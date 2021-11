https://mundo.sputniknews.com/20211116/asi-es-el-nuevo-semaforo-covid-de-espana-que-propone-sanidad-1118280593.html

Así es el nuevo semáforo COVID de España que propone Sanidad

La menor letalidad del coronavirus ha desembocado en una posible relajación de los indicadores de la pandemia. Los límites para pasar a un riesgo determinado... 16.11.2021, Sputnik Mundo

El semáforo COVID ha sido uno de los indicadores más consultados durante los años de pandemia. Este marcaba el riesgo de contagio a través de la incidencia acumulada en cada territorio. El coronavirus todavía no se ha ido, por lo que las luces siguen encendidas. Eso sí, los motivos del cambio de color podrían ser distintos.El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas elevar los contagios aceptables en cada nivel de alerta. Es decir, darle un tono más laxo al semáforo COVID. Así, el riesgo alto comenzará en los 300 casos por cada 100.000 habitantes y no en los 150 actuales. El muy alto o extremo se dará por encima de los 500 en vez de los 250. Por otro lado, el medio se situaría entre los 100 y los 300 casos y el bajo arrancaría en los 100. Así, los 82 casos por cada 100.000 habitantes que marca la incidencia en España ubicarían al país en riesgo bajo en lugar del medio, en estos momentos, establecido a partir de los 50 infectados.Por otro lado, el concepto "nueva normalidad" desaparecería del vocabulario pandémico. En su lugar, se establecería el término "circulación controlada". Este estado se daría por debajo de los 50 casos y no los 25 necesarios para el anterior.Otra de las novedades es la capacidad de los hospitales. El semáforo mantiene los indicadores de riesgo de ocupación de camas y de camas UCI, aunque añade dos nuevos niveles: "tasa de nueva hospitalización por COVID" y "tasa de nueva hospitalización en UCI". Estos dos nuevos indicadores se calcularán con los casos de los últimos siete días. Además, se mantiene la incidencia acumulada entre mayores de 65 años y el porcentaje de los diagnósticos que dan positivo. Por su parte, la trazabilidad, utilizada para distinguir la transmisión comunitaria, dejaría de aparecer.El nuevo semáforo también será más permisivo con los interiores de los locales. No habrá restricciones en el riesgo bajo, un 75% del aforo en el medio y de un 50% en el alto o muy alto. El cierre de los locales se convierte solo en una posibilidad. Eso sí, se deberá garantizar el uso de la mascarilla.Según la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta del Ministerio de Sanidad, esta relajación del semáforo proviene de "la situación epidemiológica actual muy favorable y la baja letalidad del virus", gracias a la vacunación. La Comisión de Salud Pública estudiará este nuevo semáforo en su reunión del 16 de noviembre.

