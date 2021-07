https://mundo.sputniknews.com/20210727/la-examante-del-rey-emerito-espanol-lo-denuncia-por-acoso-1114521861.html

La examante del rey emérito español lo denuncia por acoso

BILBAO (Sputnik) — Los abogados de la aristócrata Corinna zu Sayn Wittgenstein interpusieron una demanda civil por el delito de acoso contra el rey emérito... 27.07.2021, Sputnik Mundo

españa

acoso

juan carlos i

La denuncia se presentó el pasado diciembre, pero no fue hasta el 26 de julio cuando la corte la hizo pública, informa este martes 27 la prensa española citando al diario británico Financial Times, y añadiendo que en ella se contienen las acusaciones de "vigilancia ilegal encubierta" y hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad".La examante del Rey Juan Carlos pide una indemnización no cuantificada por los supuestos daños ocasionados y una orden judicial que impida al rey emérito o a cualquier agente de inteligencia español poder acercarse a menos de 150 metros de sus residencias en Londres, donde reside habitualmente, y en Montecarlo.Según se acusa en la denuncia, el acoso habría comenzado en el año 2012 y en el escrito se personaliza en la figura del general del Ejército español Féliz Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles.En el año 2012 salió a la luz la relación que Corinna mantenía con Juan Carlos.Según el relato de Corinna en la denuncia, el hostigamiento hacia ella comenzó cuando esta se negó a devolverle a Juan Carlos los 65 millones de euros que le había ingresado.Este dinero provendría supuestamente de una comisión entregada por el rey saudí a Juan Carlos por su intermediación por la adjudicación a empresas españolas de las obras del tren de alta velocidad a La Meca.

Mauricio Arriagada Por Matamoros y San Yago que de truncadas y picardias nos carga este rey emerito..Nos deja con la cara mas larga que la de la reyna Sofia cada vez que le toca salir al lado de este tarambana de Juan el Carlos...verguenza de todas las Españas..Que se revuelque el Cid en su tumba que tanto guerreo para consolidar a estos bribones ..Que se duerma de nuevo el Empesinado que resucitado no demoraria un tris en degollar al crapula este. 0

1

