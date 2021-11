https://mundo.sputniknews.com/20211119/cual-es-el-balance-del-gobierno-de-luis-arce-tras-cumplir-un-ano-en-el-poder-1118414983.html

¿Cuál es el balance del Gobierno de Luis Arce, tras cumplir un año en el poder?

¿Cuál es el balance del Gobierno de Luis Arce, tras cumplir un año en el poder?

Recibió un país derrumbado por la pandemia de COVID-19 y la pésima gestión del gobierno de facto. A pesar de que un año después de la asunción de Arce la... 19.11.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno de Luis Arce ya cumplió un año en el poder, lo cual implica también un año de recuperación de la democracia en Bolivia. En este lapso, el mandatario se encargó de reactivar la economía del país, enfrentar con éxito la pandemia de COVID-19 y también lidiar con una oposición que añora repetir el golpe de Estado de 2019.Sputnik consultó a líderes del sector político y social para conocer sus percepciones sobre lo ocurrido en el último año, desde la asunción de Arce, el 8 de noviembre de 2020. Consideraron que, hacia adelante, el Gobierno nacional debe esforzarse por industrializar el país. Además, debe atender con urgencia las demandas de las comunidades indígenas.El diputado Santos Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), hizo un balance de la situación en que Arce recibió el país de manos del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Especificó que la aventura golpista causó la muerte de 38 personas.En ese periodo también 1.500 bolivianas y bolivianos fueron procesados, acusados de cometer delitos dificiles de probar, como terrorismo o sedición, por haber compartido alguna imagen en sus redes sociales en repudio al Gobierno de facto.Según datos del Ministerio de Economía, el Producto Bruto Interno (PBI) del país aumentó un 9,4% en el primer semestre de 2021. "Se proyecta que hasta fin de año el crecimiento sea del 4,4%. Este es un avance positivo de las políticas económicas que el Gobierno ha aplicado para que los bolivianos podamos vivir en tranquilidad", aseguró el diputado.Como un segundo aspecto, destacó la atención efectiva a la pandemia de COVID-19 por parte de Arce, luego de un año en el cual el gobierno de facto dejó a la población que se arregle como pueda ante el avance de esta grave enfermedad. Como única medida, Áñez restringió la circulación entre marzo y agosto de 2020, momento en que las protestas sociales dejaron en claro que le quedaba poco tiempo en el poder.Y remarcó que "tampoco los medicamentos han faltado, como ha ocurrido con el Gobierno anterior, cuando no se podía encontrar ni una aspirina. Y si encontrábamos, podía llegar a costarnos 15 pesos bolivianos", aproximadamente dos dólares.Hasta el momento, el 54% de la población se aplicó las dos dosis de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, la cuarta ola de contagios en Bolivia persiste con un promedio de 1.000 casos nuevos al día. En algunos hospitales las salas de terapia intensiva están nuevamente ocupadas en un 90%, mayormente por personas que optaron por no vacunarse.Con la economía nuevamente estabilizada, el Gobierno "apuesta por la producción. Vamos hacia la industrialización, para lo cual es fundamental contar con los recursos naturales que tenemos en el país", consideró Mamani.Resurgimiento del MASEl MAS, como partido político, sufrió el gran golpe de ser expulsado del Poder Ejecutivo. Sus principales líderes pasaron al exilio, muchos de sus militantes fueron encarcelados. Pese a tantas desventajas, el movimiento pudo mantener la cohesión interna durante la presidencia de Áñez.Este partido enfrentó un panorama devastador, que logró revertirlo en solo 11 meses. ¿Cómo lo logró?"La fortaleza sin duda está en los movimientos sociales. Esa es la base de MAS, su eje y su cimiento fundamental", comentó Mamani. Y recordó a los partidos que campearon en los años 80 y 90, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y otras siglas ya extintas.Esos partidos "cogobernaron mediante sus famosas 'Coalición' y 'Megacoalición', lo que llamábamos la democracia pactada. Nunca tuvieron más del 50% más uno, porque las políticas que aplicaron fueron en desmedro de la gente humilde, en contra del pueblo boliviano".Recordó que en esos años se privatizaron las empresas estratégicas del país, lo cual ocasionó un enorme gasto que pagó el pueblo boliviano. En esos años "entregaron los recursos naturales a las empresas privadas a un costo de gallina muerta, como decimos en Bolivia".Eran tiempos de obedecer a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), "porque no había soberanía en el ejercicio del poder para decidir las políticas nacionales".La mirada de los pueblos indígenasFaustino Flores, del pueblo Guaraní, es presidente de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), organización que reúne a los 34 pueblos del oriente, Chaco y Amazonía. Actualmente se encuentra dividida y tiene tres directorios.Flores rememoró que con la recuperación de la democracia, un año atrás, "los pueblos indígenas nos hemos liberado de una dictadura, en la cual la derecha racista nos quería tener bajo su zapato".El líder guaraní mencionó que "con el golpe de Estado nos han vuelto a decir 'raza maldita', 'bestias humanas', 'estúpidos', porque los pueblos indígenas no significábamos nada para el Gobierno de facto".Flores evidenció que en ese momento se pretendía que Bolivia volviera a ser una República, para dejar de ser el Estado Plurinacional fundado por Evo Morales (2006-2019): "Hemos defendido nuestra Constitución, donde a nosotros nos reconocen como naciones indígenas. El Gobierno de facto quería que volviéramos a ser República, querían que fuéramos otra vez sus esclavos, como 100 años atrás".La recuperación de la democraciaAgosto de 2020 marcó el punto de quiebre para el Gobierno de Áñez. En ese momento, las organizaciones sociales comenzaron bloqueos en todas las carreteras del país. El Ejército y la Policía ya no deseaban reprimirlos, como sí lo habían hecho durante las masacres de Sacaba y Senkata. A la presidenta de facto no le quedó otra opción que llamar a elecciones de inmediato.Luego de este periodo de pandemia y de gobierno de facto, el país vuelve a la normalidad. "Nuestras comunidades trabajan normalmente en sus áreas de producción, en la conservación de sus recursos naturales, en la comercialización de sus productos y animales. Estamos bien, hemos vuelto a vivir en libertad", dijo el guaraní.Igualmente, destacó que las comunidades requieren del apoyo del Estado Plurinacional. "En algunos sectores tenemos algunas necesidades urgentes, que el Gobierno tiene que atender. Pero sabemos que recién estamos entrando en la reactivación económica", consideró.El líder de la CIDOB advirtió que la necesidad más grande se encuentra en la atención a la salud. Por ello están en tratativas con el Gobierno para abrir hospitales en diferentes territorios indígenas, donde se dé espacio a la medicina formal y también a la medicina tradicional, propia de los pueblos indígenas.Finalizado el paro cívico de nueve días contra Arce, el guaraní contó que en las comunidades "nos hemos declarado en movilización permanente para defender a nuestro Gobierno elegido democráticamente. No vamos a permitir otro golpe de Estado como el que están tramando algunos grupos oligárquicos, fascistas y racistas de nuestro país".

