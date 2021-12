https://mundo.sputniknews.com/20211206/rusia-e-india-asociacion-estrategica-imparable-1119029897.html

Rusia e India: asociación estratégica imparable

Rusia e India: asociación estratégica imparable

Rusia e India forjan asociación estratégica. Jóvenes mexicanos presentan proyectos para promover "más intercambios" con Rusia. Occidente amenaza boicotear los... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T17:58+0000

2021-12-06T17:58+0000

2021-12-06T17:58+0000

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

eeuu

china

narendra modi

cooperación

boicot

la india

juegos olímpicos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1119029744_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_696b8197f2d2a4909214377f04e9a64c.png

Rusia e India: asociación estratégica imparable Rusia e India: asociación estratégica imparable

Nada puede impedir a Rusia e India consolidar su asociación estratégicaNueva Delhi y Moscú han confirmado este lunes su intención de consolidar las relaciones de socios estratégicos que abarcan los ámbitos de cooperación más diversos: desde las altas tecnologías, el espacio cósmico, hasta programas educativo, culturales y en la esfera militar y técnica.La capital india ha acogido una nueva cumbre indo-rusa, que ha incluido una serie de reuniones bilaterales y culminó con una entrevista del primer ministro anfitrión, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Al dar la bienvenida al alto huésped ruso, Modi valoró altamente el nivel de la cooperación entre los dos países y se mostró convencido de que pese a las complicaciones que provocó la pandemia, el ritmo de desarrollo de las relaciones entre la India y Rusia se mantiene. "Nuestra cooperación muy privilegiada sigue fortaleciéndose", constató.Añadió que el hecho que sea la India un país que el presidente de Rusia visita por segunda vez significa que Putin valora mucho las relaciones entre ambos y siente simpatías hacia la India. "Los acuerdos concertados hoy en diversas esferas contribuirán a fortalecer nuestra cooperación. La interacción en materia de defensa se robustece gracias a la realización del programa Hecho en la India [...], también se amplía la colaboración en el espacio y en la energía nuclear de uso civil", declaró Modi.Mientras, el presidente Vladímir Putin, agradeció a Modi la cálida acogida y aseguró que Rusia planea seguir cooperando con la India en todas las esferas. "Estamos cooperando en esferas realmente muy importantes y promisorias, tales como la energía, altas tecnologías y el estudio del espacio. Estoy seguro de que cumpliremos los programas trazados, incluida la preparación de un cosmonauta indio", dijo Putin.Además constató que el comercio bilateral aumentó un 38% en los primeros nueve meses del año en curso, tras haber caído más de un 17% en 2020. Putin destacó de manera especial la cooperación militar y técnico militar. "Estamos desarrollando relaciones en el ámbito político y en la esfera militar. Organizamos ejercicios militares conjuntos tanto en el territorio de la India como en el de Rusia. Le agradecemos a usted la comprensión con que acoge este componente de nuestra labor y estamos preparados para llevarla adelante", dijo Putin al dirigirse a Modi.Occidente amenaza con boicotear los Juegos de Pekín, y China le resta importanciaEEUU ya tiene decidido boicotear los Juegos Olímpicos Invernales 2022 de Pekín. Lo que falta ahora es encontrar un pretexto.Citando varias fuentes, la cadena CNN comunicó que la Administración estadounidense podría anunciar esta semana su boicot diplomático de esta cita deportiva que se realizará del 4 al 20 de próximo febrero. Es decir, ningún alto cargo de EEUU viajaría a China para asistir a los eventos de los Juegos, al tiempo que los atletas estadounidenses sí que participarán en las competiciones olímpicas.Lo que no se entiende claramente es la razón de esta decisión. Por un lado, las autoridades norteamericanas sostienen que la medida obedece a supuestas violaciones de los derechos de las minorías étnicas por parte del Gobierno chino. Por otro lado, la cadena CNN en su reportaje sobre el tema hace hincapié en la nueva variante del coronavirus, como si esto fuera la causa principal para boicotear los Juegos.El presidente norteamericano, Joe Biden, tampoco es demasiado claro en sus declaraciones respecto a la forma en que se dará el boicot diplomático de su Administración a los Juegos de Pekín, llegando a hacer unas declaraciones calificadas como "extrañas" por la cadena RT. Y es que, cuando se le preguntó si una delegación oficial de su Gobierno viajaría al evento deportivo, respondió: "Yo soy la delegación, y me ocupé de ello".Lo que sí está claro es que EEUU intentará a toda costa amargar la fiesta deportiva, como lo hará también el Reino Unido, que también tendría previsto no enviar a la competición a representantes de su Gobierno, según adelantó recientemente el medio británico 'The Times'.Por su parte, la agencia EFE recuerda que el pasado julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía un "boicot diplomático" a los Juegos de Pekín por "abusos contra los derechos humanos".Al respecto, la agencia Swissinfo escribe que la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos es "una oportunidad única para que el país anfitrión haga todo lo posible por mostrar su historia y su cultura", donde "presidentes y primeros ministros observan desde las gradas cómo el jefe de Estado del país anfitrión declara inaugurados los Juegos y se sueltan palomas blancas como símbolo de la paz". "Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el próximo mes de febrero, si un número cada vez mayor de activistas de los derechos humanos y políticos de Occidente se salen con la suya, ese público entusiasta de mandatarios podría reducirse", indica el medio, cuyos entrevistados –¡vaya casualidad!