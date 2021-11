https://mundo.sputniknews.com/20211115/espana-debate-ampliar-el-uso-del-pasaporte-covid-ante-el-aumento-de-casos-1118240777.html

España debate ampliar el uso del pasaporte COVID ante el aumento de casos

España debate ampliar el uso del pasaporte COVID ante el aumento de casos

Imagina ir a visitar a tu médico y que no te dejen entrar al hospital por no llevar contigo el pasaporte Covid. Este hecho podría ser una realidad. Las... 15.11.2021, Sputnik Mundo

El pasaporte Covid comenzó a utilizarse primero para viajar entre países europeos. Es más, era obligatorio para poder viajar y moverse entre los países de la Unión Europea. Luego, algunos locales nocturnos lo exigieron para poder entrar a su interior. Eso sucedió a finales de verano y, desde entonces, casi no se ha vuelto a hablar de él.Ahora, algunas comunidades autónomas se replantean volver a hacer uso del pasaporte Covid en algunos lugares públicos tras observar una evaluación negativa del COVID-19 en algunos puntos de la geografía española.El motivo del incremento de casos lo achacan a los no vacunados. Tanto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el resto de consejeros, consideran que existe un "un patrón que se repite" en la mayoría de hospitales del país: los ingresos en UCI y los cuadros graves se dan muy particularmente entre las personas que rechazaron inmunizarse con la vacuna.Las Administraciones autonómicas ponen sobre la mesa volver a recuperar el certificado para poder acceder al interior de algunos lugares públicos como hospitales y eventos culturales o ampliar su uso en locales nocturnos. En Navarra creen que la implantación del pasaporte Covid dependerá del "escenario que vayamos teniendo". En Galicia, ante el alza de casos, piden ampliar el uso del pasaporte Covid y pedirlo en visitas a hospitales. En Murcia, solicitan al Gobierno central un "marco legal" que garantice poder exigir el pasaporte Covid en acontecimientos de "ocio y eventos multitudinarios".De momento, el ministerio de Sanidad no es partidario de utilizar el pasaporte Covid en otros usos que no sea facilitar el tránsito entre países de la UE. Serán las comunidades autónomas quienes decidan imponer sus medidas a través de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

