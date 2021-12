https://mundo.sputniknews.com/20211214/marco-antonio-pumari-su-recorrido-desde-el-golpe-contra-evo-morales-hasta-la-carcel-1119284335.html

Marco Antonio Pumari: su recorrido desde el golpe contra Evo Morales hasta la cárcel

Marco Antonio Pumari: su recorrido desde el golpe contra Evo Morales hasta la cárcel

El expresidente del Comité Cívico de Potosí, desde donde apoyó al golpe contra Evo Morales, aspiró en varias oportunidades a un cargo de poder, pero siempre... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Últimamente, la vida de Marco Antonio Pumari se ve envuelta periódicamente en acontecimientos satíricos, que lo hicieron quedar ante la sociedad boliviana como un político que no puede ser tomado en serio. Sin embargo, la oposición al Gobierno de Luis Arce optó por olvidar sus escándalos públicos para brindarle su apoyo, ahora que está preso por su participación en actos violentos que hicieron al golpe de Estado de 2019.Pumari, de 40 años, proviene de una familia del ayllu Pati Pati, en Potosí, el departamento más empobrecido de Bolivia, pese a que en el siglo XVII fue una de las ciudades más prósperas y densamente habitadas del mundo, gracias a su explotación ilimitada de metales, que hasta hoy continúa.Su padre, que era minero, falleció en un accidente laboral el mismo día de su nacimiento. Desde muy chico tuvo varios oficios: fue desde heladero hasta minero. También completó sus estudios hasta el bachillerato. En el ámbito estudiantil demostró sus dotes de líder.Su origen humilde, su historia de superación personal y su rechazo al Movimiento Al Socialismo (MAS) lo convirtieron en un político codiciado por la oposición, donde abundan los jailones, como se llama popularmente a los ciudadanos de clase alta, quienes no gozan de la simpatía de la mayor parte del electorado.El diputado del MAS Groberth Nogales dijo a Sputnik que Pumari "ha sido partícipe y cómplice del golpe. Son realmente reprochables las acciones de algunas personas. Son varios en esta situación, que cuando han tomado el Gobierno se han hecho repartija [de cargos[, se han distribuido instituciones". Se refería a unos de los casos más sonados del expresidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo).Potosí, donde nació Pumari, alberga casi la totalidad de reservas de litio del país, que tiene la mayor cantidad de este metal en el mundo.El interés geopolítico en el litio, usado en baterías de autos eléctricos y artefactos electrónicos, ayuda a dar relevancia a un político con el pensamiento de Pumari, aparentemente funcional a capitales extranjeros.La relación tóxica con CamachoAdemás de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el golpe de 2019 tuvo un pata muy sólida en organizaciones de la sociedad civil, como los comités cívicos de los nueve departamentos. Entre ellos, los más virulentos fueron los de Santa Cruz, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, y el Comcipo de Pumari.Concretado el golpe contra Evo Morales (2006-2019), Camacho y Pumari notaron que la fórmula de reunir a un líder de tierras bajas y uno de tierras altas les daba un aura de carisma: con ella derrocaron a un Gobierno democrático.No perdieron el tiempo: un mes después del golpe anunciaron que se postularían a la presidencia de Bolivia, Camacho como presidente y Pumari como su vice, por Creemos, la coalición política del excívico y empresario cruceño.A los pocos días, el escándalo: Camacho entregó a la prensa audios de conversaciones privadas mantenidas con su candidato a vicepresidente. En ellas, Pumari dice que si ganan quiere el manejo de las aduanas —porque donde entran mercaderías entran también impuestos y en algunos casos sobornos—. También pedía al empresario 250.000 dólares para aceptar postularse junto con él.Como en las peores telenovelas, siguió un enfrentamiento mediático, que solamente sirvió para exponer miserias personales de los candidatos. Finalmente se reconciliaron y decidieron ir juntos a las elecciones. Obviamente perdieron.El otro sector de la oposición, liderado por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), reprochó a los candidatos