https://mundo.sputniknews.com/20211202/ni-la-derecha-ni-la-izquierda-nace-una-nueva-coalicion-de-centro-en-colombia-1118882937.html

Ni la derecha ni la izquierda: nace una nueva coalición de centro en Colombia

Ni la derecha ni la izquierda: nace una nueva coalición de centro en Colombia

En un cónclave de 10 horas, candidatos del centro político decidieron ir juntos a una consulta popular en 2022 y escoger candidato único para hacerle frente a... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T00:28+0000

2021-12-02T00:28+0000

2021-12-02T00:32+0000

américa latina

📝 reportajes

colombia

elecciones

gustavo petro

álvaro uribe vélez

alianza

precandidatos

alejandro gaviria

óscar iván zuluaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118887572_85:82:945:566_1920x0_80_0_0_3fdbef5a6060f4c44e33920a3be6b3be.jpg

El espectro del centro político en Colombia, de cara a las elecciones de 2022, tiene una particularidad. Está integrado por varios de los nombres con mejores perfiles en la carrera presidencial, pero aún no logra mayor notoriedad en las encuestas de intención de voto, que muestran al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, como el más fuerte.Además, hasta hace poco estaba dividido. Por un lado, estaba la Coalición de la Esperanza, en donde una de las figuras más notables es Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial en 2018. En otras esquinas de la misma habitación estaban el exrector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y sectores del partido Alianza Verde (centroizquierda).Cada grupo hacía campaña por su lado, hasta que el exministro Juan Fernando Cristo, miembro de la llamada Coalición de la Esperanza, propuso encerrarse todos en un lugar y buscar un acuerdo.Ese "cónclave" ocurrió el pasado domingo 28 de noviembre. En un edificio de centro de Bogotá —liderados por Íngrid Betancourt, secuestrada por las FARC entre 2002 y 2008—, los aspirantes del centro se reunieron durante 10 horas y acordaron dos cosas, principalmente: un nuevo nombre (Coalición Centro Esperanza), para ampliar el espectro de candidatos, e ir todos a una consulta en marzo de 2022 para escoger candidato único.¿Quiénes son los aspirantes del centro en Colombia?La Coalición Centro Esperanza tiene seis precandidatos, que son quienes deberán medirse en las urnas el próximo 13 de marzo de 2022. Los ganadores de las diferentes consultas —como una especie de primarias— serán los que irán a la primera vuelta presidencial, programada para el 29 de mayo.En varias de las encuestas de intención de voto, por parte de dicha coalición lidera Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín (2004-2007), gobernador de Antioquia (2012-2015) y ha sido candidato a la presidencia en dos ocasiones (2010 y 2018).Fajardo resultó recientemente sancionado por un fallo que la Contraloría de Colombia profirió contra 26 sujetos (personas y empresas) por daño patrimonial al Estado ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en Antioquia, uno de los proyectos energéticos más importantes del comienzo de siglo. Según el ente de control, hubo mayores inversiones a las presupuestadas y un lucro cesante porque la hidroeléctrica no empezó a generar energía en noviembre de 2018, como se había previsto.Hidroituango es un proyecto energético ubicado sobre el caudaloso río Cauca, en su paso por el municipio de Ituango —a 579 kilómetros de Bogotá—. Su construcción se inició en 2010 y ha tenido cuestionamientos, tanto desde lo fiscal como en lo ambiental, porque dentro de sus etapas, por ejemplo, sucedió la desviación del cauce del río.La relación que existe entre Hidroituango y varios gobernantes, como Fajardo, radica en que la Alcaldía de Medellín, a través de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y la Gobernación de Antioquia son los principales socios del proyecto.Además de Sergio Fajardo, en la lista de precandidatos se encuentran: Una propuesta "lejos de Petro y Uribe"El debate político colombiano, de manera general, se disgrega entre el petrismo y el uribismo. El primero lo representa el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hoy por hoy, el candidato más fuerte en las encuestas. Por su parte, el uribismo está en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su partido, Centro Democrático, que aunque ya tiene candidato único —el exministro Óscar Iván Zuluaga—, podría ir a una consulta con otros candidatos de la derecha.Es por eso que, según Ospina, la propuesta del centro, para tener relevancia, debería alejarse de esas dos orillas. "Mucha gente celebra la llegada de Gaviria a esa coalición porque aparece una oportunidad real de centro. Ahora tienen la oportunidad de hacer una propuesta de país que se aleje de Gutavo Petro y Álvaro Uribe, porque si no, terminarán siendo una alianza más", comenta a Sputnik la politóloga y asesora en comunicación política digital Claudia Ospina.El analista político Miguel Jaramillo, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT, de Colombia, señaló que la decisión recoge a los dos candidatos de centro con más opciones, que son Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria: "Una de las consecuencias más rápidas de esa yunta serán los ataques hacia esa coalición porque hay presencia de personajes, como Gaviria o Cristo, que fueron funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos".Para Jaramillo el acuerdo les da una seguridad a los sectores alternativos o antiuribistas de que allí no llegará alguien como Óscar Iván Zuluaga, recién