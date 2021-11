https://mundo.sputniknews.com/20211130/la-marcha-por-la-patria-inundo-la-paz-de-manifestantes-en-apoyo-al-gobierno-de-luis-arce-1118793126.html

La Marcha por la Patria inundó La Paz de manifestantes en apoyo al Gobierno de Luis Arce

La Marcha por la Patria inundó La Paz de manifestantes en apoyo al Gobierno de Luis Arce

Según los organizadores, más de un millón de personas de todo el país arribaron a la capital para expresar su rechazo hacia los nuevos intentos de golpe de... 30.11.2021, Sputnik Mundo

Luego de una semana, la Marcha por la Patria -en defensa de la democracia y del Gobierno de Luis Arce- arribó a su destino, la ciudad de La Paz. Según los organizadores, más de un millón de personas llegaron en una fila de 10 kilómetros, que vino serpenteando por colinas, avenidas y calles estrechas de las ciudades de El Alto y La Paz. Al llegar a la plaza San Francisco, en el centro paceño, el presidente lloró emocionado ante la convocatoria.Esta marcha se organizó frente a las constantes amenazas de la oposición de volver a cometer un golpe de Estado contra un Gobierno elegido democráticamente, como lo hizo en 2019. A pesar de que el reclamo de las y los marchistas es muy serio, no se abstuvieron de venir bailando y cantando en gran parte de los 192 kilómetros que recorrieron desde el pasado 23 de noviembre, cuando partieron del poblado de Caracollo, departamento de Oruro.El reclamo de justicia por los crímenes del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fue compartido por las y los cientos de miles de marchistas. También el presidente Arce dedicó una parte de su discurso a exigir a los funcionarios del Órgano Judicial que trabajen más, como una manera de honrar a las 38 personas que fueron asesinadas por rechazar el golpe de Estado de 2019."Siempre que la democracia no les sirve, utilizan todo para hacerse con el poder. Porque ellos (la oposición) no nos perdonan que el pueblo unido le haya arrebatado en 2005 el poder, que hayamos construido un Estado con una economía fuerte, que mejoró la calidad de vida de los bolivianos", afirmó el presidente.Y agregó: "Siempre que el pueblo está aquí, como hoy, en esta histórica plaza, la derecha tiembla".Desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) informaron que cada día llevaban un conteo de la gente pateando la ruta hacia La Paz. Aseguraron que hasta aquí llegaron un millón y medio de personas, cifra avalada por el Gobierno. Es un número que representa al 10% del total de población de este país.Dirigentes de organizaciones campesinas, indígenas y obreras advirtieron con "marchar a Santa Cruz", núcleo de la oposición, para darles a entender la importancia de respetar el voto de la mayoría.La democracia en riesgoEn septiembre pasado, la oposición volvió a amenazar al Gobierno con derrocarlo. Se había mantenido en silencio desde octubre de 2020, cuando Arce ganó las elecciones con el 55,1%. Pero en abril pasado hubo comicios subnacionales, departamentales y municipales, que contribuyeron a rediseñar el mapa político del Estado Plurinacional.Luis Fernando Camacho, quien como presidente del Comité Pro Santa Cruz impulsó el derrocamiento de Morales en 2019, fue elegido gobernador de este departamento, el más próspero del país, gracias fundamentalmente a su poderosa agroindustria.Por ello, durante todo el recorrido de la marcha iban exigiendo a los gritos cárcel para Camacho y los demás golpistas.En las últimas semanas, Camacho había apoyado al paro cívico indefinido contra el presidente Arce, que se sintió fuertemente en Santa Cruz y Potosí. Exigían la derogación de la ley 1386, cuyo objetivo era brindar mayor control a las fronteras, para reducir el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.Finalmente, Arce cedió a las presiones y derogó la ley 1386. Pero dejó en claro que lo hacía para desactivar un nuevo golpe de Estado, que estaba en desarrollo.Elogio de la juventudEl expresidente Morales (2006-2019) convocó a esta marcha para rechazar nuevos intentos golpistas. Destacó la presencia de jóvenes en esta movilización, la más grande desde 2009, cuando se había marchado también desde Caracollo para exigir la instauración del Estado Plurinacional.Y afirmó: "Aquí no solamente estamos marchando para hacer respetar la democracia. También lo hacemos para que respeten el programa económico del pueblo. De los 13 años que estuvimos, durante seis años Bolivia estuvo primera en crecimiento económico en Sudamérica".Pero durante la presidencia de Áñez, "el crecimiento económico fue de -11%. Ahora, con el hermano Lucho presidente, estamos sobre 6% de crecimiento económico. Nuevamente levantamos la economía".Para Morales, la reactivación económica lleva a la oposición a iniciar un nuevo golpe: "Hay antipatrias que no quieren que crezca la economía nacional. Con paros forzados y pagados quieren que Bolivia se hunda. No quieren que la familia humilde mejore su economía. ¡Qué mezquindad! ¡Qué egoísmo!".Aseguró que los nuevos intentos golpistas provienen de "ese pequeño grupo de la derecha, que molesta con mentiras a nuestro Gobierno y a sectores sociales comprometidos con nuestra revolución democrática cultural. Nos dicen 'indios', nos dicen 'salvajes', 'hordas masistas', 'bestias'".Morales recordó que cuando lo derrocaron, "dijeron que los salvajes no volverían más. Pero los 'salvajes' otras vez estamos en el Gobierno".En sintonía con los dirigentes que reclamaron marchar a Santa Cruz, Morales advirtió que "mejor no provoquen al movimiento indígena y obrero, porque vamos a defender nuestra revolución".Falta de justiciaArce, Morales y la dirigencia social que tomó la palabra en la plaza San Francisco reclamaron mayor actividad en la justicia boliviana para las 38 personas asesinadas en el marco del golpe, entre otros crímenes cometidos por el Gobierno de facto.Para el presidente, esa es la mejor manera de resolver los enfrentamientos internos. "El pueblo boliviano ha decidido resolver las diferencias en las urnas", aclaró.Según Arce, la defensa del voto requiere de "la unidad del pueblo boliviano. Cuando estamos unidos tenemos estos resultados, porque a todos nosotros nos mueve un solo deseo: defender y hacer crecer nuestra patria".

