólogo chino se celebraron mediante una videoconferencia.Según Ushakov, tanto Putin como Xi "abogaron por aumentar la participación de las monedas nacionales en los acuerdos mutuos, por ampliar la cooperación para garantizar el acceso de los inversores rusos y chinos a los mercados bursátiles" de cada Estado."Se prestó una atención especial a la necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados a formar una infraestructura financiera independiente, que garantice las operaciones comerciales entre Rusia y China. Crear una estructura en la cual no pudieran influir terceros países", destacó el funcionario.Países más que aliadosLos presientes de Rusia y China respectivamente, confirmaron que el nivel de las relaciones entre ambos países va más allá que el de aliados, informó Ushakov."Ambos líderes aseguraron que las relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes y se desarrollan exitosamente. El presidente de China dijo que aunque nuestras relaciones bilaterales no son las de una alianza, por su solidez y eficacia incluso superan el nivel de aliados, o sea que se dio una altísima valoración a las relaciones bilaterales", subrayó.Según Ushakov, se confirmó que Putin, en febrero de 2022, visitará China, donde sostendrá un profundo intercambio de opiniones con Xi, sobre las relaciones bilaterales y los problemas actuales."Las negociaciones se efectuaron por videoconferencia y duraron alrededor de una hora y media, se usó la traducción sincronizada, lo que permitió a los dirigentes tratar en este tiempo todos los asuntos importantes de las relaciones bilaterales y de la agenda internacional. Lo importante es, creo, que fue una conversación muy positiva, conversación de dos colegas y amigos, de dirigentes de dos grandes potencias amigas", dijo Ushakov a los periodistas.El asesor del mandatario ruso agregó que se debatió, en particular, el tema de suministros de gas por el gasoducto Poder de Siberia 2. Putin y Xi constataron que durante el último año se dio un importante paso hacia el perfeccionamiento de la infraestructura en la frontera ruso-china: por fin se logró concluir la construcción del puente automovilístico a través del río Amur, que comunica las ciudades de Blagovéshensk y Heihe.Toca a su fin la construcción de un puente ferroviario sobre el río Amur, agregó Ushakov, señalando que es difícil sobreestimar la importancia de la realización de estos proyectos, porque hasta ahora no ha habido ni un puente estacionario a lo largo de toda la frontera ruso-china.

