https://mundo.sputniknews.com/20211123/oscar-ivan-zuluaga-el-candidato-empresario-del-uribismo-para-2022-en-colombia-1118554909.html

Óscar Iván Zuluaga, el candidato "empresario" del uribismo para 2022 en Colombia

Óscar Iván Zuluaga, el candidato "empresario" del uribismo para 2022 en Colombia

El exministro de Hacienda del Gobierno de Álvaro Uribe será el candidato del oficialista Centro Democrático en los comicios de 2022. Zuluaga se define primero... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T16:47+0000

2021-11-23T16:47+0000

2021-11-23T16:47+0000

américa latina

colombia

álvaro uribe vélez

centro democrático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118554749_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_981011a589b36cf04a81406bd473f492.jpg

Un particular mecanismo basado en foros y encuestas escogió al exministro de Hacienda de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, como el candidato único del partido Centro Democrático de cara a las elecciones que el país sudamericano atravesará en 2022.El partido político que llevó a Iván Duque a la Presidencia de Colombia en 2018 y que tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como principal referente, realizó unas 4.200 encuestas en todo el país. Los sondeos, llevados a cabo por dos consultoras privadas, arrojaron finalmente que Zuluaga era el candidato preferido del electorado uribista. Tal como habían acordado entre los cinco precandidatos del partido, el resultado de las encuestas selló quién será el candidato para 2022.No será la primera vez que Zuluaga aspire a llegar a la Casa de Nariño, como se conoce a la residencia presidencial y lugar de trabajo de los presidentes colombianos. De hecho, el economista y empresario nacido en 1953 fue el primer candidato a la Presidencia en la historia del Centro Democrático, fundado en 2013 por Uribe y varios dirigentes cercanos a él para competir en los comicios de mayo de 2014.Tras ser escogido como candidato del partido con más de la mitad de los votos de la convención, Zuluaga tuvo como principal contrincante en las elecciones nacionales a Juan Manuel Santos (2010-2018), que tras su primer período de Gobierno iba por la reelección.Zuluaga acabó siendo el candidato más votado en la primera vuelta, con un 29,28%, frente a un 25,72% de Santos. Sin embargo, la política de rechazo al diálogo con la guerrilla restó apoyos a la candidatura de Zuluaga y benefició a Santos, volcado hacia ponerle fin al conflicto armado a través del diálogo, algo que finalmente se concretó en 2016.Durante esa campaña, Zuluaga debió enfrentar dos causas judiciales: una que lo investigó por estar presuntamente involucrado en el hackeo de información relativa al diálogo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC y otra que indagó sobre el supuesto financiamiento de su campaña por parte de la constructora Odebrecht.Ambas causas fueron archivadas en 2017, por lo que Zuluaga quedó habilitado para volver a ser candidato a la Presidencia en 2018. Si bien se manejó esa posibilidad, el Centro Democrático optó por la candidatura de Iván Duque, quien terminaría siendo presidente.De cara a su segunda campaña electoral, Zuluaga pone el énfasis en despegarse de la política y abrazar su costado más empresarial. "No soy un político tradicional, soy un empresario y he dedicado mi vida a generar empleos de calidad", dijo en el discurso que brindó luego de ser confirmado como candidato del oficialismo.En efecto, Zuluaga pertenece a una familia vinculada desde hace décadas a la empresa Aceros de Colombia (Acesco), una empresa fundada en 1970 por una familia de Caldas de apellido Escobar, de la cual Zuluaga desciende por línea materna. De hecho, Zuluaga fue el presidente de la empresa entre 1992 y 2001, cuando saltó de lleno a la política.Al día de hoy, la empresa se considera líder en la producción de acero en Colombia y tiene presencia en Ecuador, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.De todos modos, Zuluaga también reivindica sus experiencias en la política, que se iniciaron a finales de la década de 1980 cuando fue concejal de Pensilvania, Caldas. "Cuando fui ministro de Hacienda jamás tuve un escándalo por el manejo de los fondos públicos, pondré esa experiencia pública y empresarial al servicio del país para darle solución a los grandes problemas que tenemos", afirmó.Aún hoy, Zuluaga esgrime con orgullo haber sido destacado como "ministro del año en América Latina" por la publicación empresarial Emerging Market en 2009, cuando su gestión era destacada en ámbitos corporativos por cómo el Gobierno de Uribe afrontó la crisis de 2008.Otros recuerdan que en 2009, Zuluaga promovió un nuevo impuesto para financiar las acciones de 'seguridad democrática', como el Gobierno de Uribe denominaba a las acciones militares durante el conflicto armado.De cara a su nueva campaña, el exministro tiene como estandarte el impulso de una nueva reforma laboral, pensional y tributaria y la consolidación de "austeridad" desde el Estado. Asimismo, asegura que creará 2 millones de puestos de trabajo en el país para "atacar" la pobreza.“Si soy presidente el ocho de agosto del 2022 hay que presentar las tres reformas, no una: las tres. Que hagan viable el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda pública: La fiscal, la laboral y la pensional", había anunciado en un foro ante empresarios colombianos. Para el economista, dar mayor flexibilidad para contratar personal es uno de los objetivos de estos cambios.Asimismo, Zuluaga sueña con la realización de un 'referéndum anticorrupción' que ponga a consulta de la ciudadanía los términos de una reforma política.Su plataforma también mostró cambios con respecto al proceso de paz. A contrapelo de lo dicho en 2014, Zuluaga dijo en una entrevista con Infobae que respetaría el acuerdo. "Yo no voy a desconocer ni voy a reversar el Acuerdo de Paz ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Eso hay que cumplirlo, lo que está en las normas y en la Constitución lo tenemos que cumplir", apuntó.De todos modos, reconoció que "eso no implica que no se puedan hacer ajustes".

https://mundo.sputniknews.com/20211117/colombia-pronta-a-desechar-al-uribismo-y-elegir-un-gobierno-progresista-1118363340.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/no-implementar-el-acuerdo-de-paz-es-condenar-a-la-muerte-a-muchas-regiones-de-colombia-1118525061.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, álvaro uribe vélez, centro democrático