El desplazamiento de Ituango refleja la encrucijada de la "nueva" violencia en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Genaro Graciano ya no recuerda cuántas veces ha sido desplazado de su casa, en una zona rural del municipio colombiano de Ituango (norte)... 28.07.2021

Amenazado de muerte por su activismo contra la cercana hidroeléctrica Hidroituango y contra la minería ilegal que toma fuerza en zonas aledañas, Graciano nuevamente se trasladó esta semana, con sus cosas al hombro, a bordo de una "chiva", o bus escalera típico colombiano.Ya está acostumbrado a la zozobra de las armas. A su hermano lo mataron en 1996, época en que empezaron los primeros desplazamientos masivos en los alrededores de Ituango.Desde esa década, el pueblo, pero sobre todo su zona rural, no ha tenido descanso: fue antiguo feudo de los frentes 18 y 36 de la guerrilla de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, que firmó la paz con el Gobierno en 2016); y escenario de varias masacres paramilitares contra civiles. Algunas de las más conocidas, la de La Granja (1996, cinco muertos) y El Aro (1997, 17 muertos).El panorama actual ha cambiado. Las disidencias de la guerrilla, que no se acogieron al proceso de paz, se disputan el control de la zona y, según las autoridades, son las responsables en esta ocasión de amedrentar a los residentes de las áreas aledañas al pueblo.Sin embargo, por la zona también transitan los grupos armados de derecha (Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo), permeados por el narcotráfico, que tampoco dejaron las armas cuando sus estructuras de entonces lo hicieron, en 2006.Traslados forzososLas víctimas de este nuevo desplazamiento permanecen en al menos ocho albergues. Ya en febrero pasado, se habían producido un par de traslados forzosos, así como en los dos años precedentes. Pero no a tal magnitud."Muchos de los que están acá desplazados, ya lo han sido cuatro, cinco o seis veces", agrega el líder social.A las amenazas de muerte que provocaron el desplazamiento, se suman los múltiples derrumbes que bloquean el acceso terrestre a Ituango. Hasta el 28 de julio, las lluvias habían impedido la llegada de la ayuda humanitaria por vía aérea.Así, miles de refugiados internos se sumaron a los cerca de 11.000 pobladores del caso urbano, y la sombra del desabastecimiento se cierne sobre todos por igual.Paz efímeraLa paz que se firmó con la que era entonces la guerrilla más grande de Colombia trajo una paz relativa a Ituango. Paz que extrañan con nostalgia quienes ven repetir la historia una y otra vez.Analistas y autoridades regionales coinciden en que falló la atención del Estado para consolidar la estabilidad de esa calma relativa.Para Ariel Ávila, investigador del conflicto colombiano y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, "lo que sucedió es que lo que debería hacer el Estado colombiano para evitar una nueva ola de violencia, no se hizo".Por ejemplo, vías para que los campesinos sacaran sus productos más fácilmente, o formalización de tierras para que sembraran allí."Ituango fue uno de los municipios más beneficiados con el acuerdo de paz. Después, se entró en esta crisis y hoy lo que hay allá es una guerra entre la disidencia del (frente) 18, la del 36, y el Clan del Golfo", afirmó en entrevista con Sputnik.Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció esta semana el refuerzo de la seguridad con la llegada de 250 soldados a Ituango. Una medida temporal en la que no creen ni el alcalde Edwin Mira, según declaraciones dadas a medios, ni los habitantes de la región.Zona claveLa ubicación geográfica de Ituango es apetecida por los grupos armados que se financian del narcotráfico, porque permite el tránsito desde el centro de Colombia hacia las costas del noroeste del país. Pero la problemática no se restringe a las rutas para sacar la cocaína, de la cual, Colombia es el principal productor mundial.Según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 69% de las explotaciones de oro de aluvión en Colombia son ilegales. Antioquia (departamento al que pertenece Ituango), es uno de los tres departamentos, junto con Chocó y Bolívar, donde se concentra la producción de ese metal.En el 41% de territorios con minería de oro de aluvión en Colombia también hay presencia de cultivos de coca, y el 52% del total de yacimientos se encuentran en áreas ambientalmente protegidas.

