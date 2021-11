El peculiar proceso del Centro Democrático de Colombia para elegir sus candidatos

https://mundo.sputniknews.com/20211116/el-peculiar-proceso-del-centro-democratico-de-colombia-para-elegir-sus-candidatos-1118311051.html

El partido que llevó a Iván Duque a encabezar el Gobierno de Colombia, el Centro Democrático, está en la recta final de un proceso inusual para elegir a quién... 16.11.2021, Sputnik Mundo

El proceso de selección comenzó en octubre con foros, donde los cinco aspirantes presentaron sus propuestas de campaña. El último, que se llevó a cabo el sábado 13 en Medellín, contó con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). El miércoles 10, comenzó la segunda y última fase para elegir cuál será el candidato único a la contienda presidencial de 2022: las encuestas.Los candidatos Óscar Iván Zuluaga, Alirio Barrera, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Rafael Nieto acordaron dos modalidades para la encuesta, que llevará adelante la consultora Yanhaas y el Centro Nacional de Consultoría. La revista Semana informó que el Centro Democrático extrajo 10.500 registros de militantes, que elegirán a su favorito por teléfono. Mientras, la ciudadanía uribista podrá votar de forma presencial. El voto de la militancia tendrá una preponderancia del 25%, y el de la ciudadanía un 75%.Las encuestas finalizarán el sábado 20, y el nombre del candidato a la presidencia se hará público el lunes 22, que antes del sábado 27 deberá ser ratificado por la Convención Nacional del partido. La prensa local asegura que la disputa se dirimirá entre Cabal y Zuluaga, aunque desde que empezaron las encuestas se han filtrado resultados con otros precandidatos con buena posibilidad, como Casanare.La estrategia de los uribistas para las elecciones 2022La senadora Cabal, empresaria y politóloga, apuesta por dos líneas de acción para salir favorita en las encuestas. Según Semana, busca afianzar su vínculo con la militancia uribista a través de reuniones políticas y, a su vez, reforzar su discurso sobre la seguridad. "Lo que prometa lo cumpliré, tengo una agenda violenta para recorrer el país", aseguró.Por su parte, el economista Zuluaga quiere conquistar el voto joven del uribismo. El exministro de Hacienda y Crédito Público durante el segundo período de Gobierno de Uribe, y candidato a la presidencia en 2014, está haciendo gran uso de las redes sociales, principalmente de Tik Tok. "Es bueno mostrar otras facetas, mamar gallo [hacer bromas], ser uno mismo y que los jóvenes me puedan conocer como soy", dijo el precandidato.Todos los precandidatos coinciden en que la fórmula de presidente y vicepresidente dependerá de los acuerdos que el Centro Democrático pueda hacer con sectores afines. "Sin duda, tienen claro que en estas elecciones el binomio presidencial no puede salir del mismo partido, porque podría restar, y el as bajo la manga es fortalecer las alianzas", asegura Semana.

