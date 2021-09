https://mundo.sputniknews.com/20210923/jose-andra-excantante-de-mago-de-oz-operado-con-exito-tras-una-intervencion-complicada-1116344413.html

José Andrëa, excantante de Mago de Oz, operado con éxito tras una intervención complicada

Alea jacta est. La suerte está echada. El 22 de septiembre, José Andrëa escribía esta sentencia en un mensaje de Twitter. Tal y como había anunciado unos días antes, al excantante de Mägo de Oz le tocaba pasar por quirófano para extirparse dos eventraciones (hernias) graves en el estómago. La operación era crítica. Según le dijo el médico, tenía un 70% de posibilidades de que saliera mal. Y mal significaba quedarse en la camilla. Como recomendación, los profesionales le urgieron a que arreglase "sus cosas legales".José Andrëa, nacido en Bolivia en 1971, había contado este duro lance en varias entrevistas a lo largo del mes anterior. La cuestión, argumentaba, era que suponía la octava en menos de 10 años después de haber acumulado problemas en el sistema digestivo. La intervención en sí no era tan complicada, sino la resistencia de su organismo a otra incursión: en 2013 le afectó una pancreatitis necrosante y le quitaron parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas.En principio, tenía que haber sido el día 9, pero un positivo en COVID-19 la pospuso. A lo largo de la jornada, sus redes sociales se iban llenando con frases de apoyo. "José, mucho éxito el día de hoy, mucha fuerza, no te rindas, lucha hasta donde puedas por tu vida, y si llegara a pasar lo peor, que estés tranquilo, que aquí has dejado un tremendo legado", decía uno. "Gracias a ti descubrí que llevó el rock en las venas. Fuiste la voz de mi adolescencia y la voz de toda una generación, además de mi cantante favorito. Te debo mucho, créeme. Por ello te deseo de corazón muchos ánimos y mucha fuerza. Saldrás de esta, ya lo verás, amigo", escribía otro.Por fin, a las 12 del mediodía llegaban las noticias del quirófano. Sarah Ayuso, su pareja, declaraba a El País que a esa hora la llamaron para decirle que todo iba bien, pero había detectado más hernias y se iba a alargar. Más tarde contactaron de nuevo con ella para explicar que la operación había sido muy complicada y que esperarían a que se despertara. A las cinco y media de la tarde acabó la intriga: se había despertado en buen estado. "Estamos todos muy felices", aseguraba Ayuso.Andrëa debe quedarse unos días más en el hospital, pero ya ha dado sus primeras impresiones. "Estoy aquí, sí, más para allá que para acá, pero estoy aquí. Ha sido una operación larga, pero estoy bien. Acabo de ver el móvil y lo tengo petado de mensajes... Ya lo veré mañana porque ahora no sé ni lo que digo. Solo quiero decir que muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado", comentaba a El País.Durante los últimos días, según había relatado, se había encargado de dejar un testamento y limar asperezas con algunos compañeros de Mägo de Oz. Andrëa se unió a la banda en 1994 y se salió en 2011 tras desavenencias con sus miembros. El 23 de septiembre se anunciaba que el nuevo álbum (Bandera negra, publicado recientemente) alcanzaba el primer puesto de ventas en España y México. José Andrëa había emprendido una carrera en solitario junto a la formación Uróboros.Tumbado en la camilla del hospital y con una sonrisa, Andrëa ha certificado su subida a planta en Twitter. "No sé cómo agradecer el interés y el cariño de absolutamente todo el mundo. En serio, se siente el apoyo y me gustaría responderos a todos, pero me es materialmente imposible", anotaba, "sí quiero acordarme mucho mucho de ti, Sarah, por aguantar y ser más fuerte que yo. Ha habido una pequeña complicación con el drenaje y tengo que volver al quirófano hoy sin falta, esto no iba a ser tan fácil, pero saldremos". Los dados de la suerte, con solo un 30% de sus números, han sido favorables.

