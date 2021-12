https://mundo.sputniknews.com/20211211/eeuu-cada-vez-mas-aislado-en-su-intento-de-boicot-a-pekin-1119222689.html

EEUU, cada vez más aislado en su intento de boicot a Pekín

Europa se distancia del boicot a los juegos olímpicos de invierno Pekín 2022. 11.12.2021, Sputnik Mundo

gps internacional

eeuu

china

el salvador

boicot

juegos olímpicos de invierno 2022

nayib bukele

En el marco del incremento de tensiones entre EEUU y China, el investigador argentino Sebastián Schulz, dialogó con GPS Internacional para analizar las controversias entre ambas potencias, en tiempos en los que el sistema internacional transita hacia la multipolaridad.En el marco de la pugna geopolítica entre EEUU y China, "estamos atravesando tiempos de mayores tensiones, en el marco de una estrategia tendiente a ir conteniendo el avance de China en las relaciones internacionales", aseveró Schulz. Más allá de las políticas que ya venía impulsando Trump, tanto en términos comerciales así como en la disputa tecnológica, "la administración de Biden ha puesto el foco en ámbitos que son sensibles para China, que tienen que ver con los ejes de democracia y Derechos Humanos", indicó.En este sentido, "últimamente se ha destacado una recurrencia en estos aspectos para generar una visión negativa de China en el escenario internacional", sostuvo. No obstante ello, "hay una perspectiva dialoguista de la diplomacia china que intenta resolver las tensiones por la vía multilateral", expresó. En este marco, "en vínculo con otras potencias, como por ejemplo Rusia, se intenta consolidar algunas iniciativas como la Franja y la Ruta, el RCEP y la Organización para la Cooperación de Shanghai", indicó.El gigante asiático plantea una política exterior asertiva en el ámbito multilateralSobre ello, ambas potencias buscan que estos ataques de occidente no deriven en una escalada militar, "sino que sean contenidos de manera diplomática", advirtió. Ante la convocatoria de Biden sobre la Cumbre por la democracia, "China ha salido fuertemente a responder, marcando los límites de la democracia norteamericana, con todas las irregularidades que se dieron en las elecciones pasadas", indicó. En este marco, "si bien China mantiene una perspectiva dialoguista, su política exterior es mucho más asertiva", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las relaciones entre El Salvador y EEUU.Crece la tensión entre la administración Biden y el Gobierno de BukeleCon respecto al estado de los vínculos entre ambos países, "estamos en una situación de relaciones tensas a nivel diplomático", aseveró. En este sentido, "la administración Biden ha mostrado observaciones al presidente Bukele", indicó Fagoaga. Sobre ello, "la ex encargada de negocios de EEUU vino con una clara posición sobre temas como las medidas referentes al Bitcoin, las relaciones con China y las políticas a nivel interno llevadas a cabo por el presdiente", añadió el investigador.En este marco, "las circunstancias que determinan estos procesos tienen que ver con una pérdida de hegemonía de la potencia norteamericana en la región, lo cual tiene que ver con una crisis global con respecto a sus intereses", indicó. En lo concerniente a la implementación del Bitcoin, "esta es una apuesta de ir adquiriendo soberanía monetaria, ya que desde el año 2001, el país tiene como moneda el dólar estadounidense, por lo que ha dependido del Departamento del Tesoro de EEUU", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación para el desarrollo en los marcos de coordinación política a nivel global.En la larga nocheEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Jaime Clara, con quien dialogamos sobre su nuevo libro "En la larga noche", el cual es el tercer libro de relatos del autor que ratifica una forma de observar el mundo a partir de mínimos momentos.

eeuu

china

el salvador

2021

