Camacho lidera un show de agresiones a autoridades y símbolos nacionales de Bolivia

En Santa Cruz tienen un dicho: "Es ley del cruceño la hospitalidad". Esta frase se puede leer en paredes, carteles y calcos de taxis de esa ciudad. Sin embargo, el gobernador Luis Fernando Camacho hizo gala de desconocer esta característica de su pueblo. En un acto plagado de agresiones a las visitas del Gobierno nacional y con un discurso violento, la autoridad local opacó la celebración de la efeméride departamental. Además, no saludó ni le permitió hablar al presidente en ejercicio, David Choquehuanca.Como durante los días del golpe de Estado de 2019, la wiphala volvió a sufrir ultrajes por parte de pobladores cruceños, quienes rechazaron su presencia en la plaza 24 de Septiembre porque consideraron que la enseña de los pueblos indígenas no los representa. Como en esos días oscuros para Bolivia, también una autoridad originaria de los Andes fue agredida a chicotazos por una turba que decía defender la "cruceñidad".Camacho avaló estas agresiones, que según él fueron realizadas por "el pueblo". En su discurso por los 211 años del grito libertario en este departamento, el gobernador manifestó que "ellos [las autoridades nacionales] rompieron el protocolo, porque a nosotros nos pidieron izar la wiphala y les dijimos que no. A nosotros nos dijeron que sus ministros iban a ir en primera fila, y les dijimos que no. Han venido a querer imponer su bandera [se refería a la wiphala, reconocida por la Constitución] y el pueblo la ha sacado".Durante la iza de las oriflamas del Estado Plurinacional y del departamento, Camacho insertó un símbolo no oficial: la bandera del patujú, que es un lienzo blanco con esta flor, representativa de las tierras bajas, impresa al centro.Esta bandera fue popularizada por los pueblos indígenas en la marcha de 2011, que protestaba contra el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Con la asunción del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), la wiphala fue sustituida en varios actos por la enseña del patujú.En estos días, se dirige hacia la ciudad de Santa Cruz una marcha indígena que es afín a Camacho y formula una serie de reclamos al Gobierno de Luis Arce. "Respaldamos a nuestros indígenas que son atropellados y a su bandera del patujú. Es nuestra obligación, como cruceños, hacer respetar a nuestros indígenas", dijo Camacho en su discurso.El gobernador cruceño se aprovechó de su tarima para exigir la liberación de sus aliados en el golpe de 2019, a quienes llama "presos políticos".Y agregó: "Esta es una democracia señores. Una democracia que ustedes, con su abuso, la están poniendo otra vez por el mal camino. No pueden imponerse por la fuerza y mediante la justicia corrupta por sobre todo el voto popular, cómo lo intentaron en 2019 con el fraude, y cómo lo están queriendo hacer hoy contra los cochabambinos y paceños", dijo en referencia a los procesos judiciales contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el de La Paz, Iván Arias, quien fuera ministro de Áñez.La expresidenta de facto fue una aliada de Camacho cuando se impuso el golpe contra Morales. En ese momento, el actual gobernador era empresario y también presidente del Comité Pro Santa Cruz, que nuclea a los poderes económicos del departamento.Camacho le ayudó a Áñez a construir su gabinete. Además, dijo que su padre (José Luis Camacho) se había encargado de negociar con las Fuerzas Armadas para que apoyaran el quiebre del orden constitucional. El actual gobernador también está denunciado por su participación en el golpe, pero aún la justicia evita acercársele.Sin bajar su tono provocativo, Camacho continuó: "Quiero decirles algo, esto sí les va a gustar a los masistas, para que tomen atención: como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir. Yo no soy ningún cobarde, ni voy a permitir que mi partido tenga que defender a un cobarde que huyó, porque le tuvo miedo a la democracia", dijo en referencia al expresidente Morales, a quien él contribuyó a derrocar.Finalizó su discurso negando la palabra a Choquehuanca, quien es presidente de Bolivia mientras Arce está en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Según Camacho, fue una reprimenda porque las autoridades nacionales habían hecho alusión en anteriores discursos al golpe de 2019."Esta es una fiesta cruceña y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso el acto se da por cerrado. Muy buenos días, felicidades Santa Cruz", dijo el gobernador.El show de CamachoPara Emilio Rodas, miembro de la organización social Columna Sur, la puesta en escena del flamante gobernador fue "bochornosa, como siempre. Camacho es resultado de una campaña de marketing, no de una agenda popular clara, de alguna necesidad concreta. Él está ahí por el rol de liderazgo innegable que tuvo en el golpe", dijo a Sputnik.Y evaluó con cierta gracia que "por un lado habla de pacificación, de respeto a Santa Cruz, pero cuando hay que demostrar ese respeto esta persona sale con sus bravuconadas. Porque terminar un acto protocolar así por así, porque le dio el gusto de hacerlo, es una bravuconada", dijo por el desplante a Choquehuanca.Greta Vargas, integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Santa Cruz se refirió al descenso de la wiphala. En sus discursos, Camacho permanentemente se refiere al pueblo cruceño como si fuera una raza superior. "El tema regionalista es lo único que tiene para enfrentarse al Gobierno central. Lo hace solamente como fachada, apelando a lo que es ser camba [así se llaman quienes viven en las tierras bajas de Bolivia], al idioma, a que el camba es hospitalario", dijo Vargas.Pero para ella, "por debajo Camacho tiene acuerdos con el masismo", que le servirían para evitar caer en la cárcel, como sucedió con su exaliada Áñez.Chicotazos a indígenas, otra vezLas imágenes del anciano de poncho chicoteado por decenas de fundamentalistas cruceños no tardarán en dar la vuelta al mundo. Lo estaban expulsando de la plaza 24 de Septiembre porque –tal como se creía 100 años atrás- los indígenas no tienen derecho a pisar el centro de la ciudad.Para Rodas, estas son rémoras de un pasado de grandes señores que manejaron el país a su gusto. Camacho, como descendiente de ellos, "es resultado de una élite económica que se ha sido movilizando a través de la historia, ha ido cambiando su matriz económica. Ya no están solamente en la agroindustria o la banca. Ahora son aseguradores, ahora poseen franquicias".En cuanto a lo ideológico, "Camacho es resultado de cómo la sociedad se ha ido despolitizando. Camacho representa a los supuestos cruceños que han heredado toda la fortuna de los padres y ahora solo administran. Ellos creen que es su esfuerzo, pero no es así".Para Vargas, las agresiones de este 24 de septiembre pueden ser el inicio de algo peor. "Es probable que de aquí en adelante existan otros hechos de racismo en Santa Cruz. Esperamos que se quede ahí, porque lamentablemente quienes más perdemos somos las personas de a pie, las mujeres, las que estamos día a día para transformar la sociedad".Como militante feminista, Vargas destacó que Camacho "es un hombre completamente fascista y racista. Su entrada a la Gobernación de Santa Cruz es una desventaja y una amenaza para todas las libertades conquistadas por las mujeres, por los colectivos LGTB".Pero, paralelamente, Vargas notó que más mujeres cruceñas se organizan cada vez más para defender sus derechos.

