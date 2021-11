https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-presidente-de-bolivia-suspende-el-viaje-por-muerte-de-un-campesino-en-disturbios-1118085899.html

El presidente de Bolivia suspende el viaje por muerte de un campesino en disturbios

LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce suspendió su visita a Potosí (sur), región que declaró duelo por la muerte de un campesino en disturbios... 10.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

luis arce

Arce pospuso hasta "una oportunidad conveniente" su visita a Potosí, que celebra cada 10 de noviembre su fiesta cívica y espera que cese la violencia en ese departamento, informó la fuente a Sputnik.La muerte del campesino, parte de un grupo que enfrentó a activistas cívicos que llamaban al paro, aumentó la tensión que rodea a la protesta iniciada el 8 de noviembre por sectores de vendedores minoristas y transportistas, a la que se sumaron con fuerte discurso antigubernamental los comités cívicos de varias regiones."Hemos hablado con nuestra primera autoridad del Estado Plurinacional (Arce) para informarle y que tome la decisión de no asistir a las celebraciones, que han sido suspendidas; así lo ha comprendido", informó el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en una declaración divulgada por su oficina en redes sociales.ViolenciaPotosí, Santa Cruz (este) y Tarija (sur) eran las regiones más afectadas por la protesta iniciada el 8 de noviembre, que no tenía impacto en sectores clave de la economía pero provocaba choques violentos entre activistas opositores y manifestantes oficialistas que, siguiendo el discurso del Gobierno, denunciaban una acción subversiva.Los líderes del paro, el comerciante Francisco Figueroa y el presidente del Comité Cívico cruceño Rómulo Calvo, ratificaron el 10 de noviembre el carácter indefinido de la protesta que buscaba inicialmente la anulación de dos leyes polémicas sobre lavado de dinero y una estrategia quinquenal de desarrollo.El gobernador Mamani lamentó la violencia responsabilizando al comité cívico que lideraba la protesta en Potosí, un distrito con marcadas divisiones políticas entre la capital y sus provincias rurales."Esta muerte de un hermano campesino es resultado de esas convocatorias que se hacían públicamente desde los grupos cívicos incitando a la violencia (…), estos hechos no son coincidencia, son preparados, alentados y ejecutados", afirmó la autoridad regional, del oficialista Movimiento Al Socialismo.La defensora del pueblo, Nadia Cruz, reportó que los choques del 9 de noviembre en Potosí dejaron también decenas de heridos, entre ellos al menos tres todavía en estado crítico.En Potosí y en otras ciudades se denunciaron también agresiones a periodistas que cubrían la violencia."Última carta""Nos estamos jugando nuestra última carta de vivir en democracia y libertad; nos estamos jugando nuestra última carta (para) defender el futuro de una Bolivia digna, incluyente", dijo el 10 de noviembre el líder cívico cruceño, Calvo.Denunció la represión policial y la movilización de "hordas del MAS" contra los activistas cívicos que bloqueaban calles y carreteras en Santa Cruz y responsabilizó alñ Gobierno de un eventual aumento de la violencia.Anunció que la huelga continuará "hasta las últimas consecuencias", previendo que se extienda en los próximos días a otras regiones, como La Paz.

bolivia

bolivia, luis arce