Buques, blindados y gafas: el armamento futurista también es de fabricación española

La edición en 2021 de la Feria Internacional de la Defensa y Seguridad (Feindef), celebrada en los recintos feriales de IFEMA en la capital española, concitó a miles de visitantes y decenas de empresarios del sector armamentístico. Las novedades presentadas por las empresas expositoras, unas 200, incluyeron productos de las últimas tendencias en armamento y equipamiento para los ejércitos.Novedades en boga como los vehículos militares sin conductor, fragatas de última generación, plataformas para armas automáticas, gafas de realidad virtual para simulación de tiro, o lo último en misiles guiados, helicópteros y drones de ataque, son solo algunos de los modernos productos llamados a integrar los ejércitos del futuro. Muchos de ellos son proyectos de compañías españolas, que coparon casi todos los expositores de Feindef 21.Santa Bárbara Sistemas presentó su oferta de vehículos no tripulados terrestres (UGV, por sus siglas en inglés). Como el Ascod, un blindado de oruga que aunque puede ir tripulado, su conducción es autónoma. Otro modelo de la compañía, el Mutt, es un transporte de ocho ruedas capaz de cargar hasta 500 kg y en su torreta ‒fabricada por Escribano, otra empresa española‒figura una ametralladora de 12,7 mm que puede activarse por control remoto.En el mismo espectro UGV, otra firma española, Sascorp, exhibió su blindado Valkyrie, de seis ruedas y una capacidad de carga de cuatro toneladas. Está mejor armado (su torre puede llevar un cañón de 40 mm o un lanzamisiles) y además es anfibio.Armamento futuristaLas nuevas fragatas F-110 y el submarino S-80 son parte de los mejores activos de Navantia, el constructor naval de titularidad pública española, que subrayó su valía en la feria. La Armada Española ya dispone de uno de estos submarinos y también ha encargado la construcción de cinco de los buques de superficie. Está previsto que los astilleros de Navantia en Ferrol comiencen su construcción en marzo.Se detalló también el desarrollo de las tecnologías disruptivas asociadas, como el gemelo digital, con el que se replica minuciosamente todo el buque en una plataforma virtual para mejorar su construcción y acometer mejor su mantenimiento en todo momento. Aunque todavía meras maquetas y proyectos sobre el papel, Navantia atrajo no obstante la atención de los visitantes sobre un proyecto de marcado tono futurista: el nuevo buque de combate Smart 4000. Con una eslora de 120 metros desplazará 4.000 toneladas y estará interconectado con todo tipo de vehículos no tripulados, ya sean de tipo submarino, aéreo o terrestre.La realidad virtual también nutre las tecnologías que se incorporarán a la instrucción de los soldados, como las gafas Victrix. Fabricadas por la compañía Indra, trasladan virtualmente a quien las lleva al escenario de sus misiones y permiten conformar un sistema en el que pueden entrenarse hasta seis soldados simultáneamente para la misma misión.También se publicitó otro de los grandes proyectos en materia de defensa en los que participa la industria española: el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS). Este dará forma a un caza polivalente, con capacidades de intercepción y ataque al suelo, en conjunción con aeronaves no tripuladas e integrados todos en una nube de combate. Al lado de empresas francesas y alemanas, Indra, Airbus, ITP Aero y el consorcio Satnus trabajan en la creación del FCAS, para cuya primera fase España ya ha comprometido 2.500 millones de euros.Cohetería, drones y helicópterosAirbus Helicopters hizo gala del helicóptero más moderno que posee actualmente el Ejército del Aire de España en forma de seis unidades, el NH90. Utilizado en misiones de salvamento, está equipado con una cámara panorámica de rastreo y una grúa de rescate. También cuenta con comunicaciones por satélite de última generación.El protagonismo de la cohetería lo ejerció Instalaza, empresa de Zaragoza, con mucha experiencia en la exportación de los lanzacohetes C90 y Alcotán a numerosos países. En esta ocasión presentó una nueva munición guiada por los sistemas Alcotán, más precisa y de mayor alcance. Pero los focos se concentraron en el blindado VCR 8.8 Dragón, un vehículo de combate sobre ruedas fabricado por Escribano que estará integrado en el Ejército de Tierra español a mediados de 2022. Se informó de que irá equipado con misiles israelíes Spike.La empresa Arquimea, también española, expuso sus drones kamikaze. Bajo el nombre de QLM-40, es un aparato volador equipado con un proyectil que se opera por control remoto, donde un operador reconoce, identifica y selecciona los objetivos antes de atacarlos.Protestas pacifistas y 14 detenidosDurante la segunda jornada de Feindef, el 4 de noviembre, un grupo de activistas pertenecientes al colectivo antimilitarista Desarma Madrid organizó una sonora protesta a las puertas del recinto de IFEMA. "Las armas que se exhiben y venden en la feria tienen un único fin: generar muerte y sufrimiento entre las poblaciones que padecen las guerras", denunciaron los miembros de esta organización, que escenificaron la ideaarrojando al suelo ropa, peluches, biberones y billetes de dinero, todo ensangrentado."Feindef está orientada a vender armas a los principales escenarios de las guerras que producen la migración de refugiados, los mismos que después rechazan acoger los países exportadores de esas armas", rezaba en el manifiesto difundido por Desarma Madrid ya el 19 de octubre durante un acto en el Teatro del Barrio en la capital, donde se denunció que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid "no deberían permitir" la organización de un evento como Feindef en espacios públicos municipales.

