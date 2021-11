https://mundo.sputniknews.com/20211119/los-ingleses-ignoran-el-covid-para-celebrar-en-benidorm-la-fiesta-de-disfraces-mas-grande-de-europa-1118420893.html

Los ingleses ignoran el COVID para celebrar en Benidorm la fiesta de disfraces más grande de Europa

Los ingleses ignoran el COVID para celebrar en Benidorm la fiesta de disfraces más grande de Europa

No hubo ni desfile de carrozas, ni actos organizados, ni buenas condiciones climáticas, pero los ingleses no dudaron en celebrar la fiesta de disfraces más... 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T12:10+0000

2021-11-19T12:10+0000

2021-11-19T12:10+0000

españa

🎭 arte y cultura

reino unido

fiesta

disfraz

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1118421570_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_d24b0f3259ca67e17c4b69f68175a751.jpg

Afluencia masiva durante el comienzo de la Fancy Dress Party de Benidorm, la fiesta de disfraces más grande de Europa que se celebra anualmente justo después de las fiestas patronales de la localidad costera.No es un evento oficial, pero prácticamente como si lo fuera por la gran cantidad de personas que asisten. El 18 de noviembre arrancó la primera edición de la Fancy Dress Party tras la pandemia, y aunque la lluvia dejó un escenario un tanto desolador, eso no fue suficiente para apagar los ánimos del público.Se estima que alrededor de 20.000 personas acudieron a uno de los eventos más destacados del año para los turistas, y lo hicieron con todo tipo de disfraces: desde sacerdotes y vikingos hasta varios dobles de Elvis Presley. Sin embargo, apenas había distancia entre los asistentes y las únicas mascarillas que se veían eran las de disfraz.Mientras tanto, Benidorm se enfrenta a un enorme aumento de contagios con la mayor incidencia de coronavirus en la Costa Blanca: 353 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Gran parte de la población se ha mostrado indignada por la situación. "¿Alguien se ha preguntado qué coste conlleva a las arcas locales y autonómicas el turismo de borrachera como estos días en Benidorm?", escribe un usuario en Twitter llamado Miquel Giner. "¿Compensa el beneficio de algunos empresarios con el coste que supone en médicos, policía, ambulancias, bomberos, etc?", continúa.Cuenta la leyenda, que los orígenes del Fancy Dress Party se remontan a hace más de 20 años, cuando Manolo, el dueño del bar Sinatras, solía ofrecer una bebida gratis a todo el que se disfrazara. Desde entonces, la afluencia no ha dejado de crecer y cada año la fiesta se hace más popular alrededor de los bares de la calle Gerona y el área de la plaza británica de Benidorm.

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, reino unido, fiesta, disfraz, covid-19, pandemia de coronavirus