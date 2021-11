https://mundo.sputniknews.com/20211123/el-mas-crece-en-el-parlamento-suma-a-su-bando-a-legisladores-de-la-oposicion-disidentes-1118532726.html

El MAS crece en el Parlamento: suma a su bando a legisladores de la oposición disidentes

El MAS crece en el Parlamento: suma a su bando a legisladores de la oposición disidentes

Por falta de democracia interna, hasta ahora siete legisladores de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho se pasaron a las filas parlamentarias del oficialismo en... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T01:34+0000

2021-11-23T01:34+0000

2021-11-23T01:40+0000

américa latina

📝 reportajes

bolivia

evo morales

movimiento al socialismo (mas)

diputados

luis arce

carlos mesa

asamblea legislativa plurinacional de bolivia

luis fernando camacho

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1114828596_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_223cf3024a317ff38ec8e087f21ecd12.jpg

"Quiero, a través de este mensaje, denunciar un golpe legislativo protagonizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), una vez más, vulnerando los principios de la democracia, vulnerando el reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando la Constitución y agraviando nuestra democracia", dijo en un video el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa (2003-2005). Se quejaba porque el MAS acababa de arrebatarle dos de sus legisladores, que se pasaron a las filas del oficialismo.En total son siete los legisladores —dos de CC y cinco de Creemos— que abandonaron sus agrupaciones para ponerse bajo la égida del partido cuyo presidente es Evo Morales (2006-2019).Los diputados de CC Edwin Rosas y Keyla Ortiz, y los de Creemos Sandra Paz, Runny Callaú, Tito Caero, Omar Rueda y José Luis Durán son los siete opositores disidentes.Legisladores consultados por Sputnik afirmaron que las y los diputados disidentes abandonaron sus partidos porque faltaba democracia interna.El escándalo estalló a principios de noviembre, cuando se eligieron las directivas de comisiones y comités de la Cámara de Diputados.Según el artículo 45 del Reglamento General de Diputados, "nueve de las presidencias de Comisión serán asignadas al bloque de mayoría (el MAS) y tres al de minoría (CC). Las secretarías se asignarán de manera proporcional a la representación de cada bloque", o bancada.El día de la votación, el 7 de noviembre pasado, "inopinadamente, diputados tránsfugas presentaron una plancha alternativa, en complicidad con quienes los corrompieron y compraron sus conciencias", dijo Mesa en su video, visiblemente irritado."A esos traidores [sus exdiputados] se les estaba ofreciendo prebendas, cargos, a cambio de venderse al MAS", explicó."El MAS quiere hegemonía, quiere destruir todo vestigio de oposición. Este régimen autoritario quiere perpetuarse tanto en el poder Legislativo como en el Ejecutivo. Quieren quedarse ellos solos como los únicos dueños y árbitros, como si el país fuera su finca", dijo el líder de la oposición, quien le disputó la presidencia a Luis Arce en 2020 y cosechó un magro 28% de votos, ante el 55,1% del partido de Morales.Si el MAS pudiera jalar para su bando a otros ocho opositores, contaría con 111 votos en el Parlamento y recuperaría los dos tercios, que sirven para modificar la Constitución y ofrecen un sinfín de ventajas al partido en el Gobierno.Falta de democracia internaGualberto Arispe, presidente de la bancada del MAS en Diputados, contó a Sputnik que "en el bloque de Creemos, desde el inicio mostraron descontento porque no tenían democracia interna. No tenían una reunión para discutir sus diferencias internas. Más al contrario, quienes no estaban de acuerdo con el jefe Camacho han sido relegados". Por este motivo se acercaron al oficialismo.Y consideró que "quienes pregonan democracia, quienes piden respeto a los derechos humanos, no lo practican. Como resultado, se van desplomando".Faltan ocho votos para recuperar los dos tercios, lo cual ocurrió entre 2009 y 2019, cuando Morales era presidente. Luego del golpe de Estado, esos dos tercios se desbandaron en cierta medida. Por ello hubo legisladores como Eva Copa, que se distanció del MAS y creó su propio proyecto político, gracias al cual ahora es alcaldesa de la ciudad de El Alto.Para Arispe, es posible que próximamente sumen más opositores descontentos a sus filas. "Entiendo que no son solamente ellos. Hay otros que por miedo a represalias no se manifiestan de manera abierta. Pero nosotros confiamos siempre en la oposición. Entre ellos también hay gente que se puede respetar, gente que plantea propuestas".No obstante, "hay otros que son totalmente radicales, que representan a los sectores más alzados, más discriminadores, pertenecientes a grupos de poder económico. Ellos, con seguridad, no van a cambiar de idea, porque odian al hermano de otro estrato social".Bienvenidos al trenPara el diputado Santos Mamani, también del MAS, los legisladores de la oposición "son como aves de rapiña, entre ellos se comen. No saben practicar la democracia interna que debe tener un partido. Ellos jamás consultan, jamás han convocado a una reunión, toman decisiones de forma arbitraria".Y continuó: "Ellos no saben de organizaciones sociales. Entonces actúan de forma arbitraria, porque son designados a dedo en sus cargos. Lo mismo practican en sus decisiones internas".En este sentido, consideró que los siete opositores disidentes "se han rebelado frente a ese maltrato que han sufrido. Además, si no saben practicar su democracia interna ¿cómo quieren ejercer el poder? Ellos jamás van a velar por los intereses del pueblo boliviano".Para el diputado, las pugnas internas de la oposición "en el fondo es una pelea de estómago. Es una pelea por una secretaría, por un técnico, por pequeñas cosas. Por ello, cuando toman el poder sacan sus garras y se vuelven zopilotes. Rasgan los intereses del pueblo boliviano y asaltan las arcas del Estado".Números del MASLa Asamblea Legislativa Plurinacional dispone de 166 legisladores: 130 diputados y 36 senadores.De ellos, 21 senadores son del MAS, 11 de CC y cuatro de Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz y uno de los principales instigadores del golpe de Estado de noviembre de 2019.En Diputados, 75 son del MAS, 39 de CC y 16 de Creemos. En total, el oficialismo tiene 96 legisladores propios. Pero con las recientes incorporaciones, la cifra sube a 103. No faltan muchos para alcanzar los dos tercios de votos, que serían 111 asambleístas.

https://mundo.sputniknews.com/20211119/cual-es-el-balance-del-gobierno-de-luis-arce-tras-cumplir-un-ano-en-el-poder-1118414983.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/lider-opositor-boliviano-lanza-propuesta-federalista-contra-gobierno-de-arce-1118524778.html

https://mundo.sputniknews.com/20211119/secuelas-de-las-masacres-de-2019-todavia-dificultan-la-paz-en-bolivia-1118444494.html

https://mundo.sputniknews.com/20211119/abogado-de-victimas-de-masacres-en-bolivia-acusa-de-sedicion-a-lider-civico-1118413543.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

📝 reportajes, bolivia, evo morales, movimiento al socialismo (mas), diputados, luis arce, carlos mesa, asamblea legislativa plurinacional de bolivia, luis fernando camacho