– son todas personas críticas con las autoridades chinas.Por ejemplo, se cita a Patrick Clastres, profesor del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Lausana, quien dice en tono alarmante que el país anfitrión, durante la ceremonia de apertura, puede "imponer su historia y sus valores singulares", así como "intentará llenar el palco de funcionarios gubernamentales para mostrar su influencia y peso en las relaciones internacionales".Estas palabras vienen acompañadas de las de Fabian Molina, miembro de la Cámara de Representantes de Suiza y de su Comisión de Asuntos Exteriores, quien lanza la siguiente pregunta: "Si todo el mundo está allí aplaudiendo los Juegos sin plantear ninguna preocupación sobre los derechos humanos en China, ¿cuál sería el efecto?". Se añade que, según Molina, boicotear Pekín 2022 demostraría que "el mundo no ha olvidado a las víctimas de la brutal represión en China".Estos análisis, no obstante, parecen exagerar la importancia que supuestamente concede el gigante asiático a la presencia de políticos occidentales en los Juegos Olímpicos del próximo mes de febrero. Y es que, según el diario chino Global Times, Pekín no tiene pensado invitar a los políticos internacionales que piden un boicot de este evento internacional.Entre los promotores del este 'boicot' se encuentra también Australia, que está considerando, junto con Canadá, no enviar a ningún funcionario a este evento. Tal y como explica el rotativo The Sydney Morning Herald, la medida se debe a la situación de los derechos humanos en Hong Kong, el Tíbet, y la región de Xinjiang, para adoptar una decisión similar y en línea con sus aliados.Mientras tanto, una publicación de la cadena Deutsche Welle deja en evidencia que este boicot no tiene nada que ver con las presuntas violaciones de derechos humanos en China, sino que se trata de un elemento más en la jugada geopolítica occidental contra Pekín. Y es que estos llamamientos tienen como fondo "un pacto de defensa entre Camberra, Washington y Londres para hacer frente a Pekín en la región del Indopacífico", que, según recuerda el medio alemán, fue anunciado el pasado septiembre.Una jugada que "va en contra del espíritu olímpico y de los intereses de los atletas", manifestó el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian.Jóvenes mexicanos presentan proyectos para promover "más intercambios" con Rusia"Un trabajo noble, necesario y demandado". Según el presidente ruso, Vladímir Putin, es el que hacen los voluntarios. Lo dijo en el Día Internacional del Voluntariado, este 5 de diciembre, al protagonizar la entrega del premio en la categoría de 'Voluntario del Año' al pediatra Pavel Berezhanski en el marco del foro internacional 'WeAreTogether'.El objetivo del evento, que reunió en la capital rusa a voluntarios de todo el planeta, radica en fomentar e incentivar una mayor participación de la ciudadanía y organizaciones en la solución de los problemas humanitarios globales, donde la edición de este año estuvo dedicada al aporte en la lucha contra el COVID-19. En este contexto, el mandatario ruso resaltó el sacrificio del voluntariado en tiempos pandémicos.Entre los participantes del foro se encontraban también los mexicanos Juan Antonio Carmona y Gisel Sarahi Vergara Herrera, miembros de 'Future Team', un movimiento internacional que mediante la diplomacia civil se dedica a contribuir al fomento del diálogo y la cooperación internacional.Llegaron para, como expertos, evaluar las soluciones en el campo humanitario presentadas en el foro, así como para presentar la obra artística 'Rabia contra la violencia', un proyecto internacional destinado a contribuir a la eliminación del maltrato hacia las mujeres, explicó su productora, Vergara Herrera, al subrayar que la obra no sólo "tiene que ver con un sentido meramente artístico", sino que la intención es que "trascienda más allá" a fin de abordar el tema en profundidad y conseguir dar un revés a este fenómeno agravado durante la pandemia del coronavuris.Por su parte, Carmona, al frente de 'Future Team' capítulo México, adelantó los planes de esta organización, entre ellos los destinados a estrechar los lazos con Rusia. En este contexto, comunicó sobre las gestiones para inaugurar centros culturales mexicanos en varias ciudades rusas, entre otros proyectos para promover "más intercambios".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

china

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, eeuu, china, narendra modi, cooperación, boicot, la india, juegos olímpicos, аудио