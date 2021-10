https://mundo.sputniknews.com/20211008/bailes-sensuales-en-una-catedral-ateo-de-c-tangana-y-nathy-peluso-incendia-las-redes-sociales-1116897430.html

Bailes sensuales en una catedral: 'Ateo', de C. Tangana y Nathy Peluso incendia las redes sociales

Bailes sensuales en una catedral: 'Ateo', de C. Tangana y Nathy Peluso incendia las redes sociales

Prometían no dejar a nadie indiferente y lo han conseguido. El videoclip, grabado en la Catedral de Toledo, incluye imágenes sensuales y provocativas que han... 08.10.2021, Sputnik Mundo

El conocido rapero y cantante español C. Tangana y la cantante argentina Nathy Peluso han subido la temperatura de la Catedral de Toledo con sus bailes. Los dos se han marcado una sensual bachata en el templo toledano ante la atenta mirada de unos religiosos que espían sus pasos escondidos entre las columnas.La publicación del videoclip ha generado una gran polémica ya que muchos se preguntan cómo es posible que se haya permitido su grabación en un templo sagrado. La indignación causada ha sido tal que el deán de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer, ha tenido que justificar los hechos en una nota de prensa. Ferrer asegura que el tema "presenta la historia de una conversión mediante el amor humano", aunque ha pedido disculpas a las personas a las que les haya desagradado el vídeo.En opinión del deán, su lenguaje provocador no afecta a la fe y "la letra de la canción es precisa: 'Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo'".Una justificación que, sin embargo, no parecen compartir otros miembros de la Iglesia católica. Un sacerdote de la archidiócesis de Toledo ha enviado una misiva al arzobispo de la misma, Francisco Cerro, al vicario y al provicario en la que asegura que "el corazón de esta Archidiócesis ha sido gravemente violado", según recoge Infovaticana."En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el Ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar", asegura pidiendo que se tomen medidas para corregir a los responsables.Otros de los momentos que avivan la polémica han sido el del tirón de pelo de C. Tangana a la argentina o la imagen de la cantante desnuda (pixelada, eso sí) mientras muestra la cabeza cortada del madrileño.C. Tangana y Peluso no están solos en el videoclip. También les acompañan el periodista deportivo Josep Pedrerol, presentador del Chiringuito, la actriz Cayetana Guillén Cuervo y la influencer Maria Pombo, entre otros . Todos ellos asisten expectantes al espectáculo acompañados por un público ataviado con unas gafas 3D y que no deja de comer palomitas.El vídeo prometía llamar la atención y lo ha conseguido, provocando un gran debate en las redes sociales, en las que se pueden leer comentarios para todos los gustos.