de Creemos por haber hecho un show vergonzoso, que solamente sirvió para restar votos a Comunidad Ciudadana.Pero ni sumando los votos obtenidos por la dupla Camacho-Pumari (14%) con los cosechados por Mesa (28%) llegaban a acercarse al imponente 55% que llevó a Arce a la presidencia.A pesar del papelón, Camacho se las arregló para mantener el apoyo del electorado cruceño. Pero Pumari no. Luego de los meses de campaña y de la votación del 18 de octubre de 2020 regresó a Potosí para encontrarse con la ojeriza de su propio pueblo, los mismos pititas con los cuales había derrocado a Morales.En otra de sus pésimas decisiones, Pumari anunció que iría a la plaza principal de Potosí para que le dijeran lo que le quisieran decir. A cambio, pedía que acabara el asedio contra su propiedad y su familia.En la plaza lo recibió una multitud con tomates, huevos y otros alimentos perecederos. En vano ensayó una disculpa por su fracaso político. Tuvo que huir corriendo.Memoria frágilPor lo expuesto, Pumari se asemeja a algún personaje sacado de las novelas grotescas de Voltaire. Si algo demuestra su caso, es que gran parte de la población tiene memoria frágil. Pese a que la humanidad nunca tuvo acceso a tanta información, los hechos de un año atrás quedaron en el olvido. Por ello los nueve comités cívicos volvieron a reunirse tras la detención del político inexperto.Este martes 14 de diciembre habrá manifestaciones en todo el país para rechazar el carácter "dictatorial" del Gobierno de Arce. Y se prepara una gran movilización para el 17 de diciembre. Estos actos se enmarcan en una serie de protestas iniciadas en octubre pasado contra el presidente democrático. Por ello, en el MAS sostienen que la oposición quiere cometer un nuevo golpe de Estado.Nogales comentó que la decisión de detener a Pumari corresponde a la Justicia, que —según la Constitución— es un poder independiente del Órgano Ejecutivo.Y aclaró: "Esto no es persecución política. Las instituciones judiciales cumplen con las normas de la Constitución. Por ello la justicia va a seguir adelante. Eso ha exigido el pueblo boliviano: que se dé con los autores de los daños ocasionados, las muertes", en el marco del último golpe. En total, fueron 38 personas asesinadas por defender la democracia.Pumari, el incombustiblePara las elecciones subnacionales de marzo de este año, Pumari no escarmentó y volvió a postularse, esta vez como candidato a gobernador. Quedó segundo, con el 22%. Primero quedó Jhonny Mamani, del MAS, con el 44%.Camacho, en cambio, ganó la Gobernación cruceña. Posiblemente, la situación de vulnerabilidad política de Pumari propició su detención el pasado 9 de diciembre. A pesar de que ambos habrían cometido delitos similares en el marco del golpe, al excívico cruceño lo protege el apoyo de su población, lo cual hace inviable llevarlo ahora a la cárcel.El día de la detención de Pumari, la Policía Nacional también allanó las oficinas del Comcipo en la capital potosina. Su actual presidente, Juan Carlos Manuel, está escondido. Aunque no habría orden para llevarlo a la celda, según los uniformados.En un principio, Pumari fue trasladado a Betanzos, en el área rural de Potosí, para evitar la reacción de los ciudadanos potosinos. La capital, como pocas en Bolivia, demuestra el enfrentamiento ancestral entre los habitantes de las ciudades y los del campo. Durante el último paro cívico, en noviembre pasado, un joven del área rural murió en enfrentamientos con los citadinos, en las calles de la capital.El pasado sábado, Pumari fue trasladado al Centro Penitenciario de San Miguel, en Uncía (Potosí). Allí tendrá que pasar al menos seis meses, mientras duran las investigaciones por su participación en la quema del Tribunal Departamental Electoral (TDE), tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando la oposición acusó a Morales de haber cometido fraude.Pero nunca pudo demostrarse este delito del expresidente, pese a que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) controló también la justicia durante su estadía en el poder.A Pumari también lo acusan por la incineración de patrullas de la Policía Nacional.Pero concretamente, ¿se lo va a juzgar por su participación en el golpe de 2019?

2021

