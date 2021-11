https://mundo.sputniknews.com/20211122/se-cumplen-46-anos-de-la-proclamacion-de-juan-carlos-i-como-rey-de-espana-que-sigue-en-abu-dabi-1118508696.html

Se cumplen 46 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, que sigue en Abu Dabi

Se cumplen 46 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, que sigue en Abu Dabi

El 22 de noviembre de 1975 el actual monarca emérito sustituyó como jefe del Estado al dictador Francisco Franco, fallecido dos días antes. No fue una... 22.11.2021, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1092320579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a88c9623c15b7626e552e394a1254fe.jpg

