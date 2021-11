https://mundo.sputniknews.com/20211109/occidente-causa-guerras-en-medio-oriente-y-culpa-a-bielorrusia-por-refugiados-1118043090.html

Occidente causa guerras en Medio Oriente y culpa a Bielorrusia por refugiados

Crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Se cumplen 46 años de la Marcha Verde, cuyas consecuencias siguen padeciéndose. Analista afirma... 09.11.2021, Sputnik Mundo

La 'inocente' UE culpa a BielorrusiaBielorrusia, a la que Occidente percibe "como una piedra en el zapato", se ha convertido en el blanco de una presión aún más fuerte por parte de la Unión Europea [UE] a raíz de la crisis migratoria que estalló en la frontera con Polonia y en la que Bruselas endilga un "ataque híbrido" de Minsk.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamamiento a favor de imponer nuevas sanciones contra Minsk por supuestamente "instrumentalizar" por razones políticas la crisis en la frontera con Polonia, a la que calificó de "ataque híbrido". Polonia y otros países acusan a Bielorrusia de crear esta crisis fronteriza, que se prolonga ya por dos meses, tras suspender los acuerdos de readmisión de migrantes que tratan de entrar en la UE, en medio del empeoramiento de relaciones entre Minsk y Bruselas.Varsovia ha desplegado a miles de militares en la frontera, ha levantado vallados adicionales, y ha impuesto el estado de emergencia en la frontera. En este sentido, el lunes se informó que las fuerzas de seguridad polacas repelieron un ataque contra la frontera por parte de inmigrantes provenientes de Bielorrusia.El Ministerio del Interior polaco publicó en su cuenta de Twitter varios vídeos donde se ve a un grupo de migrantes tratando de atravesar la frontera, además de enfrentar a los guardias fronterizos polacos, que cuentan con el apoyo del Ejército.El servicio fronterizo de Bielorrusia informó a su vez que militares polacos recurrieron este lunes a los gases lacrimógenos y a la presión psicológica contra los refugiados, la mayoría kurdos, que se concentran en su frontera, donde se oyeron disparos en medio del despliegue de material bélico."El grupo de refugiados, kurdos en su mayoría, permanecen concentrados frente al vallado polaco. Han acampado en la frontera y actualmente no emprenden ningunas acciones agresivas. El estado físico y moral de estas personas es extremadamente duro y deprimido. No les alcanza el agua ni los comestibles. El campamento no tiene ni las condiciones mínimas para la higiene cotidiana", comunicó el Comité Fronterizo de Bielorrusia."No vamos a Polonia, no. Nos vamos a Alemania, no a Polonia. Cada uno de aquí presentes, hombres, niños, mujeres... ¿Por qué nos rocian gases en los ojos?", es lo que manifiesta uno de los migrantes –en un inglés básico– en uno de los videos grabados y difundidos por el servicio fronterizo de Bielorrusia.Las manifestaciones de solidaridad con Polonia en medio de la crisis migratoria que se desarrolla en su frontera con Bielorrusia han llegado también desde la OTAN. "Hablé con el presidente (polaco) Andrzej Duda sobre la grave situación en la frontera de Polonia [...] La OTAN se solidariza con Polonia y todos nuestros aliados en la región", publicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en su cuenta de Twitter. En este contexto calificó de "inaceptable" el uso de los migrantes como "una táctica híbrida" por parte de Bielorrusia.Mientras, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que la actual crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se debe a la política de Occidente con respecto a los países de Oriente Medio y África del Norte, donde los países occidentales, incluida la OTAN y la UE, durante muchos años trataban de imponerles una 'vida mejor' de acuerdo con los modelos occidentales. "En el contexto de las acusaciones a Minsk de 'instrumentalizar' la actual crisis migratoria y usarla como un 'ataque híbrido' contra Europa, da la impresión de que en el Viejo Continente utilizan el mismo y único programa, siempre y cuando se trata de Bielorrusia. Los medios siguen la misma línea", incidió Lavrov.Cambio climático fatal: "EEUU es un factor esencial en el problema mundial que vivimos"Rusia y China son señalados por Occidente como los grandes culpables del cambio climático. En este sentido, el presidente de EEUU, Joe Biden, señaló abiertamente a los dos países durante la última cumbre del G-20, al tiempo que su antecesor, Barack Obama, hizo lo mismo en la cumbre climática COP26.Se les acusa de que no mueven ni un dedo para frenar el calentamiento global, sin que se mencione el drástico 'aporte' de EEUU a la contaminación mundial, y lo que es aún más grave, sin que se diga ni una sola palabra sobre el modelo económico que es el que está llevando al planeta a un desastre ambiental fatal, indicó a Sputnik el intelectual nicaragüense Augusto Zamora."Para combatir el cambio climático hay que cambiar el modelo económico. Cualquier planteamiento que se haga sin esta consideración no son más que buenas palabras y no es más que un engaño a la gente de buena fe que no entiende realmente la causa de fondo", manifestó.Según Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, "la raíz del problema" radica en el "modelo capitalista", basado en "un consumismo desenfrenado"."No se puede seguir consumiendo indiscriminadamente, y el mecanismo de funcionamiento del modelo capitalista es precisamente ese: hay que producir, producir, producir y producir, porque de otra manera se para la economía y viene el desempleo, y vienen los problemas, y entonces estamos en ese círculo vicioso. Y estas cumbres no tocan el fondo del problema, entre otras razones, porque quienes pueden ponerle fin son los que están detrás del mantenimiento de este modelo económico que es absolutamente insostenible y suicida para el conjunto de la humanidad", subrayó.En este contexto, Zamora subrayó que el principal culpable del cambio climático es EEUU donde "hay casi tantos vehículos como personas", entre otras muestras de que "el ciudadano medio estadounidense es el que produce mayores niveles de contaminación"."Nunca jamás EEUU va a plantear cambiar ese modelo, con lo cual es más fácil señalar a otros –sobre todo cuando se está en medio de una pugna mundial–, que admitir que EEUU es un factor esencial en el problema mundial que vivimos", subrayó. "La realidad es que no hay muchas alternativas, es decir, o esto se para, o eso se acaba", sentenció Zamora.Desarrollo de relaciones con Rusia, entre prioridades del Parlamento CentroamericanoPromover, tanto la integración regional, como también los lazos con socios extra-regionales, entre ellos Rusia. Es lo que se plantea el presidente del Parlamento Centroamericano [PARLACEN], Guillermo Daniel Ortega Reyes, quien tomó posesión de su cargo el pasado 28 de octubre.Una ceremonia donde, entre otros aspectos, subrayó la necesidad de seguir desarrollando las relaciones con Rusia.De hecho, entre los primeras acciones del nuevo presidente del PARLACEN, estuvo la firma de un memorándum de entendimiento, así como de un convenio marco de colaboración con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, abriéndose paso para el diseño, el lanzamiento y la investigación del funcionamiento de un nanosatélite Centroamericano y del Caribe.Tal y como dio a entender Ortega Reyes, la cooperación en materia aeroespacial será tan sólo uno de los temas en los que se tiene previsto seguir avanzando con el gigante euroasiático.Derecha boliviana se recompone y asegura que jugará un posible "último round" contra el GobiernoEste 8 de noviembre, la oposición boliviana convocó a una huelga indefinida en el país. Desde el Gobierno denuncian que se está preparando el terreno para ejecutar un golpe de Estado tal como lo ejecutaron en el año 2019.Octavo Mandamiento habló sobre este tema con el periodista boliviano Julio Peñaloza.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