electo candidato del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe.El decálogo del centroLas 10 horas de reunión resultaron condensadas en un documento en el que acordaron, entre otras cosas, evitar la guerra sucia entre los aspirantes, participar en giras y eventos conjuntos y a invitar a votar por las listas al Congreso de la República que respalden a la coalición."Vamos a competir fraternalmente, vamos a tener un programa común, unas listas al Congreso y nos la vamos a jugar por la transformación y el cambio de la sociedad colombiana (…) Le demostramos al país que es posible ponerse de acuerdo en medio de las diferencias", fueron las declaraciones del exministro Cristo a los periodistas al terminar la reunión.Por otra parte, se estableció un decálogo que se convierte en el pacto político. "Estamos convencidos de que Colombia debe dejar atrás los extremismos de izquierda y de derecha que nos impiden encontrar el camino de las reformas que necesita el país", señala el texto en el que, además, se declaran opositores al Gobierno del presidente Iván Duque.La campaña del centro recorrerá el país bajo varias consignas, como "los recursos públicos son sagrados", la lucha contra la corrupción, la seguridad como pilar de la construcción de una sociedad sin miedo, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, un Estado que combata la desigualdad y la pobreza y, al tiempo, respete la libertad de empresa, la igualdad de género, la educación pública de calidad y gratuita o la transición energética.En esos principios, a juicio de la analista Ospina, se deberá sustentar una propuesta que los votantes puedan ver como viable."Es inconveniente que esperen a marzo de 2022"La ruta definida por el centro de escoger candidato en las urnas el 13 de marzo de 2022 para el analista Jaramillo es una propuesta inconveniente si se tiene en cuenta que ya hay dos candidatos que son bastante protuberantes en ese sector, como lo son Fajardo y Gaviria.En esa fecha, varios partidos y movimientos que notificaron al Consejo Electoral Nacional —CNE, tribunal electoral en Colombia—, someterán a votación a sus precandidatos para elegir a uno solo. Ese grupo de ganadores será los que, finalmente, irán a los comicios presidenciales definitivos.De hecho, Jaramillo se atreve a advertir que la aspiración de Alejandro Gaviria terminará por difuminarse dentro de la Coalición Centro Esperanza."Manejó bien en términos de propaganda y marketing su renuncia a la universidad, pero tuvo muchos errores, como manifestar su condición de salud de manera expresa [un cáncer que padeció durante varios años]. Eso es humano, pero a los votantes no les gusta un candidato cansado o enfermo", señala Jaramillo a Sputnik.También augura que el reciente fallo de la Contraloría de Colombia, por el caso de la hidroeléctrica Hidroituango, afectará la reputación del exgobernador de Antioquia."Fajardo la tiene complicada reputacionalmente y eso le resta margen de maniobra porque se dedicará a hacer una campaña para defenderse y no para movilizar sectores", añade Jaramillo. De hecho, Fajardo anunció que pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el fallo puede afectar sus derechos políticos.Para Ospina, si bien ese fallo podría tener un efecto en la campaña de Fajardo, lo cierto es que el apagamiento de Fajardo venía desde antes. "Hoy parece un candidato débil porque no fue el líder que la gente esperaba en 2018”, manifiesta.En la elección presidencial de 2018, los candidatos Iván Duque —actual presidente de Colombia, respaldado por Álvaro Uribe— y Gustavo Petro pasaron a segunda vuelta. Algunos sectores alternativos esperaban que Fajardo apoyara a Petro para ganarle al uribismo, sin embargo, anunció que votaría en blanco y no llamó a apoyar a Petro.A los pocos días de esa primera votación, Fajardo anunció en su Twitter que viajaría al Pacífico colombiano a ver ballenas. Esa decisión todavía se la reclaman sus seguidores. Eso es un hecho, según Ospina, que todavía "le cobran a Fajardo", así como "su silencio y su falta de claridad en muchas posturas".Tres coaliciones a la PresidenciaEn términos generales, puede que la ciudadanía colombiana no prefiera un centro, aunque la mayoría se identifique con este, según las encuestas de opinión.Por el momento, se configuran en Colombia de manera clara las coaliciones de centro y el Pacto Histórico de Gustavo Petro a la izquierda. Por la derecha, el uribismo ya ha elegido a Óscar Iván Zuluaga como candidato, de quien se vaticina que llegaría a una consulta con otro sector conformado por varios exalcaldes. De allí saldrá el candidato de la derecha.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-desplazamiento-de-ituango-refleja-la-encrucijada-de-la-nueva-violencia-en-colombia-1114580991.html

https://mundo.sputniknews.com/20211116/juan-carlos-echeverry-los-extremos-politicos-son-daninos-para-colombia-1118272107.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/oscar-ivan-zuluaga-el-candidato-empresario-del-uribismo-para-2022-en-colombia-1118554909.html

https://mundo.sputniknews.com/20210827/exministro-de-salud-colombiano-anuncia-su-candidatura-presidencial-1115482184.html

https://mundo.sputniknews.com/20211116/el-peculiar-proceso-del-centro-democratico-de-colombia-para-elegir-sus-candidatos-1118311051.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

📝 reportajes, colombia, elecciones, gustavo petro, álvaro uribe vélez, alianza, precandidatos, alejandro gaviria, óscar iván zuluaga, ingrid betancourt, sergio fajardo