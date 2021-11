https://mundo.sputniknews.com/20211109/es-viable-la-propuesta-de-amlo-de-cobrar-a-los-mas-ricos-del-mundo-para-combatir-la-pobreza-1118054650.html

¿Es viable la propuesta de AMLO de cobrar a los más ricos del mundo para combatir la pobreza?

¿Es viable la propuesta de AMLO de cobrar a los más ricos del mundo para combatir la pobreza?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU propuso el Plan Mundial de Fraternidad y... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T23:10+0000

2021-11-09T23:10+0000

2021-11-09T23:10+0000

américa latina

onu

consejo de seguridad de la onu

joe biden

pobreza

méxico

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118048660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77dc68ea2f5e306d4d5f6b2ba5f4e06d.jpg

Este proyecto de colaboración multilateral consiste en un cobro anual del 4% a las personas más ricas y las mil corporaciones privadas más favorecidas del planeta, así como el 0,2% del PIB de los paises miembros de G20 para generar fondos de combate a la desigualdad planetaria.López Obrador acusó a la ONU de padecer de un letargo institucional y llamó a actuar.En opinión del doctor en economía por la UNAM Óscar Rojas, resultará muy difícil oponerse con argumentos a la propuesta del presidente de México de creación del dicho fondo."Estamos viviendo una crisis civilizatoria que se expresa por la crisis de la pandemia, ha quedado claro toda la desigualdad, no nada más en el asunto de acceso de vacunas, sino en la concentración de riqueza y también la crisis financiera que venimos arrastrando desde 2008", expresó en entrevista con Sputnik el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Es muy difícil que haya una negativa, dado que se ha rotado a un planteamiento desde la perspectiva de paz, es decir, no un asunto de proliferación de armas nucleares ni el asunto de seguridad en el sentido militar, sino de seguridad en el sentido económico, de poder permitir el desarrollo de los distintos países", señaló.Alta viabilidad de llevar a buen puerto el planLos problemas del mundo ya no asedian a los países en un esquema entre ricos y pobres, sino que América Latina y África enfrentan una crisis como Estados Unidos y Europa, distinguió el docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.Esta circunstancia, estimó, obliga a tomar acciones contra las adversidades mundiales y, por lo tanto, aumenta la viabilidad del proyecto impulsado por López Obrador en Naciones Unidas."Es una problemática generalizada y (ante) esta superconcentración que se ha generado, sumando además todo el asunto de los Papeles de Pandora y todo este sistema oculto que ha llevado a no cumplir con las obligaciones fiscales a escala mundial, es muy difícil generar argumentos en contra", declaró.Manos atadas en la ONU ante el poder hegemónicoEn su discurso en Naciones Unidas, además de acusar letargo burocrático, López Obrador aseguró que el Consejo de Seguridad es lo más parecido que se tiene a un gobierno mundial facultado para tomar decisiones significativas a nivel multilateral.Sin embargo, este organismo en los hechos no ha podido evitar históricamente, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos contra Irak en 2003 o el asedio militar y estratégico que ejerce Israel contra Palestina y el mundo árabe en Medio Oriente, por lo que se cuestionó a Rojas sobre la capacidad política y operativa de la ONU para llevar a cabo este sistema de regulación de las fortunas del mundo.El académico de la UNAM consideró que fenómenos como el de Israel exhiben que Naciones Unidas no sólo respalda intereses estratégicos del poder hegemónico, como en el caso del enclave militar que supone ese país en Oriente Meido, sino que en ocasiones muestra una enorme sumisión al mismo.Así, la aplicación de un proyecto contra la desigualdad tan ambicioso como el que propone López Obrador, evalúa el docente, dependerá no tanto de mecanismos institucionales como de la voluntad política del movimiento social planetario, que se articule en ese sentido con demandas explícitas."La ONU tiene que actuar no como que ellos van a ser los que por sí mismos ejecuten el proyecto, sino que esto hay que verlo como un fenómeno político donde se da un lineamiento