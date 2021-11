https://mundo.sputniknews.com/20211120/como-llega-la-oposicion-venezolana-a-los-comicios-regionales-del-domingo-proximo-1118462217.html

¿Cómo llega la oposición venezolana a los comicios regionales del domingo próximo?

¿Cómo llega la oposición venezolana a los comicios regionales del domingo próximo?

Por derecha e izquierda, casi 70.000 candidatos enfrentarán al partido de Gobierno y al Gran Polo Patriótico en los comicios del domingo 21 para elegir más de... 20.11.2021

Más de 21 millones de venezolanos están convocados a participar de unas elecciones que, por primera vez en muchos años, no estarán precedidas por hechos de violencia, beligerancia verbal o amenazas de eliminación del adversario, este domingo 21 de noviembre.Lo novedoso de estas elecciones es que las distintas oposiciones de derecha, aunque fragmentadas, decidieron romper con un boicot electoral de cuatro años e inscribir candidatos para oponerse a la alianza Gran Polo Patriótico que encabeza el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Aparecen agrupados en, al menos, dos grandes bloques: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la agrupación con mayor peso electoral; y la Alianza Democrática, que participó en los últimos comicios de 2020 y consiguió colocar algunos diputados en la Asamblea Nacional; además de otras agrupaciones que se desprendieron de la MUD.Sin embargo, dentro de la MUD, el sector liderado por el exdiputado Juan Guaidó se ha mantenido en silencio, sin hacer campaña y con mensajes desalentando al voto como una opción efectiva para "derrotar a la dictadura".Todo indica que los comicios transcurrirán en tranquilidad, aunque en Venezuela no todo puede darse por sentado. "Sí, no son unas elecciones de todo o nada, donde algo se va a acabar, o el chavismo o la oposición. La presencia de las misiones de observadores de la Unión Europea (UE) y la ONU obligan a los actores a comportarse más o menos racionalmente, pero no debe extrañarnos que al final se desborde. Sobre todo cuando [Juan] Guaidó y todo ese sector radical opositor no va a participar", expresa a Sputnik el analista político y profesor universitario Ociel López.Para el analista Ociel López, la oposición llega a este evento electoral en una posición de mucha debilidad. "Se supone que las elecciones son su fuerte, porque todo el relato construido está sustentado en que el pueblo está en contra del Gobierno de Maduro. Entonces, si vas a los comicios con un árbitro que aceptas, con unas misiones internacionales de observadores, y pierdes, se viene abajo todo ese relato. Entonces, evidentemente, esa es una debilidad tremenda", sostiene.Cabeza de playa, con la mira puesta en 2024El profesor universitario recuerda que en 2024 hay elecciones presidenciales, y un año después las regionales, junto con la renovación de la Asamblea Nacional, por eso los líderes de la MUD, el sector que lidera Henrique Capriles, por ejemplo, podría estar haciendo cálculos con la mira puesta en las próximas elecciones nacionales.Este sector de la MUD apuesta en tres gobernaciones de los estados con mayor población —Zulia, Carabobo y Miranda—, con la idea, como en un juego de dominó, de bloquear, de cara al 2024, a dos de los líderes emergentes del oficialismo, Rafael Lacava en Carabobo y Héctor Rodríguez en Miranda, ambos candidatos a la reelección en sus estados y potenciales piezas de reoxigenación para el chavismo.Siguiendo con este escenario, el hecho de poder continuar con representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que los comicios puedan seguir siendo "observados” por misiones electorales internacionales, para la oposición significa un piso institucional nada despeciable que podría ser presentado como un avance en medio de la fuerte debilidad en la que se encuentra el bloque.Nuestro analista va más allá. "Yo creo que la oposición de la MUD llegó a muy buenos acuerdos para saber qué líderes irían a esas candidaturas pensando en 2024, con Manuel Rosales y Henrique Capriles, en este último caso no inscribiéndose él sino su gente. Capriles gana solamente porque la oposición participa en las elecciones; solo con tener la tarjeta de la MUD, de los partidos, el protocolo, él afianza su estrategia de cara a 2024. No es nada descabellada una interna en la oposición con Capriles y Rosales", arriesga Ociel López.Miranda, uno de los estados en disputaSe elegirán en Venezuela 23 gobernadores, 335 alcaldes, 245 legisladores regionales, 2.402 concejales. Se trata de más de 3.000 cargos, en los que el chavismo irá a disputar cada uno con candidaturas unitarias mientras que la oposición inscribió a cerca de 70.000 candidatos.Esa fragmentación del voto solo pudo ser conjurada en el estado Miranda, cuando el 11 de noviembre pasado el candidato de la MUD a la gobernación del estado, Carlos Ocariz, sacrificó su candidatura en favor de David Uzcátegui, de la agrupación Fuerza Vecinal, un desprendimiento de la MUD que hoy compite por fuera de los dos grandes bloques opositores.Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la sustitución de la tarjeta de la MUD por la de Fuerza Vecinal, al considerar que fue hecha fuera de los plazos estipulados."Con la declinación de Carlos Ocariz, en Miranda tenemos un solo candidato opositor. Obviamente, la tarjeta de la MUD no nos apoya porque el CNE no nos permitió el cambio, pero hay una sola candidatura y hay una gran oportunidad de vencer al candidato del oficialismo", le respondió a Sputnik David Uzcátegui durante un recorrido de campaña que realizó en el municipio Sucre.Consultado sobre la división que ofrece para estos comicios el amplio espectro de fuerzas opositoras, el dirigente de Fuerza Vecinal prefirió no hablar "en plural" sino destacar los esfuerzos de su partido por unificar el voto opositor al gobierno de Nicolás Maduro, "que ha dejado un balance verdaderamente nefasto para el país, desde el punto de vista económico, social, los servicios públicos".Sobre la estrategia opositora de boicot electoral de los últimos años, el candidato a la gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal se desmarcó también de la MUD."Hace cuatro años nos dijeron que había que dejar a la gente sola y nosotros dijimos que no, nos opusimos de manera muy responsable y enérgica, y logramos salvar cuatro alcaldías en Miranda. Bueno, ese es un espejo donde la gente se proyecta. Y creo que ese fue un acierto, no dejar a la gente sola, no abandonarla, sobre todo en épocas tan oscuras como estamos viviendo en Venezuela. No ganamos nada con entregarle a Nicolás Maduro y su combo esas alcaldías, incluso estaríamos muertos en este momento electoralmente para poder derrotar a Héctor Rodríguez", finalizó Uzcátegui.La oposición de izquierdaLa coalición de izquierda Alternativa Popular Revolucionaria (APR) inscribió candidatos en los 335 municipios de Venezuela para las regionales del próximo domingo. Este sector, encabezado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), está integrado por desprendimientos del oficialista Gran Polo Patriótico y se estrenó como opción electoral en 2020, y alcanzó apenas un diputado a la Asamblea Nacional.Para la APR, el Gobierno de Nicolás Maduro abandonó los principios bolivarianos que encarnó el líder venezolano Hugo Chávez, y hoy aplica "un programa económico neoliberal que resulta imposible de acompañar por los revolucionarios".La campaña electoral de la APR está centrada en la propuesta de indexación de los salarios de los trabajadores venezolanos, pulverizados por años de recesión económica, devaluación de la moneda e hiperinflación."Nosotros estamos enviando un mensaje a la clase trabajadora con esta recolección de firmas, con propuestas, no sólo denuncias, y creemos que la Asamblea Nacional no puede estar de espaldas a las necesidades más sentidas de la clase trabajadora. Son dos proyectos para discutir la indexación salarial y el rescate de las prestaciones sociales por iniciativa popular", explica la dirigente del PCV Janohi Rosas, candidata al Concejo Municipal de Caracas.Rosas habló con Sputnik durante un acto de campaña en una plaza ubicada al oeste de la capital venezolana, y denunció que la posición de deslinde y enfrentamiento del PCV con la política gubernamental fue respondida "con persecución e inhabilitaciones de candidatos", entre las que destaca la del candidato a la Alcaldía de Caracas, Eduardo Samán, un exministro de Hugo Chávez.Calificada como "izquierda trasnochada" por el propio presidente venezolano, el PCV considera que los ataques son una respuesta a una historia de más de 90 años de lucha en defensa de los derechos de la clase obrera, hoy "vulnerados por un Gobierno que está al servicio del capital trasnacional".¿Chavismo disidente?Para Ociel López, profesor de la Universidad Central de Venezuela, "en la APR hay, sí, un chavismo disidente, pero que convive con una izquierda que no se supo renovar. Todo ese sector ha salido muy mal de este proceso de los últimos años y también está muy débil", asegura.Para el analista, sin embargo, hay un elemento que no se ha evaluado bien electoralmente, y es el giro en la economía dado por el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo impacto podría ser clave a la hora de erosionar su base social más ideologizada.A la hora en que se escribe este artículo, no está claro si la oposición pueda ganar terreno el próximo domingo 21, manteniendo las gobernaciones y alcaldías que tiene en su poder y sumar otras. Lo que sí parece un hecho, es que el oficialismo aprovechará la división opositora para volver a mostrar músculo en todos los territorios, una fuerza que declina con el correr de los años, pero que ha sido suficiente para mantener su hegemonía.

