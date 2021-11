Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 16 de noviembre | minuto a minuto

Ahora queremos que la gente se informe porque los corruptos usaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, defendió el mandatario.

En el sexenio anterior fueron otorgados 110 contratos para la explotación de grandes áreas de petróleo, expuso AMLO, de los cuales sólo dos producen crudo.

"¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular", reclamó.

No obstante, estas concesiones no se están cancelando para no dar lugar a acusaciones de expropiación y violaciones al estado de derecho, defendió el mandatario mexicano. Las concesiones se conservarán como un testimonio a la corrupción, apuntó.

Este mismo fenómeno se repite en el caso de la industria eléctrica, dijo.