donde se convoque a distintas movilizaciones a lo largo y ancho del mundo. Se necesita una movilización social a escala mundial para ejercer presión del caso", declaró.El capital financiero, acostumbrado a someter soberaníasCuestionado sobre los primeros opositores que alzarán la mano contra el proyecto de López Obrador de gravar las fortunas personales y corporativas, el doctor en economía, estudioso en temas geopolíticos y geoeconómicos, señaló de inmediato al capital financiero y su tendencia a transgredir dignidades soberanas."En seguida, por supuesto que los medios de comunicación van a establecer una supuesta irracionalidad de este tipo de medidas, y pues yo creo que actualmente también los (factores) más riesgosos tiene que ver con los algoritmos y la intervención que se tiene a través de las redes sociales, que también pueden tergiversar sistemáticamente la información", ponderó.Ante estas resistencias, que querrán seguir defendiendo la superconcentración de la riqueza, es necesario habilitar el momento histórico como una fuerza crítica y transitar a otros esquemas de visión de la estructura mundial, consideró.Falta construcción previa de acuerdos multilateralesLa analista política en asuntos globales Aribel Contreras, quien trabaja en la Universidad Iberoamericana, estimó que la propuesta de López Obrador es adecuada en los temas que aborda, pero que llama la atención que no se hayan buscado previamente los consensos internacionales que la harían posible."Habrá que ver qué reacción se tendrá por parte de los países miembros de la Asamblea General" luego de que México haga la presentación formal de su programa, apuntó la doctora en dirección de empresas y maestra en estudios diplomáticos.Si no hay reacciones internacionales, la propuesta de López Obrador quedará únicamente en un discurso que se guardará en el cajón y se destinará al olvido, ilustró la especialista.A nivel institucional, Contreras recordó que el proyecto del mandatario mexicano se presentará en la Asamblea General de la ONU, ámbito del organismo que sólo emite recomendaciones, mientras que las posturas que son vinculatorias provienen del Consejo de Seguridad, más enfocado a la resolución de conflictos en torno a la paz y la seguridad."Me quedo un tanto consternada porque el tema del fondo es interesante, pero seguramente en otros momentos tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, como la misma ONU ya lo han pensado y lo han abordado y lo han visualizado, y por algunas razones no se ha podido lograr, entonces tampoco es que él esté descubriendo el hilo negro", matizó la analista.Las farmacéuticas, posibles agraviadasComo resaltó el propio presidente de México, las farmacéuticas se han enriquecido con la producción de vacunas ante la pandemia de coronavirus, independientemente de que los antígenos se distribuyan de manera eficaz entre los países pobres del mundo, recordó Contreras."A quienes se les pisa los callos sensibles es a estas grandes corporaciones que, como él bien destacó, han sido las grandes ganonas por la pandemia. Ahora, de eso a que estén dispuestas a dar esta contribución lo veo distante, lo mismo con respecto a los millonarios que tienen grandes fortunas y que se les invita a dar contribuciones", consideró.En ese margen, la doctora Contreras opinó que el planteamiento de López Obrador se antoja ligero, más cercano a Palacio Nacional que a un foro multilateral. Hay un riesgo de que la propuesta se convierta en una idea más sin eco real de articulación internacional, dijo.

https://mundo.sputniknews.com/20211109/estas-fueron-las-frases-que-marcaron-el-discurso-de-amlo-ante-la-onu--1118038313.html

https://mundo.sputniknews.com/20211101/la-votacion-de-mexico-en-la-onu-que-lo-efrento-cara-a-cara-con-eeuu-1117783498.html

https://mundo.sputniknews.com/20211102/argentina-propone-reinvertir-parte-de-la-deuda-con-el-fmi-en-infraestructura-verde-1117803958.html

https://mundo.sputniknews.com/20211025/amlo-acusa-al-fmi-de-provocar-decadencia-economica-y-social-en-el-mundo-1117488908.html

https://mundo.sputniknews.com/20211109/eso-fue-lo-que-rusia-respondio-al-plan-de-amlo-de-cobrar-4-a-fortunas-de-los-mas-ricos-del-mundo-1118056211.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

onu, consejo de seguridad de la onu, joe biden, pobreza, méxico, 💬 opinión y análisis