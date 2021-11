https://mundo.sputniknews.com/20211116/espana-tratara-de-que-turquia-encargue-a-navantia-su-segundo-gran-buque-de-guerra-1118282731.html

España tratará de que Turquía encargue a Navantia su segundo gran buque de guerra

Las vicepresidentas segunda y tercera del Gobierno, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Defensa, Margarita Robles, e Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acompañarán a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-turca del 17 de noviembre en la capital turca, Ankara. Precedido de un encuentro empresarial, el evento pretende impulsar la agenda bilateral en materia económica, energética y de infraestructuras. La colaboración en el marco de la cooperación militar también podría revelarse fructífera.El evento se denomina oficialmente VII Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-turca, lo presiden oficialmente los líderes de ambos países, Pedro Sánchez y Recep Tayyip Erdogan, y fue acordado en enero por la entonces ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, y su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, durante un encuentro celebrado en Madrid. Albares y Cavusoglu ya se entrevistaron el 8 de noviembre con motivo de la inauguración de la nueva sede en Ginebra de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa impulsada en 2004 por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y que Erdogan acogió favorablemente. En 2016 el consorcio hispano-turco Sedef-Navantia comenzó a construir en los astilleros de Sedef en Estambul el portaaeronaves Anadolu, un buque anfibio y de asalto similar al Juan Carlos I. El Anadolu (Anatolia, en turco) se halla culminando su período de pruebas y su entrada en servicio en la Armada turca está prevista para 2022. La compañía pública española Navantia aportó el diseño, la tecnología (incluidos los motores, turbinas y sistema de control), los equipos y la asistencia técnica para abordar la construcción del barco. La parte turca se encargó de la dotación del armamento.En el acuerdo se consignó la opción de construir una segunda unidad, el Trakya (Tracia, en turco), pero que todavía no se ha plasmado. De modo que, en la RAN, la parte española tratará de impulsar esta y otras opciones. Basado en el Juan Carlos I, el Anadolu tiene 232 metros de eslora, desplaza 28.000 toneladas y en su cubierta y hangares pueden operar helicópteros y aviones de aterrizaje vertical tipo Harrier o F-35B. También cuenta con un dique inundable desde el que puede desembarcar tropas anfibias. El Trakya sería el segundo buque turco con estas características.Geoestratégicamente importanteLa posición de Turquía es estratégica en todos los sentidos. Sus relaciones con la UE son difíciles, pero al mismo tiempo el país es miembro de la OTAN desde 1952, al poco de sus inicios. Su relaciones con Grecia, también socio de la alianza atlántica, siempre han sido especialmente tensas a cuenta del conflicto que partió en dos a Chipre. Es un país beligerante en Oriente Próximo (Siria) y extiende su influencia en el Cáucaso sur (dando apoyo a Azerbaiyán en el conflicto del Alto Karabaj, por ejemplo) y por Asia Central.Militares españoles operan una batería misilística Patriot de la OTAN en la frontera sirio-turca. Los planes de Ankara preveían equipar tanto al Anadolu como al Trakya con cazas F-35 de fabricación estadounidense, pero el Pentágono desbarató tal compra después de que Turquía adquiriera sistemas antiaéreos rusos S-400. Tras este revés, la Marina turca está intentando operar el Anadolu con drones. En este contexto, España aspira a proporcionar a Turquía otros armamentos, no solo el segundo portaaeronaves anfibio. En agosto Navantia presentó la nueva fragata F-110 y el submarino S-80 durante la feria armamentística Idef en Estambul.Las apetencias turcas por armamento naval sofisticado son evidentes desde que el descubrimiento de yacimientos de gas en la zona oriental del mar Mediterráneo provocara una agudización de las relaciones con Grecia a cuenta de la jurisdicción de las aguas adyacentes, situación que escenificó un posible choque entre ambas marinas de guerra en agosto de 2020. Grecia también se está rearmando y porfía para que no pueda hacerlo su rival otomano. Atenas fracasó en su intento de que Alemania no vendiese a Turquía seis submarinos de la clase Reis por un importe de 4.000 millones de euros. A su vez, los griegos adquirieron tres fragatas francesas de la clase Belharra, con opción a una cuarta, a un precio entre 3.000 y 5.000 millones.Recientemente Grecia amplió su pedido a Francia de cazabombarderos Rafale, 24 unidades en total. El país heleno sopesó adquirir fragatas a España, pero en junio finalmente desechó la oferta de Navantia. De modo que la constructora naval española buscará obtener licitaciones en Turquía.

