España mira al certificado COVID para resistir la ola europea

España mira al certificado COVID para resistir la ola europea

BARCELONA (Sputnik) — España es uno de los países europeos que está esquivando lo que algunos ya llaman la sexta ola del coronavirus, con casi dos millones de...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el virus se está expandiendo especialmente en los países del este, que cuentan con menores tasas de vacunación, aunque remarcó que los países occidentales no están exentos de riesgo.En Alemania, País Bajos o Austria se están reintroduciendo restricciones para reducir la transmisión, con especial foco en el colectivo de no vacunados, algo que España pone ahora sobre la mesa.La opción del pasaporte COVID está tomando fuerza en varios territorios españoles ante el reciente repunte de incidencia del virus, aunque el Ministerio de Sanidad insiste en que la situación es mucho más favorable que en el resto del continente.Las regiones actúanLa región del País Vasco se convirtió el 17 de noviembre en la primera del país en adoptar nuevas medidas preventivas contra el coronavirus en municipios con una tasa de incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes.Concretamente, las autoridades estudiarán suspender o retrasar los actos multitudinarios con un elevado riesgo de contagio.El departamento de Salud regional también solicitó la autorización judicial para poder exigir el certificado COVID en el ocio nocturno y la restauración.Esta medida ya se aplica desde hace semanas en Galicia, Baleares y Cataluña, aunque solo en discotecas, y ambos territorios se plantean ahora ampliarlo a otros ámbitos.Zonas como Andalucía, Valencia o Navarra también se proponen imponer el pasaporte en la hostelería u otras actividades en ambientes cerrados, sobre todo de cara al invierno y las celebraciones de Navidad y Fin de Año.En España, la gestión de la pandemia está a cargo de cada una de las 17 comunidades autónomas del país.Solo se aplicaron de manera uniforme en territorio nacional el uso obligatorio de mascarilla, y los confinamientos y toques de queda, cuando fue necesario, siempre con el consenso de los gobiernos regionales.El Ministerio de Sanidad rechaza de momento aplicar el pasaporte COVID de forma generalizada, por lo que cada región deberá pedir permiso a sus tribunales si quiere aplicar la norma.Crece el recurso del certificadoLa medida del pasaporte COVID, que hasta hace poco también descartaron la mayoría de gobiernos autonómicos, se perfila estos días como única solución al reciente repunte de contagios en España.Aunque las cifras registradas en los últimos días están lejos de las de los vecinos europeos, la incidencia del virus en España sigue una tendencia ascendente con 88 casos por 100.000 habitantes.Desde Sanidad reiteran que la pandemia está controlada, lejos de las incidencias de 500 registradas hace un año, y centran sus esfuerzos en convencer a los 4,6 millones de ciudadanos que se niegan a vacunarse.La nueva ola está teniendo las peores consecuencias entre los no inmunizados, que en España suponen en torno al 10% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años que optan a las dosis.Varias regiones sitúan en torno al 70% el porcentaje de pacientes de COVID-19 ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) que no estaban vacunados contra el virus.Con unos porcentajes de vacunación muy alentadores (37,4 de los 42,1 millones de personas incluidas en la campaña) y siempre a la cabeza de la inmunización en el continente, España no se había planteado hasta ahora un cambio de estrategia.Las autoridades buscan contener la subida de la transmisión sin tener que limitar la actividad de los sectores económicos más castigados por la crisis económica, como el turismo, la cultura o la hostelería; de ahí el atractivo del certificado.Desde Sanidad, la ministra Carolina Darias aseguró el 17 de noviembre que los recientes datos de incidencia hospitalaria son "razonables" pese al "suave" incremento de los contagios que se viene registrando en las últimas semanas.Darias destacó la buena situación de España frente a países como el Reino Unido o Países Bajos, e insistió en llamar a vacunarse a los ciudadanos que todavía no lo han hecho.Las autoridades confían que el escudo de la vacunación minimizará las posibles consecuencias de la interacción social durante el Black Friday, el puente de diciembre y el arranque de las fiestas navideñas; que el año pasado fueron precedente de la desastrosa segunda ola.

