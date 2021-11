https://mundo.sputniknews.com/20211116/entusiasmo-y-calma-politica-auguran-buena-asistencia-a-elecciones-regionales-venezolanas-1118307148.html

Entusiasmo y calma política auguran buena asistencia a elecciones regionales venezolanas

CARACAS (Sputnik) — El sector abstencionista de la oposición intentó fijar en sus seguidores la idea de que "en Venezuela se vota pero no se elige".

"Yo voy a votar, porque creo en la democracia, porque tengo la esperanza de lograr un cambio positivo con mi voto, y nada de lo que digan hará que cambie de parecer", dijo a Sputnik Sabino Braschi de 62 años, residente del sureste de Caracas.Para estas elecciones, políticos de oposición y Gobierno han bajado el tono de su discurso, y se han concentrado en motivar la participación electoral cada uno desde su extremo. Esto contrasta con los últimos cuatro años, en los que una agresiva confrontación estuvo siempre en primer plano.Precipicio de la abstenciónFue el dirigente opositor Andrés Velásquez, del partido La Causa Radical (izquierda), quien afirmó en 2018 que aunque los venezolanos podían acudir a las urnas eso no implicaba necesariamente que pudieran elegir a sus líderes, poniendo así en duda la imparcialidad del poder electoral del país.Esa opinión, para Claudia Puerta de 58 años, costurera y residente del oeste de Caracas, "sirvió para empujar a la gente por el precipicio de la abstención".En 2017, la elección de la ahora ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente fue el primer proceso en el que la oposición se abstuvo, y solo participó el 41,53% del padrón electoral, una caída significativa si se compara con las parlamentarias de 2015, en las que acudió a votar el 74 por ciento del electorado, y en las que la oposición obtuvo mayoría.A ese proceso le siguieron los comicios presidenciales de 2018, en los que ganó Nicolás Maduro, con una abstención de 68 por ciento.En las parlamentarias de 2020, la asistencia fue de 31% de los inscritos en el padrón electoral, y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).En los últimos meses Sputnik ha realizado varios sondeos en las calles, y en la mayoría solían ser superior el número de ciudadanos que afirmaban que no estaban seguros respecto a votar.Observación punto claveLa presencia de observadores de la Unión Europea, que no venían al país desde 2007, de la Organización de las Naciones Unidas, y de Centro Carter es una buena señal para los ciudadanos identificados con la oposición que conversaron con esta agencia.La presencia de observadores de Naciones Unidas es inédita en Venezuela, y para Geraldine Regalado, maestra de 23 años, es una acción que promueve la credibilidad."Siento que esos observadores pueden ayudar unas elecciones transparentes. Yo voy a votar a ver si hay alguna esperanza de cambio", indicó a Sputnik.Volver a votarEntre los más de 10 ciudadanos consultados por esta agencia en las calles de Caracas, al menos cinco aseguraron que no habían participado en las elecciones de los últimos cuatro años, pero afirmaron que en esta oportunidad sí votarán.En el municipio Libertador de Caracas, el PSUV presentó a Carmen Meléndez como candidata. Por parte de la oposición hay dos aspirantes: Antonio Ecarri por el partido Fuerza Vecinal y Tomás Guainipa por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que engloba a varios partidos.Las divisiones en el seno de la oposición es, para algunos de los entrevistados, el punto débil de los adversarios de Nicolás Maduro.Mientras, en el oficialismo se presenta con candidatos únicos para cada gobernación y municipio, lo que su electorado sostiene es una de sus mayores fortalezas.¿Qué se elige?Para la oposición, estas elecciones han cobrado especial importancia. Las consideran una vía para retomar la presencia en algunas regiones y fortalecerse de cara a las presidenciales de 2024.Mientras, para el oficialismo, estos comicios con observación internacionales son una oportunidad para recuperar el reconocimiento internacional perdido a partir de las presidenciales de 2018.El próximo 21 de noviembre, los venezolanos elegirán 23 gobernadores, entre los 329 candidatos; 4.462 para las 335 alcaldías, y 65.000 para las asambleas legislativas.

